Se prevé que el mercado de pagos sin contacto de EE. UU . crezca a una CAGR del 16,0 % durante el período de pronóstico. Estados Unidos tiene un enorme potencial para el crecimiento del mercado de pagos sin contacto. Sin embargo, el uso de pagos sin contacto en los EE. UU. es muy bajo. Se estimó que el PIB de los EE. UU. fue de aproximadamente $ 20,50 billones en 2018. La economía bien establecida del país sentó las bases para el crecimiento del mercado de pagos sin contacto. El avance tecnológico en el chip inteligente y la facilidad de integración de la tecnología con las tarjetas existentes son algunos de los principales factores que han impulsado el crecimiento del mercado. El pago sin contacto aún no está popularizado en EE.UU.

Los pagos sin contacto son tan seguros como el chip y el pin, ya que transmiten transacciones utilizando la misma tecnología de lector de tarjetas. Sin embargo, se ha deducido que algunos de los consumidores estadounidenses no están convencidos de que tocar y pagar sea tan seguro como lo es. Con el creciente número de pagos digitales, los casos de fraude han reportado un aumento. Ha aumentado el riesgo de ataques cibernéticos, lo que, como resultado, está reduciendo la demanda de una plataforma robusta y segura para los servicios financieros. Los ataques cibernéticos han registrado un crecimiento debido a la ausencia de un sistema seguro y una forma descifrada de datos disponibles en la red global de Internet.

Sin embargo, los consumidores y comerciantes estadounidenses dudarán en adoptar la tecnología de pago sin contacto hasta que los bancos estadounidenses las adopten. De hecho, la pequeña empresa emergente con sede en Sunnyvale, California, XpressTap, está lanzando su plataforma de pago en Australia, Canadá y el sudeste asiático para simplificar aún más los puntos de venta y los negocios en línea. La compañía permite transacciones de telefonía móvil con un simple “toque” de tarjeta con chip. Los comerciantes y vendedores solo necesitan una cosa que es su teléfono. También elimina el costo, el mantenimiento y los problemas relacionados con el hardware separado.

Segmentación del mercado de pagos sin contacto de EE. UU.

por dispositivo

teléfonos inteligentes

Tarjetas inteligentes

Terminales Punto de Venta

Otro

Por usuario final

Minorista

BFSI

Transporte

Otros

Perfiles de la empresa

Banco de América Corp.

garmin ltd

Glance Technologies Inc.

Sistemas de pago Heartland

IBM Corp.

PayPal, Inc.

Setomatic Systems Inc.

Plaza Capital LLC

Grupo Thales

Valitor HF

Verifone, Inc.

visa inc.

