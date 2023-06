Se prevé que Alemania Smart Lock crezca a una tasa compuesta anual del 10,4 % durante el período de pronóstico. Las razones que aumentarán el crecimiento del mercado de cerraduras inteligentes de Alemania, como las normas y regulaciones gubernamentales y la inversión en seguridad pública. La necesidad de una infraestructura bien desarrollada apoyará el crecimiento del mercado también en el futuro próximo. Las cerraduras inteligentes brindan la seguridad asequible de las instalaciones al proporcionar el acceso remoto a las instalaciones. Siempre se requiere un arreglo adecuado de vigilancia para el buen funcionamiento de las organizaciones públicas y privadas.

El país es propenso a un número significativo de ladrones y casos de robo en los últimos cinco años. Los casos de robo han aumentado aproximadamente un 2 % entre 2017 y 2019. La seguridad pública es una de las principales razones por las que la nación se enfoca, ya sea externa o interna. Junto con los delitos relacionados con el robo, el país también ha registrado una cantidad considerable de otros delitos como robos con allanamiento de morada, violencia sexual, agresión, homicidio doloso y otros. Las cerraduras inteligentes están diseñadas para brindar seguridad a la propiedad de un individuo o un grupo de individuos. Proporcionan acceso remoto directo al propietario facilitando su acceso a través de dispositivos inteligentes portátiles como teléfonos móviles.

Segmentación del mercado de cerraduras inteligentes de Alemania

Por protocolo de comunicación

Bluetooth

Wifi

Otros

por aplicación

Residencial

Gobierno

Comercial

Por tipo

candados

Manijas de palanca

cerrojos

Otros

Perfiles de la empresa

ENSAYO ABLOY

Sistemas de cierre Dessmann GmbH

PARTES DE SOPORTE EMKA GMBH & CO. KG

GANTNER ELECTRÓNICA GMBH

Nuki Home Solutions GmbH

Seguidor Corp.

Soluciones inalámbricas SOREX GmbH

Tanos GmbH

