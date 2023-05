El informe de análisis de mercado de Suministros de laboratorio de África cubre un análisis detallado de la cadena de valor del mercado. El análisis de la cadena de valor ayuda a analizar las principales materias primas aguas arriba, los equipos principales, el proceso de fabricación y el análisis de clientes aguas abajo y el análisis de los principales distribuidores se mencionan en el informe junto con todos los impulsores y restricciones del mercado. Presenta un análisis comparativo detallado de todos los segmentos regionales y de jugadores, ofreciendo a los lectores un mejor conocimiento de las áreas en las que pueden colocar sus recursos existentes y midiendo la prioridad de una región en particular para mejorar su posición en el mercado.

Los suministros para equipos de laboratorio son una parte integral de todos los laboratorios de ciencias en escuelas y universidades. Estos incluyen herramientas y equipos que se requieren para recopilar y medir datos para realizar varios experimentos científicos.

Los laboratorios requieren una variedad de equipos e instrumentación para realizar pruebas e investigaciones. Estos equipos básicos de laboratorio general de workhouse se pueden encontrar en varios laboratorios en todas las disciplinas y mercados.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de suministros de laboratorio de África crecerá a una CAGR del 8,2% durante el período de pronóstico de 2022 a 2030.

Dinámica del mercado de suministros de laboratorio

Conductores

Altos casos de enfermedades infecciosas

Sudáfrica ha estado enfrentando la carga del VIH y el SIDA durante las últimas décadas. El impacto de la enfermedad en Sudáfrica está devastando el sistema de salud y el país no logra combatirla. El aumento de la inversión en infraestructura de atención médica conduce a la gran necesidad de instalaciones de diagnóstico adecuadas para mejorar la atención médica económica. Con ello se incrementa la demanda de insumos diagnósticos adecuados en los laboratorios para realizar las diferentes pruebas requeridas para un mejor tratamiento de las enfermedades en el país.

Demanda constante de suministros de laboratorio durante la pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 se ha convertido en uno de los desafíos humanitarios más importantes de la historia reciente, y las pruebas se consideran uno de los componentes principales de los esfuerzos para contener el virus y mitigar su impacto. Como un brote de pandemia de coronavirus, aumentó la demanda de pruebas de laboratorio para frenar la propagación de infecciones y contener la enfermedad que está impulsando el crecimiento del mercado.

Higiene deficiente y control de infecciones deficiente

Se informa que el país tiene un sistema de salud de mala calidad con higiene y control de infecciones deficientes, lo que se considera una de las principales razones del aumento de numerosas enfermedades infecciosas. Las regulaciones antihigiénicas aumentan las posibilidades de diversas enfermedades infecciosas en el país, lo que aumenta la necesidad de laboratorios e instalaciones de diagnóstico para diagnosticar oportunamente las infecciones y prevenir la propagación.

Además, el avance tecnológico en equipos de laboratorio, campos de investigación biológica y química son los factores que expandirán el mercado de suministros de laboratorio. Otros factores, como el aumento en el volumen de las investigaciones de investigación en ciencias de la vida y las pruebas de laboratorio clínico, tendrán un impacto positivo en la tasa de crecimiento del mercado de suministros de laboratorio. Además, el aumento en el número de organizaciones de pruebas junto con el aumento de las industrias biotecnológica y farmacéutica dará como resultado la expansión del mercado de suministros de laboratorio.

Oportunidades

Iniciativas gubernamentales para un mejor diagnóstico

Además, numerosos programas desarrollados para evaluar la prestación de atención médica en Sudáfrica impulsarán nuevas oportunidades para la tasa de crecimiento del mercado.

Además, el aumento en el número de ensayos clínicos brindará oportunidades beneficiosas para el mercado de suministros de laboratorio en el período de pronóstico de 2022-2030.

Alcance del mercado de suministros de laboratorio de África

El mercado de suministros de laboratorio está segmentado según el tipo, el contrato de servicio, el proveedor de servicios, el modo, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tipo

tipo de producto

Tipo de servicio

Contrato de servicios

Estandarizado

personalizado

Proveedor de servicio

Fabricantes de equipos originales

Agencias de terceros

Modo

automatizado

Manual

Usuario final

Laboratorios Clínicos y de Diagnóstico

Empresas Farmacéuticas y de Biotecnología

Institutos Académicos

Otros

Canal de distribución

Licitación Directa

Ventas al por menor

Análisis/percepciones regionales del mercado de suministros de laboratorio

Se analiza el mercado de suministros de laboratorio y se proporcionan perspectivas y tendencias del tamaño del mercado por país, tipo, contrato de servicio, proveedor de servicios, modo, usuario final y canal de distribución, como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado de suministros de laboratorio son Sudáfrica, Egipto, Uganda, Kenia, Nigeria, Zambia, Botswana, Namibia y el resto de África.

En 2022, se espera que el mercado de suministros de laboratorio de Sudáfrica domine debido a factores como tener la mayor cantidad de laboratorios y el mayor gasto en salud por persona.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios en las regulaciones en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos tales como ventas nuevas, ventas de reemplazo, datos demográficos del país, epidemiología de enfermedades y aranceles de importación y exportación son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se considera la presencia y disponibilidad de las marcas de África y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los canales de ventas al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de suministros de laboratorio

El panorama competitivo del mercado de Suministros de laboratorio proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia en África, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, ancho y amplitud del producto, aplicación dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas relacionado con el mercado de suministros de laboratorio.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de suministros de laboratorio son Thermo Fisher Scientific Inc., Merck KGaA, Bio-Rad Laboratories, Inc., PerkinElmer Inc., VITLAB GmbH, DWK Life Sciences, Bruker, Olympus Corporation, Beckman Coulter, Inc. (Subsidiaria de Danaher Corporation), Agilent Technologies, Inc., Sartorius AG, Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Eppendorf SE, LabWare, Bellco Glass, BRAND GMBH + CO KG, VWR International, LLC., Montech, Anton Paar GmbH, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Eurofins Scientific y Waters Corporation, entre otros.

Metodología de investigación:

La recopilación de datos y el análisis del año base se realizan utilizando módulos de recopilación de datos con muestras de gran tamaño. La etapa incluye la obtención de información de mercado o datos relacionados a través de diversas fuentes y estrategias. Incluye examinar y planificar todos los datos adquiridos del pasado por adelantado. Asimismo, envuelve el examen de las inconsistencias de información observadas en diferentes fuentes de información. Los datos de mercado se analizan y estiman utilizando modelos coherentes y estadísticos de mercado. Además, el análisis de cuota de mercado y el análisis de tendencias clave son los principales factores de éxito en el informe de mercado. Para saber más, solicite una llamada de analista o despliegue su consulta.

La metodología de investigación clave utilizada por el equipo de investigación de DBMR es la triangulación de datos, que implica la extracción de datos, el análisis del impacto de las variables de datos en el mercado y la validación primaria (experto en la industria). Los modelos de datos incluyen la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de patentes, el análisis de precios, el análisis de participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis global versus regional y el de participación del proveedor. Para saber más sobre la metodología de investigación, envíe una consulta para hablar con nuestros expertos de la industria.

