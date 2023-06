By

El uso aumentado de parlantes en casi todas las aplicaciones ha aumentado las oportunidades para el crecimiento del mercado de membranas para parlantes. El uso de diversas configuraciones de altavoces requiere diseños ingeniosos en membranas de altavoces variadas hechas de diferentes materiales. Los parámetros de diseño y selección de materiales suelen estar influenciados por las condiciones de trabajo y las aplicaciones finales, lo que ha dado lugar a innumerables variantes de membranas para altavoces. Esto ha llevado a importantes innovaciones de productos en la industria. Con el aumento de la urbanización, el ingreso per cápita se ha vuelto más alto y las tendencias de consumo han comenzado a influir en el mercado de membranas para altavoces. El equilibrio entre costo y calidad a través de políticas de precios y ofertas de productos ha llevado a un aumento en la tasa de adquisición de membranas para altavoces. Posteriormente, esto ha aumentado la demanda en el mercado mundial de membranas para altavoces.

Se prevé que el mercado mundial de membranas de altavoces se expanda a una CAGR impresionante de casi el 9% durante el período de pronóstico de 2020-2030 .

Conclusiones clave del estudio de mercado Membrana de altavoz

El uso de membranas de altavoces ha sido prominente en altavoces, ya que encuentran una aplicación continua en sistemas de megafonía e instalaciones de altavoces comerciales en oficinas, restaurantes, comercios minoristas y gimnasios.

PMR pronostica que habrá una tasa de crecimiento favorable del mercado de membranas para altavoces en las economías emergentes, debido al aumento de la población y la sólida red de cadenas de suministro. Uno de los parámetros influyentes es la creciente presencia de jugadores nacionales que influyen en el crecimiento del mercado.

Los fabricantes están invirtiendo en proyectos de investigación y desarrollo para poder proporcionar membranas de altavoces que se adapten a los avances en equipos de audio y la introducción de altavoces inteligentes. Su objetivo es diseñar de acuerdo con la compatibilidad y los nuevos diseños de altavoces.

El uso de materiales compuestos en las membranas de los altavoces, como el grafeno, ha cambiado la necesidad de materiales de membrana convencionales a materiales de primera calidad que proporcionen poca masa y suficiente rigidez. Se especula que el efecto de tales desarrollos, con su poderoso marketing e ingeniería, remodelará el mercado global de membranas para parlantes.

Los materiales de membrana como el papel proporcionan una buena amortiguación a precios económicos. Los conos de papel siguen dominando el mercado mundial de membranas para altavoces.

Las altas capacidades de flexión de los conos de polímero los han convertido en la opción preferida entre los usuarios finales, y se han utilizado diferentes tipos de polímeros en la fabricación de membranas para altavoces.

Se espera que la industrialización reciente, junto con las perspectivas de crecimiento de la fabricación, den forma al mercado mundial de membranas para altavoces durante el período de pronóstico. El énfasis clave en aumentar la presencia en línea junto con un marketing agresivo para crear huellas digitales es una tendencia clave.

Con la disminución de la demanda de las industrias de uso final debido al brote de COVID-19 , el crecimiento del mercado de membranas para altavoces se verá obstaculizado en cierta medida a corto plazo.

“La industria de fabricación de parlantes ha experimentado múltiples reformas durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los líderes de la industria han definido nuevos métodos para recuperarse de la crisis y buscan generar más negocios a largo plazo. Se espera que esto cree nuevas oportunidades para las membranas de los altavoces a medida que vuelven a ingresar al mercado con tendencias emergentes y propuestas únicas”, dice un analista de PMR.

El panorama global del mercado de membranas para parlantes continúa fragmentado

El mercado global de membranas para altavoces está muy fragmentado por naturaleza, con pocos jugadores que ocupan una participación mínima en el espacio. Algunos de los principales fabricantes identificados en el mercado mundial de membranas para altavoces son Murata Manufacturing Co. Ltd, CX Technology Corporation, Loudspeaker Components LLC y GuoGuang Electric Company Ltd, entre otros. Los fabricantes tienen como objetivo fortalecer su cuota de mercado mejorando el valor de su marca, el desarrollo de nuevos productos y la atención a diversas aplicaciones.

Mercado global de membranas de altavoces: conclusión

En los últimos tiempos, la industria de las membranas de los altavoces ha experimentado un crecimiento sustancial debido al aumento de las aplicaciones en diferentes industrias, como la automotriz, la electrónica, el entretenimiento en el hogar, la venta al por menor y el comercio, por nombrar algunas. Se anticipa que el mercado global de membranas para parlantes influirá en la innovación de productos, con una alta presencia de fabricantes que tienen una participación importante de compañías que operan a través de distribuidores. Los jugadores clave se enfocan en estrategias de expansión y dominio regional para establecer sus productos en todas las regiones. Además, las estrictas normas reglamentarias relacionadas con el uso de polímeros en los conos de los altavoces, a la larga, permitirán el desarrollo de sustitutos mejorados de otros materiales. Estos factores ayudarán positivamente en el crecimiento del mercado global de membranas para altavoces.

El informe de investigación sobre el mercado mundial de membranas para altavoces publicado por Persistence Market Research analiza las tendencias de demanda del producto en función del valor y el volumen. La estimación del mercado global y las proyecciones de crecimiento se basan en factores como el aumento en el uso de parlantes en automóviles, el crecimiento de la industria de productos electrónicos de consumo y el amplio uso de sistemas de megafonía. El impacto de la crisis de COVID-19 y el sólido crecimiento industrial aumentan la demanda en aplicaciones industriales. Según el alcance de la investigación de PMR, el mercado global de membranas para altavoces se ha estudiado y segmentado según el material, el uso final y la región. El informe del mercado global Membrana de altavoz también detalla las tendencias de precios, la estructura de costos y la presencia en el mercado de los principales fabricantes.

