Le marché mondial du cyclohexylbenzène devrait atteindre une valorisation de 439,9 millions de dollars américains en 2023, en raison de l’adoption accrue de produits de soins personnels. La tendance devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché, conduisant à un TCAC projeté de 5,0% entre 2023 et 2033, et atteignant une valorisation totale d’environ 716,5 millions de dollars américains d’ici 2033.

L’un des principaux facteurs de croissance du marché du cyclohexylbenzène est les progrès technologiques et les innovations de processus. Les progrès technologiques continus et les innovations de processus jouent un rôle crucial dans la croissance du marché du cyclohexylbenzène.

Les progrès ont permis d’améliorer l’efficacité de la production, d’optimiser les coûts et d’améliorer la qualité des produits. Les innovations de procédé permettent le développement de nouveaux dérivés et applications du cyclohexylbenzène, élargissant ses utilisations potentielles dans diverses industries.

L’accent croissant mis sur les produits chimiques durables devrait également intensifier la croissance du marché du cyclohexylbenzène. Le virage mondial vers des pratiques durables et l’adoption de produits chimiques respectueux de l’environnement devraient contribuer à la croissance du marché du cyclohexylbenzène.

Le cyclohexylbenzène, étant un composé chimique polyvalent, offre des opportunités pour le développement d’alternatives plus vertes et de procédés de fabrication durables. L’accent croissant mis sur la réduction de l’impact environnemental et la neutralité carbone est susceptible de stimuler la demande de cyclohexylbenzène dans les applications de chimie durable.

L’industrialisation croissante et la croissance économique dans les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, présentent d’importantes opportunités de croissance pour le marché du cyclohexylbenzène. Les régions connaissent une urbanisation rapide, le développement des infrastructures et une base de consommateurs croissante, entraînant une augmentation de la demande pour diverses industries d’utilisation finale telles que l’automobile, la construction et les biens de consommation.

Principaux enseignements de l’étude de marché

Le marché mondial du cyclohexylbenzène était évalué à 418,9 millions de dollars américains d’ici fin 2022.

De 2018 à 2022, la demande du marché a augmenté à un TCAC de 2,3%.

Les États-Unis devraient détenir un TCAC dominant de 4,9% au cours de la période de prévision.

Par type de produit, le segment de haute pureté devrait constituer un TCAC de 4,5% en 2033.

Sur la base de l’application, le segment des plastiques devrait dominer le marché avec un TCAC de 4,4% en 2033.

De 2023 à 2033, le marché du cyclohexylbenzène devrait prospérer à un TCAC de 5,0%.

D’ici 2033, la valeur marchande du cyclohexylbenzène devrait atteindre 716,5 millions de dollars américains.

“L’adoption accrue de l’électronique à travers le monde est un facteur majeur qui devrait propulser la croissance du marché du cyclohexylbenzène dans un proche avenir”, remarque un analyste du FMI.

Paysage Concurrentiel

Les principaux acteurs du marché du cyclohexylbenzène sont Schultz Canada Chemicals Ltd., Synthèse de biosynthèse de carbosynthèse, Henan Tianfu Chemicals Co. Ltd., Changsha Easchem Cie., Ltd., Hefei RNIR Chemical Co. Ltd., Technologie chimique Cie.de Jiangsu Zhongneng, Ltd., SAGECHEM, Industrie Cie.de Xingrui Ltd., et la société Syntechem. Ltd., entre autres.

Développements Récents

En mai 2022, SP Chemicals a réalisé une réalisation majeure en devenant la première installation locale de styrène à déployer avec succès StyroSim, une technologie avancée de l’industrie 4.0 développée en collaboration avec BASF SE. L’outil numérique de pointe, réputé pour son interface intuitive et conviviale, révolutionne l’efficacité du catalyseur au styrène grâce à la puissance de l’analyse des mégadonnées.

En août 2020, Tokyo Chemicals Industry, Co., Ltd. a fait une annonce passionnante concernant le lancement d’une vitrine numérique. La vitrine a été méticuleusement construite sur la solution SAP Commerce Cloud hautement avancée, intégrant la méthodologie de pointe de l’expérience client numérique (DCX). Le développement de cette vitrine numérique a été exécuté avec succès en collaboration avec Capgemini. L’initiative stratégique de Tokyo Chemical Industry vise à offrir aux clients une expérience d’achat en ligne transparente tout en tirant parti des puissantes capacités de SAP Commerce Cloud et de l’expertise de Capgemini dans la fourniture de solutions numériques innovantes.

Marché mondial du Cyclohexylbenzène par Catégorie

Par Type de Produit:

Norme

Haute Pureté

Par Application:

Plastiques

Peintures et Revêtements

Adhésifs

Électricité et Électronique

Production Chimique

Des Informations Plus Précieuses Disponibles

Future Market Insights propose une analyse impartiale du marché mondial du cyclohexylbenzène, fournissant des données historiques pour 2018 à 2022 et des statistiques prévisionnelles de 2023 à 2033.

Pour comprendre les opportunités sur le marché du cyclohexylbenzène, le marché est segmenté en fonction du type de produit (pureté standard et élevée) et de l’application( plastiques, peintures et revêtements et adhésifs), dans sept grandes régions (Amérique du Nord, Amérique latine, Europe de l’Ouest, Europe de l’Est, Asie de l’Est, Asie du Sud et Pacifique et Moyen-Orient et Afrique (MEA)).

