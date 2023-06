El valor del mercado mundial de lentes de colimación alcanzó los 360,0 millones de dólares estadounidenses en 2022. Las ventas en el mercado mundial se dispararán a una tasa compuesta anual del 4,9 % entre 2022 y 2032. A fines de 2032, el tamaño total del mercado alcanzará los 580 millones de dólares estadounidenses .

La industria automotriz lidera desde la vanguardia en la incorporación de tecnología de lentes de colimación La mayor parte de la demanda de lentes de colimación surgirá de la industria automotriz. Según Persistence Market Research, el segmento automotriz progresará un 4,6 % entre 2023 y 2032.

El uso creciente de lentes de colimación en automoción, dispositivos médicos, LiDAR, medición de luz y visualización, espectroscopia e interferometría está impulsando el mercado mundial.

La creciente popularidad de las lentes de colimación de fibra óptica en varias industrias impulsará las ventas. Del mismo modo, los avances tecnológicos en curso en los sistemas de microscopios de alta gama impulsarán la demanda de lentes de colimación.

Además, es probable que la gran adopción de luces LED y el uso cada vez mayor de la tecnología LiDAR impulsen la industria mundial de lentes de colimación. Otro factor clave que impulsará las ventas de lentes de colimación es el uso creciente de espectrómetros.

Conclusiones clave del informe de mercado Lente de colimación:

La demanda mundial de lentes de colimación aumentará a una tasa compuesta anual del 4,9 % durante el período de pronóstico.

Por fuente de luz, el segmento LED se expandirá a una CAGR del 4,8 % hasta 2032.

Por uso final, se prevé que el segmento automotriz progrese a una CAGR del 4,6 % .

Con una expansión del 3,7 % CAGR , el tamaño del mercado de lentes de colimación de EE. UU. alcanzará los US$ 83,4 millones para 2032.

Es probable que las ventas de lentes de colimación en China aumenten a una tasa compuesta anual del 6,3 % durante los próximos diez años.

El mercado de lentes de colimación de Corea prosperará a una CAGR del 5,3 % entre 2022 y 2032.

Se pronostica que la industria de lentes de colimación de Japón exhibirá una CAGR de 5.1% durante los próximos diez años.

“La creciente adopción de iluminación LED y el uso de lentes de colimación en dispositivos médicos impulsarán el mercado. Por lo tanto, los principales fabricantes están ampliando sus carteras para mejorar los ingresos”. Dice un analista de investigación de mercado de persistencia.

¿Quién está ganando?

The Optoelectronics Co. Ltd., Ocean Optics, Ingeneric GmbH, Lightpath Technologies Inc., Trioptics GmbH, Avantes Bv, Auer Lighting GmbH, IPG Photonics Corporation, Optikos Corporation, Axetris AG y Thorlabs Inc. son fabricantes clave de lentes de colimación perfilados en el informe.

Estos jugadores están adoptando estrategias como asociaciones, fusiones, adquisiciones y lanzamientos de nuevos productos para consolidar su posición en el mercado.

Persistence Market Research (PMR), en su nueva oferta, presenta un análisis imparcial del mercado de lentes de colimación, presentando datos históricos del mercado (2017 a 2021) y estadísticas de pronóstico para el período de 2023 a 2032.

El estudio revela un gran crecimiento en el mercado de lentes de colimación basado en

Fuente de luz (LED y láser),

Material (vidrio y plástico),

Longitud de onda (menos de 1000 nm, de 1000 nm a 1500 nm, de 1500 nm a 2000 nm y mayor de 2000 nm)

Uso final (automóvil, médico, LiDAR, medición de luces y pantallas, espectroscopia e interferometría)

a través de varias regiones.

