El informe global del mercado Aditivos de acuicultura de América Latina presenta la dinámica clave del mercado de la industria. Este informe de inteligencia incluye investigaciones basadas en escenarios actuales, registros históricos y proyecciones futuras. El informe contiene varios pronósticos de mercado relacionados con el tamaño del mercado, los ingresos, la producción, la CAGR, el consumo, el margen bruto, los gráficos, los diagramas, los gráficos circulares, el precio y otros factores importantes. Destacando los principales impulsores y restricciones de este mercado, el informe también proporciona un estudio exhaustivo de las tendencias y desarrollos futuros en el mercado. También examina el papel de los actores del mercado líderes en la industria, incluidos los perfiles de la empresa, el resumen financiero y el análisis FODA. Proporciona una visión general de 360 ​​grados del panorama competitivo de la industria.

Se espera que el mercado latinoamericano de aditivos para la acuicultura gane crecimiento durante el período de pronóstico de 2020 a 2027. Según Data Bridge Market Research, el mercado está creciendo a una CAGR del 5,6 % durante el período de pronóstico de 2020 a 2027 y se prevé que alcance los USD 740 256,10 000 para 2027. La creciente demanda y consumo de animales acuáticos, el aumento de la obesidad y las enfermedades relacionadas, y el aumento de la industria acuícola de pequeñas empresas están impulsando el crecimiento del mercado.

El informe Real Latin America Aquaculture Additives permite a las empresas crear un espacio único en la industria global y ser identificadas como el socio de crecimiento más consistente y comprometido para la investigación de mercado, la formulación de estrategias y el desarrollo organizacional sostenible. Este informe proporciona un plan de crecimiento sostenible con visión de futuro para garantizar el éxito comercial crítico para las organizaciones. Al preparar el informe Marketing de aditivos para la acuicultura en América Latina, identificó oportunidades de crecimiento tangibles con una buena comprensión de las características comerciales del cliente. Además, los analistas diseñan un modelo estratégico centrado en los objetivos de crecimiento, incluido un análisis detallado de la trayectoria del mercado, las capacidades de utilización y desarrollo y los peligros potenciales.

Los principales actores cubiertos en el informe son YesSinergy, ADM (Pancosma), Adisseo, Bentoli, Barentz, Lucta, Cargill, Incorporated, Tate & Lyle, Kerry Inc, Ridley Corporation, Alltech, Biomar, Groupe Techna, Kemin, Cytozyme Laboratories y Balquim. Inc., BioResource International, Inc., BASF SE, DuPont, DSM, Zinpro Corporation, BIOMIN, Jefo, Minervet SA, Vetanco Novozymes. Los analistas de DBMR comprenden las ventajas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor individualmente.

Alcance del informe de mercado Aditivos acuícolas de América Latina:

Este estudio estudia en detalle a los principales actores en el mercado global Aditivos de acuicultura de América Latina , centrándose en la cuota de mercado, el margen bruto, el beneficio neto, las ventas, la combinación de productos, las nuevas aplicaciones, los últimos desarrollos y otros factores . También arroja luz sobre el panorama de los proveedores, ayudando a los jugadores a predecir futuras tendencias competitivas en el negocio global de Aditivos para la acuicultura de América Latina.

El mercado de aditivos para acuicultura está segmentado según el tipo de aditivo, la forma, el ciclo de vida, las especies animales y el tipo de acuicultura. El crecimiento entre segmentos ayuda a analizar el crecimiento del segmento y las estrategias para acercarse al mercado e identificar las diferencias entre las áreas de aplicación clave y los mercados objetivo.

Según el tipo de aditivo, el mercado latinoamericano de aditivos para la acuicultura está segmentado en minerales traza, enzimas, acidificantes de alimentos, aglutinantes de micotoxinas, probióticos, etoxiquina y otros. Las sustancias traza dominaron el mercado debido a su importante papel en la nutrición de la salud animal debido a la importancia de los minerales traza. Para cumplir con la nutrición, los fabricantes ofrecen oligoelementos para los productos de alimentación en el mercado.

Según la forma, el mercado latinoamericano de aditivos para la acuicultura está segmentado en polvo/seco, húmedo y húmedo. La forma en polvo/seco domina el mercado debido a su facilidad de transporte y producción de alimentos. Las principales empresas están ofreciendo los ingredientes en forma de polvo.

Sobre la base del ciclo de vida, el mercado de aditivos para la acuicultura de América Latina se segmenta en piensos de inicio, piensos de crecimiento, piensos de finalización y piensos para pollos de engorde. Los alimentos para principiantes dominan el mercado porque los granjeros requieren alimentos de alta calidad para criar animales acuáticos, y los alimentos para principiantes juegan un papel importante aquí.

Sobre la base de las especies animales, el mercado latinoamericano de aditivos para la acuicultura está segmentado en carpa, camarón, tilapia, bagre, salmón, trucha, ostras, mejillones, esturión, cangrejo, krill, mero, barramundi, sabalote, anguila, platija, pescado de mar. bass, se clasifica como un besugo. , medregal, corvina, platija, lucioperca, pez roca, etc. La carpa domina el mercado latinoamericano y estas especies tienen altos requerimientos de alimentación. La alta demanda de alimento conduce a una alta demanda de aditivos en el producto, de ahí el predominio de la carpa en el mercado.

Según el tipo de acuicultura, el mercado de aditivos acuícolas de América Latina está segmentado en agua de mar y agua dulce. El agua salada domina el mercado ya que la mayor parte de la producción de animales acuáticos se realiza en el mar y en agua dulce.

Análisis regional para el mercado de aditivos acuícolas de América Latina:

El informe de investigación de mercado global Aditivos de acuicultura de América Latina detalla las tendencias actuales del mercado, descripciones generales del desarrollo y varias metodologías de investigación. Muestra los elementos clave que manipulan directamente el mercado, como la estrategia de producción, la plataforma de desarrollo y la combinación de productos. Según los investigadores, incluso un pequeño cambio en el perfil del producto puede tener un gran impacto en los factores antes mencionados.

➛ Norteamérica (Estados Unidos, Canadá, México)

➛ Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia)

➛ Asia Pacífico (China, Japón, Corea, India y Sudeste Asiático)

➛ América del Sur (Brasil, Argentina, Colombia, etc.)

➛ Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Nigeria, Sudáfrica)

Hay 13 secciones que presentan el mercado global Aditivos de acuicultura de América Latina.

Capítulo 1: Descripción general del mercado, impulsores, restricciones y oportunidades, descripción general de la segmentación

Capítulo 2: Competencia de mercado para los fabricantes

Capítulo 3: Producción por regiones

Capítulo 4: Consumo Local

Capítulo 5: Producción, ingresos y cuota de mercado por tipo

Capítulo 6: Consumo por aplicación, cuota de mercado (%) y tasa de crecimiento por aplicación

Capítulo 7: Perfil y análisis completo del fabricante

Capítulo 8 Análisis de costos de fabricación, análisis de materias primas, gastos generales de fabricación por región

Capítulo 9: Cadena industrial, estrategia de abastecimiento y compradores intermedios

Capítulo 10 : Análisis de la estrategia de marketing, distribuidores/comerciantes

Capítulo 11 Análisis de los factores que influyen en el mercado

Capítulo 12: Previsiones de mercado

Capítulo 13: Hallazgos y conclusiones del mercado de aditivos para la acuicultura en América Latina, apéndice, metodología y fuente de datos

