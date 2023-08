By

Se prevé que el mercado mundial de productos para el cuidado de los hombres crezca a una CAGR del 18,4 % durante el período de pronóstico. La creciente conciencia entre los hombres asociada con el aseo personal está impulsando el mercado de productos de aseo masculino. En los últimos tiempos, se ha observado un aumento en el gasto en artículos de tocador masculinos junto con un aumento en la necesidad y los requisitos de más productos de cuidado específicos para hombres. Además, la búsqueda de la capacidad de respuesta general del cuerpo y la expectativa social de una apariencia mejor y mejorada está en aumento entre los hombres, lo que a su vez promueve el crecimiento del mercado. Además, para aprovechar la oportunidad, los actores clave que operan en el mercado global de productos para el cuidado de la piel de los hombres han estado adoptando estrategias como nuevos lanzamientos para lograr una mayor participación de mercado.

Por ejemplo, en abril de 2023, la marca de cuidado de la piel Eos ingresa a la categoría de cuidado personal masculino con el lanzamiento de una crema para afeitar. La nueva crema de afeitado para hombres Eos UltraProtect ofrece deslizamiento, amortiguación e hidratación superiores destinados a mejorar el rendimiento del afeitado para reducir el riesgo de golpes de afeitado. La marca dice que la fórmula suave, rica y no comedogénica está construida como un humectante, que brinda humectación a la piel las 24 horas sin irritantes para evitar las quemaduras por afeitado. Además, en abril de 2022, la marca Nivea Men de Beiersdorf AG lanzó una crema hidratante para el cuidado de la piel a partir de dióxido de carbono reciclado. El producto se obtuvo mediante el proceso de captura y utilización de carbono (CCU). La crema hidratante para el cuidado del clima tiene un efecto calmante sobre la piel y añade un refuerzo de hidratación refrescante.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo de producto

Por Canal de Distribución

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo, incluidos Beiersdorf AG, Procter & Gamble Co., L’Oréal SA, Shiseido Co., Ltd., Vi-john Group, entre otros.

Segmento de informe de mercado de productos de aseo masculino

Por tipo de producto

Productos para el cuidado del cabello

Productos para el cuidado de la piel

Productos para el cuidado del afeitado

Otros productos

Por Canal de Distribución

Tiendas especializadas

Supermercados/Hipermercados

Tiendas de conveniencia

Tiendas minoristas en línea

Otros Canales de Distribución

Segmento del informe de mercado Productos para el cuidado de los hombres por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

Beiersdorf AG

Clarins Pte. Limitado.

Cole cuidado de la piel para hombres

Compañías Estée Lauder

Servicios Johnson & Johnson, Inc.

L’OCCITANE INTERNATIONAL SA

Oriflame Cosméticos Global SA

Procter & Gamble

Cosméticos Shiseido Co. Ltd.

EL TALLER DE CARROCERÍA INTERNACIONAL LTD.

PLC de Unilever

Vitabióticos Ltda.

Grupo Vi-John

