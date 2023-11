Participación, tamaño, crecimiento, demandas, ingresos, principales líderes y pronóstico de la industria del mercado de diagnóstico de cáncer de riñón

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

La organización de investigaciones de mercado periódicas a través del informe de mercado Diagnóstico de cáncer de riñón proporciona información sobre el mercado, investiga los hábitos de gasto de los clientes, identifica competidores existentes y potenciales, desarrolla soluciones para la promoción y publicidad de productos, aumenta el reconocimiento de la empresa, mejora la reputación comercial, etc. El informe de mercado proporciona a la empresa más soluciones de planificación empresarial que pueden mejorar el rendimiento de la empresa, mejorar las ventas y aumentar los ingresos. A través del informe de la encuesta de mercado de Diagnóstico de cáncer de riñón , las empresas obtienen información valiosa que ayuda a identificar qué tan exitoso es probable que sea el producto/servicio, cuál se puede fijar el mejor precio para el producto/servicio y qué clientes están interesados ​​en comprar y consumir el producto. /servicio.

El cáncer de riñón comienza cuando las células sanas de uno o ambos riñones cambian y crecen sin control, formando una masa llamada tumor cortical. El tumor puede ser maligno, indolente o benigno. La malignidad es cáncer, lo que significa que puede crecer y extenderse a otras partes del cuerpo. Un tumor indolente también es cáncer, pero este tipo de tumor rara vez se disemina a otras partes del cuerpo. Un tumor benigno significa que el tumor puede crecer pero no propagarse.

La creciente conciencia sobre el cáncer de riñón a nivel mundial ha mejorado la demanda del mercado. El creciente gasto sanitario para mejores servicios de salud también contribuye al crecimiento del mercado. Los principales actores del mercado se centran en varios lanzamientos y aprobaciones de servicios durante este período crucial. Además, el aumento de los procedimientos de diagnóstico mejorados para el cáncer de riñón también contribuye a la creciente demanda de pruebas de diagnóstico del cáncer de riñón.

Se espera que el mercado mundial de diagnóstico de cáncer de riñón crezca en el año previsto debido al aumento de los actores del mercado y la disponibilidad de servicios avanzados. Además de esto, los fabricantes participan en actividades de I+D para lanzar servicios novedosos en el mercado. Se espera que la creciente investigación en el campo del diagnóstico y desarrollo renal impulse aún más el crecimiento del mercado. Sin embargo, se espera que el daño tisular debido a la alta exposición a la radiación de las pruebas de imagen obstaculice el crecimiento del mercado mundial de diagnóstico del cáncer de riñón en el período previsto.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de diagnóstico de cáncer de riñón alcance un valor de 16.862,32 millones de dólares para 2030, con una tasa compuesta anual del 6,4% durante el período previsto. Las imágenes representan el segmento de tipo de prueba más grande del mercado debido a la creciente demanda de dispositivos inteligentes, y el aumento del gasto en salud ha acelerado la demanda de dispositivos médicos inteligentes.

Definición de mercado

El cáncer de riñón, comúnmente conocido como cáncer renal, es una afección en la que las células del riñón se convierten en tumores malignos (cancerosos) y se expanden sin control. Uno de los 10 cánceres más prevalentes es el cáncer de riñón. El cáncer de riñón es mortal y el proceso de diagnóstico también presenta problemas de seguridad; no es rentable. Los pacientes con cáncer pueden ser hospitalizados y recibir una variedad de terapias, como cirugía, radioterapia y terapia sistémica. Alrededor del 40% de los crecimientos renales son masas pequeñas y localizadas. Localizado se refiere a un tumor que no se ha diseminado desde su ubicación original. Las masas renales no se pueden detectar con procedimientos de laboratorio regulares. El diagnóstico de cáncer de riñón incluye procedimientos de biopsia, análisis de sangre y pruebas de imágenes. Se recomiendan terapias avanzadas para el cáncer de riñón, como inmunoterapia, radioterapia, etc. Debido a los métodos de vanguardia, a veces se utilizan procedimientos no quirúrgicos como la crioablación (que congela las células cancerosas) y la ablación por radiofrecuencia para tratar tumores renales menores (calentar las células cancerosas).

El cáncer de riñón puede ser difícil de diagnosticar porque, a pesar de su amplia gama de signos y síntomas, no son específicos y pueden estar relacionados con otras afecciones médicas más generalizadas. Más de 43.000 hombres y 25.000 mujeres son diagnosticados con cáncer de riñón y pelvis renal cada año, y 9.000 hombres y 5.000 mujeres fallecen como resultado de esta enfermedad. Sin embargo, se espera que las estrictas regulaciones y estándares para la aprobación y comercialización de productos de diagnóstico del cáncer de riñón limiten el crecimiento del mercado.

Desarrollos recientes

En noviembre de 2022, Koninklijke Philips NV anunció el lanzamiento global de una solución de ultrasonido portátil compacta de próxima generación en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA) para llevar la calidad de diagnóstico asociada con los sistemas de ultrasonido premium con carrito a más pacientes. Es portátil y versátil con buena calidad de imagen o rendimiento. Es compatible con los sistemas de ultrasonido Philips Affiniti y el transductor EPIQ. Esto ha ayudado a la empresa a ampliar su cartera de productos.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado son Siemens Healthcare GmbH, Koninklijke Philips NV, FUJIFILM Corporation, Grail, Laboratory Corporation of America Holdings, Thermo Fisher Scientific, Myriad Genetics, Inc., CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, QIAGEN, Illumina Inc., Ambry Genetics, Invitae Corporation, General Electric Company, Centogene NV, GenPath, Creative Diagnostics, GeneDx LLC, Blueprint Genetics Oy, BioVendor R&D y CD Genomics, y BD, entre otros.

Alcance del mercado de diagnóstico de cáncer de riñón

El mercado mundial de diagnóstico del cáncer de riñón se divide en ocho segmentos notables según el tipo de prueba, el estadio del cáncer, el tipo de tumor, el producto, la aplicación, la tecnología, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Tipo de prueba

PRUEBA DE IMAGEN

PRUEBA DE BIOMARCADORES

PRUEBA DE SANGRE

BIOPSIA

PRUEBA GENÉTICA

OTROS

Según el tipo de prueba, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de riñón se segmenta en imágenes, pruebas de biomarcadores, análisis de sangre, biopsias, pruebas genéticas y otras.

Etapa del cáncer

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

ETAPA IV

Según el estadio del cáncer, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de riñón se segmenta en estadio I, estadio II, estadio III y estadio IV.

Tipo de tumor

CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES

CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES DE CÉLULAS CLARAS

CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES DE CÉLULAS NO CLARAS

Según el tipo de tumor, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de riñón se segmenta en carcinoma de células renales, carcinoma de células renales de células claras y carcinoma de células renales de células no claras.

Producto

PRODUCTOS BASADOS EN PLATAFORMA

PRODUCTOS BASADOS EN INSTRUMENTOS

KITS Y REACTIVOS

OTROS CONSUMIBLES

Según el producto, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de riñón se segmenta en productos basados ​​en instrumentos, productos basados ​​en plataformas, kits y reactivos, y otros consumibles.

Tecnología

HIBRIDACIÓN FLUORESCENTE IN SITU

SECUENCIACIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN

FLUOROINMUNOENSAYO

HIBRIDACIÓN GENÓMICA COMPARATIVA

INMUNOHISTOQUÍMICA

OTROS

Sobre la base de la tecnología, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de riñón se segmenta en hibridación fluorescente in situ, secuenciación de próxima generación, fluorinmunoensayo, hibridación genómica comparativa, inmunohistoquímica y otros.

Solicitud

PONER EN PANTALLA

DIAGNÓSTICO Y PREDICTIVO

PRONÓSTICO

INVESTIGACIÓN

Según la aplicación, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de riñón se segmenta en detección, diagnóstico y predicción, pronóstico e investigación.

Usuario final

HOSPITALES

CENTROS DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER

INSTITUTOS ACADÉMICOS

CENTROS DE DIAGNÓSTICO

CENTROS QUIRÚRGICOS AMBULATORIOS

OTROS

Según los usuarios finales, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de riñón se segmenta en hospitales, centros de diagnóstico, centros de investigación del cáncer, institutos académicos, centros quirúrgicos ambulatorios y otros.

Canal de distribución

LICITACIONES DIRECTAS

VENTAS AL POR MENOR

OTROS

