Se prevé que el mercado de medicamentos antirretrovirales crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Los antirretrovirales son la clase de fármacos que se considera que son eficaces contra la incidencia de un retrovirus tal como para tratar el VIH, en particular. Los principales factores que se atribuyen principalmente al crecimiento de estos medicamentos incluyen el aumento de la prevalencia y la carga de las infecciones por el VIH en todo el mundo. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., había casi 37,9 millones de personas en todo el mundo que vivían con el VIH/SIDA en 2018. Se estima que 1,7 millones de personas en todo el mundo se infectaron por primera vez con el VIH en 2018.

Otras tendencias clave que impulsan el crecimiento del mercado incluyen el aumento de la inversión en investigación y desarrollo de dichos medicamentos junto con el aumento en la disponibilidad de nuevos medicamentos con una eficacia mejorada. Estos medicamentos están disponibles en varias categorías que incluyen principalmente inhibidores de la integrasa, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos (NRTI), inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (NNRTI) y otros. Entre todos estos, es probable que los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleósidos (INTI) impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Actualmente, los antirretrovirales se consideran la base del tratamiento del VIH/SIDA, ya que no existe una cura sólida o una vacuna preventiva disponible para el VIH. En el caso de una cepa de VIH no resistente, el tratamiento antirretroviral puede frenar la replicación del VIH en la mayoría de los casos.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto

Regiones cubiertas: a nivel mundial

Panorama competitivo: Bristol-Myers Squibb Co., Gilead Sciences, Inc. y Merck & Co., Inc., entre otros.

Mercado de medicamentos antirretrovirales por segmentos

Por clase de droga

Inhibidores de la integrasa

Inhibidores de la proteasa

Productos combinados multiclase

Inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleósidos

Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos

Otros

Antiretroviral Drug Market by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

