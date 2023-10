Participación, tamaño, crecimiento, demandas, ingresos, principales líderes y competitividad de la industria del mercado de hemorragias nasales

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Las hemorragias nasales (epistaxis) son un trastorno que causa sangrado nasal esporádico en una o ambas fosas nasales. Esta condición clínica se caracteriza comúnmente como epistaxis posterior o epistaxis anterior según dónde comienza el sangrado. Según The New England Journal of Medicine, alrededor del 60% de las personas en todo el mundo han tenido epistaxis al menos una vez en la vida, y sólo el 6% requirió tratamiento médico. La epistaxis es extremadamente común en niños menores de diez años y en personas mayores de 35 años.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de hemorragias nasales se valoró en 183,93 millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 275,92 millones de dólares en 2029, registrando una tasa compuesta anual del 5,20% durante el período previsto de 2022 a 2029. Además de los conocimientos del mercado como Como valor de mercado, tasa de crecimiento, segmentos de mercado, cobertura geográfica, actores del mercado y escenario del mercado, el informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge también incluye análisis de expertos en profundidad, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y regulaciones. estructura.

Definición de mercado

Debido a la ubicación general de la nariz y la proximidad de los vasos sanguíneos en el revestimiento de la nariz, las hemorragias nasales (también conocidas como epistaxis) son comunes. El médico puede cauterizar el vaso sangrante o tapar la nariz para detener el sangrado si no cesa por sí solo o cuando se aplica presión. La cauterización incluye quemar el vaso con una solución particular llamada nitrato de plata o un dispositivo eléctrico o térmico para detener el sangrado. Puede resultar beneficioso reducir o eliminar el uso de anticoagulantes. También es posible que se requieran medicamentos para la presión arterial. Se puede recetar Tranexamic (Lystedaâ), un auxiliar para la coagulación de la sangre.

Oportunidades

Aumento de las actividades de I+D

El crecimiento del mercado está impulsado por un número creciente de actividades de investigación y desarrollo. Esto brindará oportunidades beneficiosas para el crecimiento del mercado de hemorragias nasales. Los procedimientos quirúrgicos más recientes incluyen el litigio endoscópico de la arteria esfenopaletina, el litigio de la arteria maxilar y la cauterización nasal. Como resultado de la introducción de cirugías innovadoras, el mercado mundial de epistaxis está cambiando drásticamente. Además, los fabricantes centran cada vez más sus esfuerzos en desarrollar soluciones de epistaxis para el tratamiento de personas con afecciones médicas específicas como asma, embarazo, diabetes y cáncer.

Lanzamiento de productos innovadores.

Los fabricantes del mercado de dispositivos de epistaxis están haciendo mucho hincapié en ampliar el gasto en investigación e innovación para inventar y desarrollar dispositivos de epistaxis nuevos y novedosos. Stryker, por ejemplo, tiene un producto novedoso llamado XeroGel, que es una mezcla única de polietilenglicol (PEG) y quitosano que brinda a los pacientes una experiencia postoperatoria cómoda. Se estima que esto creará oportunidades para el crecimiento del mercado de hemorragias nasales en los próximos años.

Además, el crecimiento del mercado está impulsado por la inversión para el desarrollo de tecnologías avanzadas y el aumento del número de mercados emergentes. Estos factores brindarán oportunidades beneficiosas para el crecimiento del mercado de hemorragias nasales.

Restricciones/Desafíos

Por otro lado, el alto costo asociado con el tratamiento obstruirá la tasa de crecimiento del mercado de hemorragias nasales durante el período previsto de 2022-2029. La falta de infraestructura sanitaria en las economías en desarrollo y la escasez de profesionales capacitados desafiarán el mercado de las hemorragias nasales. Además, la falta de conciencia entre las personas y las malas políticas de reembolso restringirán e impedirán aún más la tasa de crecimiento del mercado durante el período previsto de 2022-2029.

Este informe de mercado de Sangrados nasales proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado. , análisis estratégico de crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de hemorragias nasales, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista; nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Invertir en este estudio le otorgará acceso a información valiosa, que incluye:

Cobertura integral de la Industria, tanto a nivel global como desglosada por regiones.

Desgloses del mercado a nivel regional, incluidos América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

El tamaño del mercado específico de cada país se divide para los países más importantes con mayores cuotas de mercado.

Datos de participación de mercado e ingresos/ventas de los principales actores de la industria.

Análisis de tendencias del mercado, como tecnologías emergentes, productos y empresas emergentes, así como análisis PESTEL, análisis FODA, las cinco fuerzas de Porter y más.

Datos detallados sobre el tamaño del mercado, incluidos desgloses por aplicaciones/verticales industriales.

Proyecciones y previsiones de crecimiento y desarrollo futuro del mercado.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de hemorragias nasales son:

F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)

Mylan NV (Estados Unidos)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Irlanda)

Sanofi (Francia)

Pfizer Inc. (EE. UU.)

GlaxoSmithKline plc (Reino Unido)

Novartis AG (Suiza)

Merck & Co., Inc. (EE. UU.)

Allergan (Irlanda)

AstraZeneca (Reino Unido)

Johnson & Johnson Private Limited (EE. UU.)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Reino Unido)

Compañía Bristol-Myers Squibb (EE. UU.)

Bayer AG (Alemania)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Alemania)

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (India)

Gilead Sciences, Inc. (EE. UU.)

Amgen Inc. (EE. UU.)

Eli Lilly and Company (Estados Unidos)

AbbVie Inc. (EE. UU.)

Lupino (India)

Allergan (Irlanda)

Alcance del mercado de hemorragias nasales

El mercado de hemorragias nasales se segmenta según la indicación, el tipo de tratamiento, la vía de administración, los usuarios finales y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tipo de tratamiento

Vasoconstrictores

anestésicos

Ungüentos antibióticos

Agentes cauterizantes

Otros

Indicación

Epistaxis posterior

Epistaxis anterior

Ruta de administración

Oral

intranasal

Otros

Los usuarios finales

hospitales

Clínicas especializadas

Cuidados en el hogar

Otros

Canal de distribución

Farmacia hospitalaria

Farmacia minorista

Farmacia en línea

Otros

