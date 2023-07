El mercado de polvo de carburo de tungsteno alcanzará un valor estimado de $ 94,76 millones para 2027, registrando una tasa de crecimiento del 4,80% durante el período de pronóstico 2020 a 2027.

El polvo de carburo de tungsteno se puede definir como un compuesto que contiene átomos de tungsteno y carburo que se pueden formar en varias formas para su uso en maquinaria industrial, herramientas de corte, joyería, abrasivos u otras herramientas. El polvo de carburo de tungsteno se caracteriza por una gran resistencia, altas temperaturas y una rigidez extrema. Después del moldeado, el polvo se almacena en tambores de acero revestidos de polietileno sellados. El polvo de carburo de tungsteno de grano fino se puede usar para boquillas, brocas para tableros de circuitos y fresas, mientras que el polvo fino se usa para herramientas de corte.

La expansión de sectores como el transporte, la construcción y las industrias de ingeniería y la creciente demanda de minerales energéticos como el carbón han generado industrias mineras para impulsar el crecimiento del mercado, mientras que la rápida urbanización y las mejoras de infraestructura están generando actividades de construcción y alternativas antitanque al uranio empobrecido. ha sido. Shell será la fuerza motriz del mercado. Además, el polvo de carburo de tungsteno es resistente a la fractura y la fractura se aplica en procedimientos de impresión 3D que utilizan un proceso de fusión por láser para imprimir metales, lo que creará oportunidades lucrativas en el mercado en el futuro. Sin embargo, la naturaleza altamente tóxica del polvo de carburo de tungsteno y el exceso de oferta en el mercado chino de tungsteno son factores que limitan el mercado.

Los principales actores cubiertos en el informe de mercado Polvo de carburo de tungsteno son Sandvik AB, Kennametal Inc., CERATIZIT SA, Federal Carbide Company, GuangDong XiangLu Tungsten Co. Ltd., JAPÓN NUEVOS METALES CO. LTD, China Tungsten, Reade International Corp., Chongyi. Zhang Yuan Tungsteno Co. Ltd., Merck KGaA y HC GmbH son actores nacionales y globales. Los datos de cuota de mercado se proporcionan por separado para todo el mundo, América del Norte, Europa, Asia Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y América del Sur. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor individualmente.

Alcance del informe de mercado Polvo de carburo de tungsteno:

Según el grado, el mercado de polvo de carburo de tungsteno se segmenta en grado de minería y perforación rotatoria, grado submicrónico, grado de conformado y desgaste de metales, grado anticorrosión, grado de uso general y otros.

El mercado de polvo de carburo de tungsteno está segmentado en términos de aplicación en máquinas herramienta y componentes, troqueles y punzones, herramientas de corte y productos abrasivos.

Sobre la base del uso final, el mercado del polvo de carburo de tungsteno se segmenta en minería y construcción, transporte, ingeniería industrial, petróleo y gas, y aeroespacial y defensa.

Análisis/perspectivas regionales del mercado de polvo de carburo de tungsteno

Se analiza el mercado de Polvo de carburo de tungsteno y se proporcionan conocimientos y tendencias del tamaño del mercado por país, tipo de material, usuario final y aplicación a los que se hace referencia anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado de Carburo de tungsteno en polvo son: Estados Unidos, Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, resto de Asia Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto, Sudáfrica y otras partes de Medio Oriente y África (MEA) África ( MEA), parte de América del Sur: Brasil, Argentina y el resto de América del Sur.

América del Norte domina el mercado en términos de participación de mercado e ingresos de mercado y continuará dominando durante el período de pronóstico de 2022-2029. El crecimiento del mercado en esta región se debe a la gran demanda de polvo de carburo de tungsteno de fibrocemento en esa región. Por otro lado, se estima que la región de Asia Pacífico será testigo de un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico de 2022-2029 debido a la presencia destacada de los actores del mercado de polvo de carburo de tungsteno de fibrocemento dentro de la región. Además, los altos requisitos para la construcción de edificios residenciales y comerciales también aumentan la demanda local.

El informe responde a preguntas como:

¿Cuál es el tamaño del mercado y el pronóstico para el mercado de polvo de carburo de tungsteno? ¿Cuáles son los factores de restricción y el impacto de COVID-19 que dan forma al mercado Polvo de carburo de tungsteno durante el período de pronóstico? ¿Qué producto/segmento/aplicación/área en el mercado de polvo de carburo de tungsteno invertirá durante el período de pronóstico? ¿Cuál es la ventana de estrategia competitiva para oportunidades en el mercado Polvo de carburo de tungsteno? ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas y el marco regulatorio del mercado Polvo de carburo de tungsteno? ¿Cuál es la participación de mercado de los principales proveedores en el mercado polvo de carburo de tungsteno? ¿Cuáles son el modo adecuado y el movimiento estratégico para ingresar al mercado Polvo de carburo de tungsteno?

