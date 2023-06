By

El tamaño del mercado mundial Sistema de recolección de energía para redes inalámbricas de sensores alcanzó los US $ 1.6 mil millones en 2022. Durante los próximos diez años, las ventas globales aumentarán a una CAGR del 15,9% . Esto ayudará al mercado mundial a asegurar una valoración de US$ 6.900 millones para 2032.

La demanda de sistemas de recolección de energía seguirá siendo alta para los sensores de temperatura. Según el último informe, el segmento de sensores de temperatura está configurado para acelerar a una CAGR del 15,8 % hasta 2032.

La creciente adopción de IoT en diversas industrias impulsará el mercado global. En los últimos años, ha habido un aumento espectacular en el uso de redes de sensores inalámbricos (WSN) en los sectores industriales.

Las industrias están utilizando sensores inalámbricos como sensores de temperatura, sensores de presión y sensores de nivel para diversas aplicaciones. Esto ha aumentado la demanda de sistemas de recolección de energía y se espera que la tendencia continúe.

Haga clic aquí para obtener una copia de muestra gratuita de este informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/33391

Es probable que la creciente adopción de soluciones IoT para la automatización de edificios y viviendas impulse la demanda de sistemas de recolección de energía para redes de sensores inalámbricos.

Se estima que para 2030 habrá alrededor de 29.400 millones de dispositivos conectados a IoT en todo el mundo. Esto, a su vez, impulsará el desarrollo del sistema de recolección de energía para el mercado de redes de sensores inalámbricos.

Las soluciones de recolección de energía se utilizan ampliamente en una variedad de industrias para ayudar a lograr sistemas seguros, duraderos y de bajo consumo. Esto incluye productos electrónicos de consumo, equipos médicos, militares y productos electrónicos de consumo. Por lo tanto, la expansión de estas industrias impulsará las ventas.

El aumento de las iniciativas de energía verde junto con la creciente adopción de equipos de red de sensores inalámbricos impulsará el mercado global.

Conclusiones clave del informe de mercado Sistema de recolección de energía para la red de sensores inalámbricos:

El sistema global de recolección de energía para la demanda de la red de sensores inalámbricos aumentará en un 15,9 % CAGR hasta 2032.

Por sensores, se prevé que el segmento de sensores de temperatura progrese a una CAGR del 15,8 % hasta 2032.

Según la tecnología, el segmento de recolección de energía de vibración se expandirá a una CAGR del 15,7 % .

Las ventas de sistemas de recolección de energía para redes de sensores inalámbricos en China aumentarán a una tasa compuesta anual del 16,9 % .

El sistema de recolección de energía de EE. UU. para el mercado de redes de sensores inalámbricos alcanzará los 2200 millones de USD para 2032.

La demanda de sistemas de recolección de energía en Corea aumentará en un 16,3 % CAGR hasta 2032.

El mercado del Reino Unido prosperará a una CAGR del 15,0 % durante el período de proyección.

Se prevé que el mercado de Japón alcance los US$ 503,3 millones para 2032.

“La creciente adopción de dispositivos IoT en todo el mundo continuará impulsando el mercado global. Además, la ampliación de las aplicaciones de las redes de sensores inalámbricos en varias industrias impulsará las ventas”. Dice un analista de investigación de mercado de persistencia.

Obtenga acceso completo a este informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/33391

¿Quién está ganando?

ABB Ltd, Convergence Wireless, Cymbet Corporation, Infineon Technologies, EnOcean GmbH, Fujitsu Limited, Honeywell International Inc, Analog Devices, Lord Microstrain, Microchip Technology Inc. y STMicroelectronics NV son algunos de los principales fabricantes de sistemas de recolección de energía para redes de sensores inalámbricos. .

Estos jugadores clave lanzan constantemente nuevos productos para expandir sus carteras. También están adoptando estrategias como adquisiciones, asociaciones y colaboraciones para expandir su presencia.

Más información disponible:

Persistence Market Research, en su nueva oferta, presenta un análisis imparcial del mercado Sistema de recolección de energía para redes de sensores inalámbricos que presenta datos históricos del mercado (2017 a 2021) y estadísticas de pronóstico para el período 2023 a 2032.

El estudio revela un gran crecimiento en el sistema de recolección de energía para el mercado de redes de sensores inalámbricos basado en

Sensores (sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de flujo, sensores de nivel, sensores de humedad, sensores de movimiento e IR, sensores de posición y sensores de gas),

Baterías primarias (baterías de litio y baterías alcalinas), componente (transductores, PMIC, baterías secundarias),

Tecnología (recolección de energía luminosa, recolección de energía de vibración, recolección de energía de radiofrecuencia, recolección de energía térmica),

Aplicación (domótica y de edificios, industrial, aeroespacial, automotriz, ferroviaria, infraestructura de transporte, seguridad) en varias regiones.

Puede personalizar este informe según sus requisitos Haga clic aquí @ https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/33391

Acerca de la División de Semiconductores y Electrónica de Persistence Market Research

El equipo de electrónica y semiconductores altamente experimentado de Persistence Market Research ayuda a las empresas de todo el mundo con sus necesidades específicas de inteligencia comercial a través de investigaciones profesionales, conocimientos prácticos y recomendaciones estratégicas. Con una biblioteca de más de mil investigaciones y más de 1 millón de puntos de datos, el equipo ha pasado más de una década analizando el negocio de la tecnología en más de 50 países. De principio a fin, la empresa ofrece servicios de investigación y consultoría sin igual. Por favor, póngase en contacto con nosotros para ver cómo podemos ayudar.

Sobre nosotros: –

Persistence Market Research es una empresa de inteligencia de mercado de servicio completo con sede en EE. UU. que se especializa en investigación sindicada, investigación personalizada y servicios de consultoría. Persistence Market Research cuenta con experiencia en investigación de mercado en las industrias de atención médica, productos químicos y materiales, tecnología y medios, energía y minería, alimentos y bebidas, semiconductores y electrónica, bienes de consumo y envío y transporte. La empresa aprovecha sus capacidades multidisciplinarias y su equipo de analistas de alto nivel para compartir datos que se correspondan con precisión con las necesidades comerciales de los clientes.

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas: [email protected] .com