Participación, tamaño, crecimiento, demandas, ingresos, principales empresas líderes y pronóstico de la industria del mercado del cáncer de pulmón de células no pequeñas

Según datos publicados por el Instituto de Revisión Clínica y Económica (ICER) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), aproximadamente el 85% de los casos de cáncer de pulmón en los Estados Unidos son NSCLC. El carcinoma de células escamosas representó el 30% de los casos, el adenocarcinoma el 40% y el carcinoma de células grandes el 15%. Además, todos los demás registros nacionales informaron casi el mismo porcentaje de NSCLC y sus principales subtipos.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado del cáncer de pulmón de células no pequeñas, que asciende a 26948,36 millones de dólares en 2022, alcance los 76334,72 millones de dólares en 2030, con una tasa compuesta anual del 13,9% durante el período previsto de 2023 a 2030. Además de Con información sobre escenarios de mercado como valor de mercado, tasa de crecimiento, segmentación, cobertura geográfica y actores principales, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen análisis profundos de expertos, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio.

Definición de mercado

El carcinoma de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), también conocido como cáncer de pulmón de células no pequeñas, es el tipo más común de cáncer de pulmón. El término “células no pequeñas” se refiere a la apariencia de las células cancerosas bajo un microscopio. El cáncer de pulmón de células pequeñas recibe su nombre del tamaño de las células (SCLC). Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, alrededor del 80 al 85 por ciento de todos los carcinomas de pulmón se incluyen en la categoría de células no pequeñas. El NSCLC tiene menos probabilidades de propagarse que el SCLC y tiene una tasa de supervivencia más alta. La mayoría de las personas con NSCLC en etapa temprana sobreviven al menos 5 años, pero la tasa de supervivencia es mucho menor si el cáncer se ha diseminado a otros tejidos en el momento del diagnóstico.

Conductores

Aumento de casos de cáncer

El aumento mundial de los casos de cáncer impulsa el mercado mundial del cáncer de pulmón de células no pequeñas durante el período de previsión. Según las estadísticas de la Sociedad Estadounidense del Cáncer de 2016, la mayoría de los casos de SCLC ocurren en personas de entre 60 y 80 años, con una tasa de mortalidad global de 30.000 por año. Además, según datos de la OMS, el cáncer de pulmón es el segundo cáncer más común entre hombres y mujeres y causó 1,59 millones de muertes en 2012. Esto impulsa el crecimiento del mercado.

Creciente demanda de medicamentos orales

Se espera que los medicamentos orales impulsen el crecimiento del mercado. Se espera que el segmento acelere el mercado global ya que la mayoría de los productos están disponibles en forma de cápsulas y tabletas y es una vía de administración muy factible.

Oportunidades

Desarrollo de Tratamientos Diversificados

Los pacientes reciben tratamientos como quimioterapia y radioterapia para tratar el cáncer de pulmón de células pequeñas en etapa temprana. Estos proporcionan importantes ventajas a los pacientes. La radioterapia, por ejemplo, se administra a los pacientes para reducir las células tumorales y aliviar síntomas como tos, dificultad para tragar, sangrado y dificultad para respirar. La radioterapia conformada tridimensional (3D-CRT) y la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) son dos tipos de técnicas de radiación que se utilizan comúnmente en el tratamiento.

Aumento de la conciencia sobre la atención sanitaria

La incidencia del cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) es cada vez más conocida entre los pacientes y los proveedores de atención médica. Los pacientes y los médicos ahora están asumiendo un papel más activo en el conocimiento de las terapias disponibles para el tratamiento de estas enfermedades graves. Este es uno de los impulsores más importantes del mercado. Esto amplía las oportunidades del mercado.

Restricciones/Desafíos

Falta de profesionales calificados

La falta de profesionales capacitados que desconozcan los métodos de tratamiento para esta enfermedad puede limitar el crecimiento del mercado mundial del cáncer de pulmón de células no pequeñas durante el período de previsión.

Este informe de mercado de Cáncer de pulmón de células no pequeñas proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes. , cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado del cáncer de pulmón de células no pequeñas, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista; nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado del cáncer de pulmón de células no pequeñas son:

F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)

Mylan NV (Estados Unidos)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)

Sanofi (Francia)

Pfizer Inc. (EE. UU.)

GSK plc (Reino Unido)

Novartis AG (Suiza)

Bayer AG (Alemania)

Lilly (Estados Unidos)

Merck & Co., Inc. (EE. UU.)

Industrias farmacéuticas Sun Ltd. (India)

Aurobindo Pharma (India)

Lupino (India)

ONCOLOGÍA CLOVIS (EE. UU.)

Johnson & Johnson Private Limited (EE. UU.)

Desarrollos recientes

En 2019, Pfizer Inc., una corporación farmacéutica y biotecnológica multinacional con sede en Estados Unidos, recibió la autorización de comercialización de la Comisión Europea (CE) para el fármaco LORVIQUA, un fármaco en monoterapia utilizado para tratar el linfoma quinasa anaplásico (ALK) positivo en células no pequeñas avanzadas. Cáncer de pulmón celular (NSCLC).

En 2021, Daiichi Sankyo recibió la aprobación de la FDA para pacientes adultos con adenocarcinoma gástrico o gastroesofágico (GEJ) HER2 positivo localmente avanzado o metastásico.

Alcance del mercado del cáncer de pulmón de células no pequeñas

El mercado del cáncer de pulmón de células no pequeñas está segmentado según el tipo de cáncer, el tipo de molécula, la clase de fármaco, el tipo de tratamiento, el tipo de terapia, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tipo de cáncer

Cáncer de pulmón de células no pequeñas

Cáncer de pulmón metastásico

Tumores neuroendocrinos pulmonares

Tumores de mediastina

mesotelioma

Tumores de la pared torácica

Tipo

Adenocarcinomas

Carcinoma de células escamosas

Carcinomas de células grandes

Otros

Tipo de molécula

Moléculas pequeñas

biológicos

Clase de droga

Agentes alquilantes

antimetabolitos

Inhibidores de EGFR

Inhibidores mitóticos

Inhibidores de multicinasas

Otros

Tipo de tratamiento

Quimioterapia

Radioterapia

Terapia dirigida

Inmunoterapia

Otros

Diagnóstico

tomografía computarizada

Rayos X

Citología de esputo

Broncoscopia

Pruebas de laboratorio

toracoscopia

Otros

Tipo de terapia

Terapia con un solo medicamento

Terapia de combinación

Usuario final

hospitales

Cuidados en el hogar

Clínicas especializadas

Otros

Canal de distribución

Farmacia hospitalaria

Farmacia minorista

En línea

Otros

Ventajas clave del informe:

Este estudio proporciona una descripción analítica de la industria, incluidas las tendencias actuales y predicciones futuras para identificar posibles oportunidades de inversión.

El informe ofrece información sobre los factores clave, las limitaciones y las perspectivas, junto con un análisis completo de la participación de mercado.

El informe evalúa cuantitativamente el mercado actual, arrojando luz sobre sus perspectivas de crecimiento.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter mide el poder de negociación de compradores y proveedores en el mercado.

El informe ofrece un análisis de mercado en profundidad que considera la dinámica competitiva y pronostica el panorama competitivo futuro.

