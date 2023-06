El mercado del té negro de Asia-Pacífico se valoró en alrededor de $ 12,2 mil millones en 2018, que se estima que alcanzará alrededor de $ 18 mil millones en 2025 a una CAGR del 5,8% durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico es el mayor productor y consumidor de té en todo el mundo. Debido a esto, la región tiene la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. Los principales países que contribuyen al mercado incluyen China, India, Indonesia, Sri Lanka y Vietnam. Estos países son los principales productores de té.

El principal beneficio para la salud del consumo de té negro incluye su valor nutricional, beneficios contra el cáncer, beneficios digestivos, efectos beneficiosos sobre la salud de la piel y el cabello. El té negro tiene su origen en China. El té negro se cultiva y procesa en todo el mundo en diferentes geografías y climas. India, Sri Lanka y África son los tres principales productores de té negro. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Alimentación, se prevé que la producción de té negro en todo el mundo aumente anualmente un 2,2 % durante la próxima década hasta alcanzar los 4,4 millones de toneladas en 2027, lo que refleja un importante aumento de la producción en China, Kenia y Sri lanka. Con esto, China alcanzaría los niveles de producción de Kenia, el mayor exportador de té negro del mundo.

China e India también son grandes consumidores de té, por lo que consumen entre el 70 y el 80 % del té total que se produce en el país, mientras que países como Indonesia, Sri Lanka y Vietnam son los principales exportadores de té. Estos países son economías emergentes y el consumo de té en polvo suelto es significativamente alto en comparación con las bolsitas de té y el té listo para beber. El mercado está fragmentado ya que miles de empresas trabajan en el procesamiento y exportación de té, sin embargo, algunos jugadores globales como Tata Group, Unilever Ltd. y Nestlé SA están trabajando significativamente en la región.

Segmentación del mercado de té negro de Asia y el Pacífico

Por formato

Listo para beber

Polvo de té suelto

Bolsas de té

Por naturaleza

Orgánico

Convencional

Análisis Regional

Porcelana

India

Japón

Resto de Asia-Pacífico

Perfiles de la empresa

Alcaloide AD Skopje

AMORE Pacific Corp.

Arbor Tea (Té del Nuevo Mundo, LLC)

PLC de alimentos británicos asociados

té de barry

Bettys & Taylors Group Ltd.

condimentos celestiales, inc.

Tata Global Bebidas

McLeod Russel India, Ltd.

Nestlé SA

numi inc.

SA de la India orgánica. Limitado.

Twining and Co., Ltd.

Starbucks Corp.

Grupo Unilever

