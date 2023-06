Dans sa dernière étude, Future Market Insights (FMI) a prévu que la demande de 1,4-Dicyclohexylbenzène augmentera dans les industries chimiques, des peintures et revêtements, ainsi que des industries électriques et électroniques. Selon le rapport de recherche, le marché du 1,4-dicyclohexylbenzène devrait enregistrer une croissance de 3,7% au cours de la période de prévision de 2021-2031.

La croissance des ventes d’automobiles alimentera la demande de 1,4-dicyclohexylbenzène en raison de son utilisation comme solvant dans les peintures et les produits en plastique utilisés dans l’industrie automobile. Outre le secteur automobile, l’industrie chimique deviendra un grand consommateur de 1,4-dicyclohexylbenzène en raison de son utilisation comme intermédiaire chimique dans la fabrication du phénol, qui est en outre utilisé pour les résines époxy.

De plus, la demande croissante du secteur de l’électricité et de l’électronique, pour répondre aux spécifications et exigences intensives de l’électronique grand public et d’autres appareils, devrait créer d’importantes opportunités de croissance. Ces facteurs s’avéreront cruciaux pour la croissance constante du marché mondial du 1,4-dicyclohexylbenzène.

Téléchargez un Exemple pour Obtenir des Faits saillants et des Points clés supplémentaires sur les Différents Segments de Marché et Leur Impact dans les Années à venir! https://www.futuremarketinsights.com/reports/sample/rep-gb-13925

Principaux points à retenir de l’étude de marché sur le 1,4-Dicyclohexylbenzène

La Chine est devenue l’un des principaux consommateurs de 1,4 – dicyclohexylbenzène en raison de la forte présence des industries chimique, automobile et électronique électrique dans le pays.

L’industrie chimique est le plus grand consommateur de 1,4-dicyclohexylbenzène, présentant une application croissante dans la production de divers produits chimiques.

La Corée du Sud et le Japon deviendront également des marchés lucratifs avec l’Asie de l’Est. À l’échelle mondiale, ces pays devraient représenter 9,4% des ventes de 1,4-dicyclohexylbenzène en 2021.

Les ventes aux États-Unis augmenteront régulièrement, représentant 85,9% de la demande en Amérique du Nord en 2021.

Marché du 1,4-Dicyclohexylbenzène: Perspectives des participants

Les principaux fabricants sur le marché du 1,4-Dicyclohexylbenzène, tels que Schultz Canada Chemicals Co. Ltd., Synthèse de biosynthèse de carbosynthèse, Henan Tianfu Chemicals Co. Ltd., Changsha Easchem Cie., Ltd., Hefei RNIR Chemical Co. Ltd., Technologie chimique Cie.de Jiangsu Zhongneng, Ltd., Industrie chimique de Tokyo Cie. Ltd., Société Syntechem. Ltd, entre autres, se concentre sur l’introduction de nouveaux produits sur le marché du 1,4-dicyclohexylbenzène. Le marché étant très spécialisé, certains fabricants investissent des sommes importantes dans la recherche et l’innovation pour explorer divers domaines d’application.

Nous proposons des Solutions sur mesure pour répondre à Vos Besoins, Demandez une Personnalisation@ https://www.futuremarketinsights.com/customization-available/rep-gb-13925

Marché du 1,4-Dicyclohexylbenzène par Catégorie

Par Type de Produit:

En dessous de 99%

Au-dessus de 99%

Par Application:

Adhésifs

Peintures et Revêtements

Électricité et Électronique

Intermédiaire Chimique

Autres

Par Région:

Amérique du Nord

Amérique Latine

Europe

Asie de l’Est

Asie du Sud Pacifique

Moyen – Orient et Afrique

Quel Est l’Impact De la Crise Du COVID-19 Sur le Marché Du 1,4-Dicyclohexylbenzène?

Les confinements imposés dans divers pays ont eu un impact négatif sur l’économie globale ainsi que sur le marché du 1,4-dicyclohexylbène. Les retards limités liés à la production et au transport en raison des restrictions de voyage ont créé des obstacles pendant la pandémie. De nombreux pays ayant été touchés par des vagues consécutives du virus COVID-19, les activités économiques ont énormément souffert.

Contactez le Service commercial pour obtenir de l’aide supplémentaire lors de l’achat de ce Rapport@

https://www.futuremarketinsights.com/checkout/13925

Les principaux utilisateurs finaux du 1,4-dicyclohexylbenzène dans les secteurs des peintures et revêtements, de l’automobile et de l’électricité et de l’électronique ont été fortement touchés. En raison de ce scénario, la demande de 1,4-dicyclohexylbenzène a été assez modérée au cours de la période donnée. La demande se redresse à un rythme plus rapide à partir du deuxième trimestre 2021 après la réouverture des confinements à l’échelle nationale et des réglementations gouvernementales autorisant le retour de diverses activités économiques.

À propos de Future Market Insights, Inc.

Perspectives du Marché Futur, Inc. (Certifié ESOMAR, organisation d’études de marché récipiendaire du Stevie Award et membre de la Chambre de commerce du Grand New York) fournit des informations approfondies sur les facteurs déterminants qui augmentent la demande sur le marché. Il révèle des opportunités qui favoriseront la croissance du marché dans divers segments en fonction de la Source, de l’application, du canal de vente et de l’utilisation finale au cours des 10 prochaines années.

Contactez-Nous:

Perspectives du Marché Futur Inc.

Christiana Entreprise, 200, promenade Continental,

Suite 401, Newark, Delaware – 19713, États-Unis d’Amérique

Téléphone: +1-845-579-5705

Pour Les Demandes De Vente: [email protected]

Rapport: https://www.futuremarketinsights.com/reports/1-4-dicyclohexylbenzene-market

Parcourez les derniers rapports sur les produits chimiques et les matériaux du marché: https://www.futuremarketinsights.com/category/chemicals-and-materials