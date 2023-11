Participación, tamaño, crecimiento, demandas, ingresos, principales líderes y aplicaciones de la industria del mercado de servicios de laboratorio analítico de América del Norte

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

El informe de la encuesta de mercado de Servicios de laboratorio analítico de América del Norte cubre una gran variedad de aspectos del análisis de mercado que muchas empresas solicitan. Los datos y la información se investigan y analizan exhaustivamente en el informe para guiar a los actores del mercado a mejorar su planificación comercial y garantizar el éxito a largo plazo. Para lograr información detallada sobre el mercado y enfocar claramente el mercado,debe haber un informe de investigaciónde mercado de Servicios de laboratorio analítico de América del NorteEn este informe comercial también se evalúan el tamaño del mercado, los ingresos generados por las ventas y las tecnologías de varios segmentos de aplicaciones. El informe de mercado de Servicios de laboratorio analítico de América del Norteanaliza algunos de los desafíos que la industria de la atención médica puede tener que enfrentar durante el crecimiento.

En el mercado se brindan varios servicios analíticos, como pruebas bioanalíticas, pruebas de materias primas, pruebas de liberación de lotes, validación de productos, caracterización física y otros. Estos servicios se emplean ampliamente en el sector de la salud, incluidas las empresas farmacéuticas, biofarmacéuticas y de dispositivos médicos. Estos servicios proporcionan una fuente confiable de precisión, calidad y eficiencia. Tienen aplicaciones en áreas como oncología, neurología, enfermedades infecciosas, cardiología y otras. El mercado de servicios de laboratorio analítico está creciendo con el aumento de las iniciativas gubernamentales para fortalecer las capacidades de pruebas analíticas y el creciente número de aprobaciones de medicamentos y ensayos clínicos. Además, el creciente uso y desarrollo de una gran cantidad de macromoléculas y biosimilares para diversas áreas terapéuticas y el aumento del gasto de los gobiernos para establecer nuevos laboratorios son otros factores que aceleran el crecimiento del mercado de servicios de laboratorio.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de servicios de laboratorio analítico alcance un valor de 7.535,76 millones de dólares para 2029, con una tasa compuesta anual del 14,1% durante el período previsto. El segmento de pruebas bioanalíticas representa el segmento de oferta más grande en el mercado de servicios de laboratorio analítico. El informe de mercado de servicios de laboratorio analítico también cubre en detalle el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos.

No dude en acceder al informe de muestra en PDF, que incluye el índice completo, gráficos y tablas, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america -mercado-de-servicios-de-laboratorio-analítico y Shri

Definición de mercado

Los servicios de laboratorio analítico se ocupan de una amplia gama de ensayos químicos y microbiológicos. Los servicios de laboratorio analítico incluyen desarrollo y validación de métodos, análisis de muestras para confirmación de concentración, ensayos de pureza, homogeneidad y estabilidad en formulaciones preliminares y productos farmacéuticos finalizados para presentaciones IND, NDA y ANDA. Los servicios analíticos, también conocidos como “pruebas de materiales”, se utilizan para describir diversas técnicas utilizadas para identificar la composición química o las características de una muestra en particular. Los fabricantes de industrias como la farmacéutica, la alimentaria, la electrónica y la del plástico suelen utilizar pruebas analíticas para ingeniería inversa o análisis de fallos e identificación de contaminantes o manchas en los productos.

Desarrollos recientes

En febrero de 2021, Eurofins Scientific anunció que había adquirido Beacon Discovery, una destacada organización de investigación por contrato (CRO) y descubrimiento de fármacos. Esto aumentará el acceso de la empresa a la investigación por contrato y aumentará sus ingresos para la empresa.

En abril de 2021, SGS SA anunció que la empresa SYNLAB Analytics & Services ahora se llamará SGS Analytics, debido a la adquisición de la empresa líder europea en servicios de tribología y pruebas de ciencias ambientales, alimentarias y de la salud. La adquisición continuará el crecimiento y la innovación al ayudar a las empresas a cumplir con regulaciones cada vez mayores diseñadas para garantizar la seguridad alimentaria, farmacéutica y ambiental.

Explore el informe completo: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-analytical-laboratory-services-market?Shri

Algunas de las principales empresas que brindan servicios de laboratorio analítico en el mercado de servicios de laboratorio analítico de América del Norte son Charles River Laboratories, Medpace, WuXi AppTec, Eurofins Scientific, Q2 Solutions (una subsidiaria de IQVIA), SGS SA, SOLVIAS AG, Syneos Health, ICON plc. , Frontage Labs, TOXIKON, BioAgilytix Labs, VxP Pharma, Inc., Pace Analytical Services, LLC, Pharmaceutical Research Associates Inc., ALS Limited, Evotec SE, Intertek Group plc, Covance (una subsidiaria de Laboratory Corporation of America) y PPD Inc. (una subsidiaria de Thermo Fisher Scientific Inc.), entre otros.

Alcance del mercado de servicios de laboratorio analítico de América del Norte

El mercado de servicios de laboratorio analítico está segmentado según el tipo de prueba, el tipo de servicio, el tipo de método, la aplicación, la tecnología y los usuarios finales. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Por tipo de prueba

Pruebas bioanalíticas

Pruebas de lanzamiento por lotes

validación del método

Pruebas de materia prima

Pruebas microbianas

Caracterización física

Pruebas de estabilidad

Monitoreo ambiental

Según el tipo de prueba, el mercado de servicios de laboratorio analítico se segmenta en pruebas bioanalíticas, pruebas de liberación de lotes, pruebas de estabilidad, pruebas de materias primas, caracterización física, validación de métodos, pruebas microbianas y monitoreo ambiental.

Por tipo de servicio

Laboratorios hospitalarios

Laboratorios independientes

Laboratorios clínicos

Según el tipo de servicio, el mercado de servicios de laboratorio analítico se segmenta en laboratorios hospitalarios, laboratorios independientes y laboratorios clínicos.

Por tipo de método

Pruebas farmacocinéticas

Pruebas de biomarcadores

Pruebas de virología

Ensayos basados ​​en células

Inmunogenicidad

Serología

Según el tipo de método, el mercado de servicios de laboratorio analítico se segmenta en ensayos basados ​​en células, pruebas de virología, pruebas de biomarcadores, pruebas farmacocinéticas, inmunogenicidad y serología.

Por aplicación

Oncología

Neurología

Enfermedades infecciosas

Cardiología

Gastroenterología

Otros

Según la aplicación, el mercado de servicios de laboratorio analítico se segmenta en oncología, neurología, enfermedades infecciosas, gastroenterología, cardiología y otras aplicaciones.

Por tecnología

espectroscopia de masas

inmunoquímica

tecnología UPLC

Tecnología de flujo turbulento

Otros

Sobre la base de la tecnología, el mercado de servicios de laboratorio analítico se segmenta en espectroscopia de masas, inmunoquímica, tecnología UPLC, tecnología de flujo turbulento y otras.

Global Sanger Sequencing Market

Mercado global de producción de antibióticos

Mercado global de tratamiento de adicciones a las drogas Mercado

global de PACS especializados Mercado

global de secuenciación de ARN basado en NGS Mercado

global de sistemas de radiocirugía estereotáctica veterinaria Mercado

global de levitación magnética Mercado

global de analizadores de fluorescencia de rayos X Mercado

global de contadores de partículas portátiles

Acerca de la investigación de mercado de Puente de datos:

¡Una forma absoluta de pronosticar lo que depara el futuro es comprender la tendencia hoy!

Data Bridge Market Research se presentó como una firma de consultoría e investigación de mercado no convencional y neotérica con un nivel incomparable de resiliencia y enfoques integrados. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar información eficiente para que su negocio prospere en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a los complejos desafíos comerciales e inicia un proceso de toma de decisiones sin esfuerzo. Data Bridge es una secuela de pura sabiduría y experiencia que se formuló y enmarcó en el año 2015 en Pune.

Contacto con los medios

Organización: Data Bridge Market Research

Teléfono: +1-888-387-2818

Correo electrónico: [email protected]

Web: www.databridgemarketresearch.com