Se prevé que el mercado de codificadores ópticos alcance aproximadamente los 2500 millones de USD en 2023 y se prevé que aumente a una CAGR del 9,2 % entre 2023 y 2033, según un informe de Persistence Market Research (PMR).

Para finales de 2033, se estima que el codificador óptico alcanzará una valoración de 5900 millones de USD . Durante el período histórico de 2018 a 2022, el mercado global se expandió a una CAGR del 12,0 % .

La creciente adopción de sistemas avanzados de control de movimiento impulsará las ventas de codificadores ópticos

Los codificadores ópticos se usan comúnmente en sistemas de control de movimiento avanzados para proporcionar retroalimentación de posicionamiento precisa al sistema de control. A medida que aumenta la demanda de sistemas de control de movimiento más precisos y precisos, es probable que se acelere la adopción de codificadores ópticos.

Los codificadores ópticos se utilizan ampliamente para convertir las posiciones angulares y lineales de objetos que giran o se mueven linealmente en una señal eléctrica que puede ser leída por un sistema de control. Se utilizan en automatización industrial, robótica y máquinas CNC. Este sistema requiere una retroalimentación precisa de los codificadores para controlar con precisión la posición y la velocidad de las piezas móviles.

Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), alrededor de 3 millones de robots industriales estaban operando en fábricas a nivel mundial en 2021. Es probable que este número aumente aún más y eventualmente cree una gran demanda de codificadores ópticos.

Los codificadores ópticos se utilizan para medir la posición, la velocidad y la dirección de los sistemas de control de movimiento giratorio o lineal. Se utiliza para mejorar la eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y aumentar la productividad, que son factores importantes en varias industrias.

Las tendencias hacia la Industria 4.0 y el uso cada vez mayor de la automatización y la robótica en la fabricación han llevado a una mayor demanda de codificadores ópticos. La disponibilidad de codificadores de alta resolución con precisión, resolución y confiabilidad mejoradas también está contribuyendo al crecimiento.

Los fabricantes están constantemente innovando e introduciendo nuevas iniciativas para mejorar sus productos y mantenerse por delante de la competencia. También están desarrollando codificadores de alta resolución con exactitud y precisión mejoradas.

Los principales fabricantes de codificadores ópticos incluidos en el informe incluyen Bourns, Inc, Hans Turck GmbH & Co. KG, CTS Corporation, Allied Motion Technologies, Inc., Baumer Electric AG, FSI Technologies, Inc., Exxelia Group, Grayhill, Inc., Anaheim Automation, Inc. y Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG.

Conclusiones clave del informe de mercado Codificadores ópticos:

Se prevé que la demanda mundial de codificadores ópticos aumente a una CAGR del 9,2 % entre 2023 y 2033.

Se proyecta que Estados Unidos alcance una valoración de US$ 1.000 millones para finales de 2033.

Es probable que China muestre una CAGR del 9,1 % en el mercado de codificadores ópticos de Asia Pacífico entre 2023 y 2033.

Por tipo de producto, es probable que el segmento de codificadores absolutos supere el 5,9% CAGR durante el período proyectado de 2023 y 2033.

Según el uso final, se prevé que la división de semiconductores y productos electrónicos de consumo se expanda a una CAGR del 5,7 % entre 2023 y 2033.

“Es probable que la creciente adopción de sistemas avanzados de control de movimiento estimule la demanda en el mercado global. Los principales fabricantes están trabajando en la innovación de nuevos productos con funciones de alta resolución para ampliar su presencia en el mercado”. – dice un analista líder en Persistence Market Research (PMR).

Análisis competitivo:

Las empresas clave se están centrando en introducir soluciones novedosas para ampliar sus carteras y satisfacer la demanda cambiante de los usuarios finales. Están invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, además de emplear estrategias como adquisiciones, fusiones, asociaciones, adquisiciones y acuerdos para obtener una ventaja competitiva en el mercado.

Desarrollos recientes:

En mayo de 2022 , Pepperl+Fuchs presentó el codificador rotatorio incremental que utiliza la serie ENI90 de ejes sólidos. Estos codificadores rotatorios son pequeños y fuertes y pueden resistir velocidades de rotación de hasta 6000 rpm mientras brindan una precisión óptima para cualquier aplicación normal o de servicio pesado.

En julio de 2021 , para registrar el ángulo, el ancho y las ubicaciones, así como la velocidad y los movimientos de rotación, Balluff Inc. introdujo los codificadores rotatorios. Con estos codificadores, los movimientos mecánicos se transforman en impulsos eléctricos digitales.

Más información disponible

Persistence Market Research (PMR), en su nueva oferta, presenta un análisis imparcial del mercado de codificadores ópticos que presenta datos históricos (2018 a 2022) y estadísticas de pronóstico para el período de 2023 a 2033.

El estudio revela segmentos según el tipo (codificadores absolutos, codificadores incrementales), uso final (electrónica de consumo y semiconductores, máquinas herramienta, atención médica, equipos de ensamblaje y otros) en varias regiones desde 2023 hasta 2033.

