Se prevé que el mercado de la red de PlayStation crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El mercado está siendo impulsado por una mayor demanda de PlayStation Network. El aumento de los ingresos disponibles, las preferencias de las personas, el desarrollo tecnológico y la conveniencia de la red PlayStation están contribuyendo al crecimiento del mercado. La tienda de PlayStation es una tienda de medios digitales alfanumérica a la que se puede acceder a través de la red de PlayStation. La tienda ofrece una selección de contenido descargable que se puede comprar y descargar de forma gratuita. Los juegos completos, el contenido complementario, las muestras jugables, las melodías temáticas y las promociones de juegos o películas son instancias de contenido accesible de la red PlayStation.

La red de PlayStation (PSN) proporciona contenido descargable para juegos, distribuye parches para cualquier reparación relacionada con el juego y permite realizar campañas de marketing como ventas y descuentos en sus juegos, entre otras cosas. Otro elemento atractivo de la red PSN es la interconexión que brinda a todos los usuarios del sistema. Para jugar juntos, cualquier usuario de PSN puede conectarse con otro usuario de PSN. Como resultado, la red sirve como enlace entre los participantes de todo el mundo.

Desde el debut de su primera consola en 1994, la marca PlayStation de Sony ha sido una de las más reconocidas en el negocio de los juegos de consola. Tanto la PlayStation 2 como la PlayStation original vendieron más de 100 millones de unidades durante sus respectivas vidas, con la PS2 encabezando las listas con más de 157 millones de unidades vendidas. Sony ha lanzado generación tras generación de exitosos productos PlayStation a medida que la escena de los juegos de consola ha cambiado, y ha ampliado sus ofertas en industrias relacionadas, como dispositivos de juegos portátiles y redes de juegos en línea. PlayStation Network, que brinda a los suscriptores acceso a juegos, servicios de transmisión e incluso capacidades de redes sociales, tenía más de 104 millones de usuarios activos en junio de 2021, lo que está impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

Por tipo

por aplicación

Panorama competitivo: Electronic Arts, PlayStation, Tecmo Koei, Atlus, Games Activision.

Mercado de PlayStation Network por segmentos

Por tipo

Juegos de PlayStation

Películas de Playstation

Programas de televisión de PlayStation.

Otros

por aplicación

teléfonos inteligentes

tabletas

Reproductores de Blu-Ray

Televisores de alta definición

Mercado de PlayStation Network: segmento por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Alemania

Reino Unido

Francia

España

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacific

China

Japan

India

Rest of Asia-Pacific

Rest of the World

Middle East & Africa

Latin America

Company Profiles

Electronic Arts

PlayStation

Tecmo Koei

Atlus

Games Activision

