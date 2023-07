Introducción:

Las toallitas secas y húmedas para bebés son paños desechables que se utilizan para limpiar la piel sensible de los bebés durante el cambio de pañales, la alimentación y la limpieza general. Las toallitas contienen limpiadores suaves, humectantes y suavizantes que las hacen delicadas con la piel del bebé. Están disponibles en diferentes tamaños, texturas y aromas, y se venden en varios formatos de empaque, como botes de plástico, paquetes de viaje y paquetes de recarga. El mercado global de Toallitas secas y húmedas para bebés es altamente competitivo, con numerosos jugadores que ofrecen una amplia gama de productos.

Tamaño y segmentación del mercado:

Se proyecta que el mercado global de Toallitas húmedas y secas para bebés se expanda a una CAGR del 5,7 % y alcance los 9900 millones de USD para 2032, frente a una valoración de mercado de 5400 millones de USD en 2021.

El mercado está segmentado por tipo de producto, material, canal de distribución y geografía.

Según el tipo de producto , el mercado está segmentado en toallitas húmedas y secas. Las toallitas húmedas representaron la mayor cuota de mercado en 2020, debido a su comodidad y facilidad de uso. Se espera que las toallitas secas crezcan a un ritmo más rápido debido a su respeto por el medio ambiente y la creciente demanda de productos sostenibles.

Según el material , el mercado está segmentado en algodón, bambú y otros. Las toallitas de algodón son las más utilizadas y representaron la mayor participación de mercado en 2020. Se espera que las toallitas de bambú crezcan a un ritmo más rápido debido a su biodegradabilidad y sostenibilidad.

Según el canal de distribución , el mercado está segmentado en supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, canales en línea y otros. Los canales en línea representaron la mayor participación de mercado en 2020, debido a la creciente penetración del comercio electrónico y la creciente demanda de compras sin contacto. Se espera que los supermercados/hipermercados crezcan a un ritmo más rápido debido a su amplia gama de productos y ofertas promocionales.

Análisis Regional:

El mercado global de Toallitas húmedas y secas para bebés está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América del Sur. Asia Pacífico representó la mayor participación de mercado en 2020, debido a la alta tasa de natalidad, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente conciencia sobre la higiene del bebé. Se espera que América del Norte y Europa crezcan a un ritmo más rápido debido a la creciente demanda de productos naturales y orgánicos.

Conductores y Restricciones:

El crecimiento del mercado global de Toallitas húmedas y secas para bebés está impulsado principalmente por la creciente conciencia sobre la higiene del bebé, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente demanda de productos naturales y sostenibles. La comodidad y la facilidad de uso que ofrecen las toallitas secas y húmedas para bebés también contribuyen al crecimiento del mercado.

Sin embargo, el mercado está restringido por factores tales como la preocupación por el uso de productos químicos en las toallitas secas y húmedas para bebés, las crecientes preocupaciones ambientales y la disponibilidad de productos alternativos como toallitas y toallitas reutilizables. Los precios fluctuantes de las materias primas y las estrictas regulaciones con respecto al uso de ciertos productos químicos en las toallitas secas y húmedas para bebés también representan un desafío para el crecimiento del mercado.

Jugadores clave del mercado

El informe destaca conocimientos innovadores sobre el escenario competitivo del mercado Toallitas húmedas y secas para bebés, junto con los aspectos más destacados de las estrategias diferenciales utilizadas por los fabricantes.

Algunos de los actores clave identificados en la cadena de valor incluyen Procter & Gamble Co., Johnson & Johnson Pvt Ltd., The Himalaya Drug Company, Cotton Babies Inc., Babisil Products Ltd, Unicharm Corporation, Kirkland y Medline.

