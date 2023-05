Nueva York, el informe Global EV Cables Market de Global Insight Services es la única fuente autorizada de inteligencia sobre EV Cables Market. El informe le proporcionará un análisis del impacto de las últimas interrupciones del mercado, como la guerra Rusia-Ucrania y Covid-19 en el mercado. El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos, como el análisis de Porters y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Los cables EV son cables de carga de vehículos eléctricos que se utilizan para conectar un cargador EV a un vehículo eléctrico. Los cables EV vienen en una variedad de longitudes y amperajes y generalmente están hechos de cobre o aluminio. La mayoría de los cables EV están clasificados para carga de Nivel 1 o Nivel 2, siendo el Nivel 2 el más rápido de los dos.

Jugadores clave

El mercado global de cables EV incluye jugadores como AG Electrical Technology Co, Aptiv Plc, Besen International Group, Brugg Group, Chengdu Khons Technology Co Ltd, Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG, Dyden Corporation, EV Cables UK, Guangdong OMG Transmitting Technology Co Ltd, Leoni AG y otros.

Tendencias clave

Algunas de las tendencias clave en la tecnología de cables EV incluyen el desarrollo de cables más delgados y flexibles, el uso de nuevos materiales como el grafeno y la incorporación de funciones inteligentes como sensores y capacidades de registro de datos.

Se están desarrollando cables más delgados y flexibles para facilitar el enrutamiento y la instalación, así como para reducir el peso.

Factores clave

Los factores clave del mercado de cables EV son la creciente demanda de vehículos eléctricos y la necesidad de desarrollar una infraestructura para cargarlos. vehículos

Los otros impulsores incluyen las políticas gubernamentales y los incentivos para promover los vehículos eléctricos, el aumento de las preocupaciones ambientales y la disminución en el costo de las baterías.

Segmentos de mercado

El mercado de cables para vehículos eléctricos está segmentado por forma, aplicación, fuente de alimentación y región. Por forma, el mercado se clasifica en recto y enrollado. Según la aplicación, se divide en cobro privado y cobro público. Según la fuente de alimentación, se divide en carga de CA y carga de CC. Por regiones, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

