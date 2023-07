By

Los ingresos del mercado de bolsas de drenaje urinario se estimaron en US $ 2,1 mil millones en 2023 y se prevé que crezcan a una tasa compuesta anual del 6,2 % entre 2022 y 2032 , según un informe de investigación de mercado de persistencia publicado recientemente. Para fines de 2033, se espera que el mercado alcance los US$ 3.900 millones . Con una oportunidad absoluta en dólares de US$ 682 millones de 2023 a 2033, se espera que el mercado del país represente una participación global significativa.

Los participantes del mercado están creando conciencia sobre las bolsas urinarias a través de una variedad de aplicaciones y actividades de marketing. Los pacientes australianos que han sido alentados por sus profesionales de la salud a obtener una evaluación integral de las enfermedades relacionadas con la vejiga pueden utilizar los servicios de gestión de Continence Care proporcionados por la Commonwealth of Australia. También cuenta con una línea de ayuda para la continencia donde puede obtener orientación experta sobre los productos.

Según la Sociedad Estadounidense de Nefrología, las enfermedades urológicas son el tercer problema de salud más frecuente entre los ancianos y representan casi la mitad de todas las visitas al médico. La colitis ulcerosa y la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) se han vuelto cada vez más comunes en los últimos años, particularmente entre los ancianos. En las economías industrializadas, muchas enfermedades son frecuentes, con una mayor prevalencia en las ciudades.

Según las cifras de población mundial de la ONU, países europeos como Suecia y Alemania han experimentado un crecimiento significativo en el número de personas mayores. Además, los proveedores de atención médica prefieren las bolsas de drenaje de orina desechables a las bolsas urinarias tradicionales porque reducen el peligro de transmisión de infecciones.

Con una participación de ingresos de más del 39 % en 2020, América del Norte representó una parte significativa del mercado global y se prevé que aumente a una CAGR de más del 6 % durante el período de pronóstico.

La creciente prevalencia de trastornos como la incontinencia urinaria, la obstrucción de la vejiga, la retención de orina, la hiperplasia prostática benigna (HPB) y el cáncer de vejiga está impulsando el mercado regional. Según la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP), más de 250 000 pacientes con BPH se someten a cirugía cada año.

Panorama competitivo

Los jugadores clave que operan en el mercado global Bolsas de drenaje urinario son ConvaTec, Inc.

Salud cardinal

teleflex, inc.

coloplast

BD

McKesson Médico Quirúrgico, Inc.

Amsino Internacional, Inc.

Flexicare Medical Ltd.

industrias medline, inc.

Manfred Sauer GmbH.

Algunos de los desarrollos clave en el mercado de bolsas de drenaje urinario incluyen:

En julio de 2021, Amsino Medical Group anunció que abriría una nueva planta de producción en Aurora, lo que ayudará a la empresa a aumentar su base de clientes.

En agosto de 2020, Volymi presentó nuevas bolsas de catéteres inteligentes para pacientes con movilidad limitada. Se utilizan sensores externos en la bolsa, que se pueden vincular a una aplicación de teléfono inteligente para alertas.

En julio de 2019, Clinisupplies Ltd. anunció una asociación con Alliance Healthcare para la distribución y el suministro de productos en el Reino Unido.

En junio de 2019, Spinal Singularity y Trelleborg colaboraron en un dispositivo de catéter vinculado para personas con vejiga neurogénica o retención urinaria crónica.

Más información disponible

Persistence Market Research, en su nueva oferta, presenta un análisis imparcial del mercado Bolsas de drenaje urinario, presentando datos históricos del mercado (2018-2022) y estadísticas de pronóstico para el período 2023-2033.

El estudio revela ideas esenciales

por tipo de producto (bolsas grandes, bolsas de pierna),

por tipo de uso (reutilizable, desechable), por capacidad (0-500 ml, 500-1000 ml, 1000-2000 ml)

por uso final (hospital, clínicas, otros usos finales),

en cinco regiones (América del Norte, América Latina, Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio y África).

