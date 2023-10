Participación, tamaño, crecimiento, demandas, ingresos, principales líderes y aplicaciones de la industria del mercado de kits de prueba en el hogar de EE. UU.

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

El informe de investigación de mercado de Kits de prueba en el hogar de EE. UU. tiene una descripción general completa del mercado que cubre varios aspectos, como la definición del producto, la segmentación basada en varios parámetros y el panorama de proveedores predominante. El informe ayuda a mantenerse actualizado sobre todo el mercado y también presenta una visión holística del mercado. Con este informe de mercado, se pueden centrar los conocimientos y las realidades de la industria de la ATENCIÓN MÉDICA, lo que ayuda a mantener el negocio en el camino correcto. En este documento se ha realizado un análisis exhaustivo para conocer el potencial del mercado en el presente y las perspectivas de futuro desde varios ángulos. El informe de mercado de kits de prueba en el hogar de EE. UU.contiene datos de mercado notables, tendencias actuales del mercado, consumo de productos, medio ambiente, innovación tecnológica, perspectivas futuras, tecnologías futuras y el progreso técnico en la industria relacionada.

Se espera que el mercado de kits de prueba en el hogar gane crecimiento en el período de pronóstico de 2021 a 2028. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 5,70% en el período de pronóstico de 2021 a 2028 y se espera que alcanzar los 2.871,49 millones de dólares en 2028. La mayor concienciación sobre la salud entre las personas está ayudando a que el mercado de kits de pruebas caseras crezca a un ritmo significativo.

Los kits de pruebas en el hogar son instrumentos de prueba que ayudan a las personas a realizar pruebas en casa y brindarles resultados rápidos en un minuto. También incluye equipos de vigilancia de la salud para comprobar y controlar continuamente la salud del paciente diabético. Las pruebas caseras son muy cómodas de realizar cómodamente en casa y están disponibles a un precio muy asequible. Las autopruebas suelen ser versiones avanzadas de kits de pruebas rápidas en el lugar de atención que fueron diseñados originalmente para profesionales de la salud y pueden ser realizados por una persona común.

La creciente adopción de kits de prueba de autoayuda y hágalo usted mismo (DIY) debido a su conveniencia y resultados rápidos es un factor importante que está impulsando el crecimiento del mercado de kits de prueba en el hogar. Existen dudas entre los usuarios finales relacionadas con la confiabilidad de los kits de pruebas rápidas en el hogar, lo que podría obstaculizar el crecimiento del mercado de kits de pruebas en el hogar. Se ha convertido en una necesidad urgente para las empresas traer kits de prueba rápida para COVID-19 para reducir la tasa de mortalidad y aumentar la tasa de detección de pacientes y esto está creando una gran oportunidad para el mercado de kits de prueba en el hogar. La alta competencia en el mercado es un desafío importante para el crecimiento del mercado de kits de prueba en el hogar.

Este informe de mercado de Kits de prueba en el hogar proporciona detalles de la participación de mercado, los nuevos desarrollos y el análisis de la cartera de productos, el impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza las oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas. lanzamientos de productos, expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario del mercado de kits de prueba en el hogar, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista; nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr el objetivo deseado.

Ámbito de Mercado y Tamaño del mercado de Kits de prueba en el hogar de EE. UU.

El mercado de kits de pruebas para el hogar está segmentado según el tipo de prueba, el tipo, la edad, el tipo de muestra, el uso y los canales de distribución. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Según el tipo de prueba, el mercado de kits de pruebas caseras se segmenta en pruebas de embarazo, kits de pruebas de VIH, diabetes, enfermedades infecciosas , pruebas de glucosa, kits de pruebas de predicción de la ovulación, kits de pruebas de abuso de drogas y otros tipos de pruebas. En 2021, el segmento de pruebas de glucosa aumentará el mercado de kits de pruebas en el hogar debido a la creciente conciencia de las personas sobre mantenerse saludables.

Según el tipo, el mercado de kits de prueba para el hogar se segmenta en casete , tira, midstream, panel de prueba, tarjeta de inmersión y otros tipos de formas. En 2021, el segmento de casetes domina el mercado general de kits de pruebas para el hogar, ya que las personas están adoptando autopruebas para verificar sus condiciones de salud desde la comodidad del hogar a bajo costo.

Según la edad, el mercado de kits de pruebas caseras se segmenta en pediátrico, adulto y geriátrico . En 2021, el segmento de adultos tiene la cuota máxima de mercado de kits de prueba en el hogar, ya que la autoprueba es muy conveniente, económica y brinda privacidad a la persona.

Según el tipo de muestra, el mercado de kits de pruebas caseras se ha segmentado en orina, sangre, saliva y otros tipos de muestras. En 2021, el segmento de orina domina el mercado de kits de pruebas caseras, ya que el aumento de la capacidad de pruebas y las políticas gubernamentales favorables para las autopruebas están impulsando el crecimiento del segmento.

Según el uso, el mercado de kits de pruebas caseras se segmenta en desechables y reutilizables. En 2021, el segmento desechable aumentará el mercado de kits de pruebas caseras debido a la alta prevalencia del VIH, que ha impulsado la adopción de kits de autopruebas del VIH.

Sobre la base de los canales de distribución, el mercado de kits de pruebas caseras se segmenta en farmacias minoristas, droguerías, supermercados/hipermercados y farmacias en línea. En 2021, el segmento de farmacias minoristas tiene una fuerte participación en el mercado de kits de pruebas en el hogar debido a las iniciativas gubernamentales favorables para aumentar la conciencia entre las personas.

Panorama competitivo y análisis de participación de mercado

El panorama competitivo del mercado de kits de prueba en el hogar proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia en EE. UU., sitios e instalaciones de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, proyectos de ensayos clínicos, análisis de marca, producto. aprobaciones, patentes, ancho y amplitud del producto, dominio de la aplicación, curva de línea de vida tecnológica. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en el mercado de kits de pruebas caseras de EE. UU.

Los principales actores cubiertos en el informe del mercado de kits de pruebas caseras de EE. UU. son Abbott, ACON Laboratories, Inc., Rapikit, OraSure Technologies, Inc, BD, Cardinal Health, B. Braun Melsungen AG, Piramal Enterprises Ltd., Siemens Healthcare GmbH, Quidel Corporation, Bionime Corporation, SA Scientific, ARKRAY USA, Inc., Everlywell, Inc., Eurofins Viracor, Inc. (una subsidiaria de Eurofins Scientific), Nova Biomedical, AdvaCare Pharma, Atlas Medical UK, LifeScan IP Holdings, LLC, Chembio Diagnostics, Inc., TaiDoc Technology Corporation, Drägerwerk AG & Co. KGaA, AccuBioTech Co., Ltd, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Sensing Self, PTE. Ltd, RUNBIO BIOTECH CO.,LTD., Clearblue (una subsidiaria de CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INC.), PRIMA Lab SA, Mylan NV (una subsidiaria de Viatris, Inc.), MP BIOMEDICALS, VedaLab y Ascensia Diabetes Care Holdings AG, entre otras jugadores nacionales. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan análisis competitivos para cada competidor por separado.

Invertir en este estudio le otorgará acceso a información valiosa, que incluye:

Cobertura integral de la Industria, tanto a nivel global como desglosada por regiones.

Desgloses del mercado a nivel regional, incluidos América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

El tamaño del mercado específico de cada país se divide para los países más importantes con mayores cuotas de mercado.

Datos de participación de mercado e ingresos/ventas de los principales actores de la industria.

Análisis de tendencias del mercado, como tecnologías emergentes, productos y empresas emergentes, así como análisis PESTEL, análisis FODA, las cinco fuerzas de Porter y más.

Datos detallados sobre el tamaño del mercado, incluidos desgloses por aplicaciones/verticales industriales.

Proyecciones y previsiones de crecimiento y desarrollo futuro del mercado.

Este informe de inteligencia de mercado analiza algunas de las preocupaciones más cruciales:

¿Cómo se desarrollarán los principales segmentos de este mercado internacional en los próximos años?

¿Quiénes son los principales actores que dominarán el mercado en el futuro?

Cuando se trata de esta industria, ¿quiénes son los principales proveedores y productores?

¿Cómo han planificado las empresas más exitosas de la industria su crecimiento y expansión futuros?

¿En qué sectores podríamos esperar ver el mayor aumento de la demanda en los próximos años?

¿Cuántos subconjuntos distintos de compradores componen este mercado?

¿Qué potencia regional prevé que se convierta en el mayor actor del mercado internacional?

¿Tiene alguna consecuencia una nueva pandemia de coronavirus?

¿De qué manera los actores establecidos se ven obstaculizados por la

