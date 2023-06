Según un informe reciente de Future Market Insights, se estima que las ventas de premezclas de nucleótidos alcancen un valor de US$ 702,2 Mn para 2032, con un aumento de 7,0% CAGR hasta 2032.

Los componentes básicos de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Aparte de eso, los nucleótidos sirven como base para otras moléculas como el trifosfato de adenosina, la molécula de energía primaria de la célula. Un nucleótido también está presente en el monofosfato de adenosina cíclico. Muchas reacciones químicas que desempeñan funciones en el metabolismo utilizan nucleótidos o premezclas de nucleótidos.

Se espera que el aumento del uso de premezclas en la nutrición infantil aumente la demanda en el mercado. Además, debido a la alta tasa de deficiencia de nutrientes de la población mundial, la demanda de alimentos fortificados ha aumentado significativamente en los últimos años, ya que una deficiencia de nutrientes en los alimentos puede conducir a tipos graves de trastornos relacionados con la salud.

A medida que crece la conciencia sobre los beneficios de consumir productos alimenticios enriquecidos, también aumenta la necesidad de premezclas de nucleótidos, principalmente en los países desarrollados. Dados los factores antes mencionados, se espera que el mercado de premezclas de nucleótidos se expanda a un ritmo considerable durante el período de pronóstico.

Conclusiones clave:

EE.UU. dominará el mercado de premezclas de nucleótidos en América del Norte, alcanzando una valuación de US$ 74,8 Mn.

Se espera que las ventas en el mercado de premezclas de nucleótidos de Alemania tengan un valor de US$ 25,3 Mn en 2022, creciendo a una CAGR del 4,9 % durante el período de pronóstico

La demanda de premezclas de nucleótidos en el sector alimentario ganará terreno a una CAGR del 5,9 % hasta 2032.

Se espera que los nucleótidos con un segmento de grupo fosfato crezcan a una CAGR del 7,4 % durante el período de evaluación.

La creciente demanda de premezclas nutricionales, como las premezclas de vitaminas, las premezclas de aminoácidos y otras premezclas botánicas para mejorar la salud, junto con la creciente incorporación de estas premezclas en la nutrición deportiva, creará oportunidades de crecimiento en el mercado”, dice un analista de FMI.

Panorama competitivo

Algunos de los actores clave que operan en el mercado global de premezclas de nucleótidos incluyen Nanjing Bio Together Co., Ltd., ThermoFisher Scientific Inc., Agilent Technologies Inc., DSM Nutritional Products Ltd., Lallemand Inc. y muchos más.

Obtenga información más valiosa

Future Market Insights, en su nueva oferta, proporciona un análisis imparcial de la premezcla de nucleótidos que presenta datos históricos de demanda (2017-2021) y estadísticas de pronóstico para el período 2022-2032.

Premezcla de nucleótidos Mercado por categoría

Por formulario:

Polvo

Líquido

Por aplicación:

Sector Alimentario

Suplemento dietético

Medicamentos OTC Farmacéuticos

Por región:

América del norte

América Latina

Europa

Oriente Medio y África

este de Asia

Asia del Sur

Oceanía

