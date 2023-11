Participación, tamaño, crecimiento, demandas, ingresos de la industria del mercado de radioterapia, análisis y pronóstico de las principales empresas líderes

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

La incidencia global del cáncer continúa aumentando debido a factores como el envejecimiento de la población, los cambios en el estilo de vida, los factores ambientales y una mayor concienciación y detección del cáncer. La demanda de opciones de tratamiento eficaces, como la radioterapia, crece a medida que se diagnostica cáncer a más personas. La radioterapia se puede utilizar como tratamiento primario para el cáncer, especialmente en los casos en que la cirugía no es factible o no es tan eficaz. También se puede utilizar junto con cirugía, quimioterapia o inmunoterapia para mejorar los resultados del tratamiento. La versatilidad de la radioterapia la convierte en una herramienta esencial en el arsenal de tratamiento integral del cáncer.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de radioterapia alcance un valor de 14.814,30 millones de dólares para 2030, con una tasa compuesta anual del 8,5% durante el período previsto. Este informe de mercado también cubre en profundidad el análisis de precios y los avances tecnológicos.

La adioterapia es un tipo de procedimiento de tratamiento que se utiliza principalmente para el tratamiento del cáncer mediante el uso de rayos X junto con formas similares de tecnología de radiación. En el tratamiento de radioterapia, a menudo se utilizan rayos de radiación de alta energía para dañar las células cancerosas e impedir que crezcan y se dividan. En la planificación del tratamiento de radioterapia se utilizan varios tipos de software, como software de planificación de tratamiento, software de planificación de dosis, software de posicionamiento del paciente, software de guía de imágenes y radioterapia sistémica, entre otros. El programa de software de tratamiento se utiliza para calcular la dosis de radiación que se administrará al tumor del paciente y al tejido normal circundante.

El tratamiento con radioterapia tiene numerosos tipos de beneficios para apuntar con precisión y localizar directamente el cáncer en cualquier parte del cuerpo. El método y procedimiento de la radioterapia ha avanzado en términos del lanzamiento de nuevo software de planificación de tratamiento y modalidades de terapia avanzadas basadas en funciones que requieren profesionales altamente capacitados y certificados para operar fácilmente estos productos y software.

Conductores

Prevalencia creciente del cáncer

La incidencia global del cáncer continúa aumentando debido a factores como el envejecimiento de la población, los cambios en el estilo de vida, los factores ambientales y una mayor concienciación y detección del cáncer. La demanda de opciones de tratamiento eficaces, como la radioterapia, crece a medida que se diagnostica cáncer a más personas. La radioterapia se puede utilizar como tratamiento primario para el cáncer, especialmente en los casos en que la cirugía no es factible o no es tan eficaz. También se puede utilizar junto con cirugía, quimioterapia o inmunoterapia para mejorar los resultados del tratamiento. La versatilidad de la radioterapia la convierte en una herramienta esencial en el arsenal de tratamiento integral del cáncer.

La enfermedad del cáncer tiene un impacto importante a nivel mundial. Las estadísticas sobre el cáncer describen que grandes grupos de personas padecen cáncer en todo el mundo. Las estadísticas muestran que muchas personas mueren de cáncer cada año. El tratamiento de radioterapia puede curar los síntomas del cáncer. La radioterapia utiliza partículas u ondas de alta energía para eliminar los síntomas del cáncer. Varias personas que actualmente viven con cáncer requieren radioterapia para el tratamiento del cáncer. Por esta razón, la creciente prevalencia del cáncer está actuando como impulsor del aumento de la demanda del mercado.

Nueva tecnología en radioterapia para el tratamiento del cáncer

Durante los últimos años, la radioterapia contra el cáncer ha estado impulsada en gran medida por el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico en radioterapia se centra principalmente en mejorar los procedimientos terapéuticos y lanzar nuevos productos con características avanzadas que ayuden en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Este número especial apunta a nuevos desarrollos tecnológicos y tiene un gran potencial para mejorar la seguridad del paciente y los resultados del tratamiento en el manejo de radioterapia del cáncer en todo el mundo.

Nueva tecnología en radioterapia para el tratamiento del cáncer

Por instancias,

Elekta AB (PUB) ha lanzado su nuevo producto Leksell Gamma Knife, que es un optimizador de tratamiento de próxima generación para radiocirugía estereotáxica intracraneal.

Elekta AB (PUB) anunció el lanzamiento de Geneva, el primer aplicador ginecológico universal para braquiterapia. Algunas soluciones están diseñadas para satisfacer las necesidades del mundo real de la primera línea de la terapia contra el cáncer.

Accuray Incorporated ha lanzado el sistema CyberKnife S7, que es un dispositivo innovador y avanzado para la administración de tratamientos de sincronización y seguimiento de movimiento impulsado por inteligencia artificial (IA) en tiempo real para todos los tratamientos de radiocirugía estereotáxica (SRS) y radioterapia corporal estereotáxica (SBRT).

Koninklijke Philips NV ha lanzado IntelliSpace Radiation Oncology, que se utiliza para acelerar el tiempo desde la derivación del paciente hasta el inicio del tratamiento. Esta solución se utiliza para gestionar la complejidad, mejorar la eficiencia y permitir la excelencia operativa en los departamentos de radioterapia.

El procedimiento de radioterapia basado en tecnología moderna y avanzada comprende el uso de tecnología de imágenes tridimensionales (3D), máquinas de rayos X de alta energía y planificación del tratamiento computarizada, lo que aumenta las posibilidades de un tratamiento más preciso posible. Se espera que el creciente número de pacientes que utilizan con éxito la radioterapia debido al avance tecnológico en radioterapia y a las nuevas tecnologías en radioterapia para el tratamiento del cáncer impulsen el crecimiento del mercado.

Desarrollos del mercado

En mayo de 2023, BEBIG Medical. Acuerdo firmado con Klarity Medical para la distribución de Radioterapia de BEBIG Medical en el mercado estadounidense. Esto ayudó a la empresa a establecer su presencia global.

En octubre de 2021, General Electric Company presentó soluciones innovadoras de radioterapia multimodal diseñadas para mejorar la atención centrada en el paciente y avanzar en la práctica de la medicina de precisión. Con esta presentación, la compañía refuerza su papel como socio principal en el tratamiento y diagnóstico del cáncer.

En abril de 2021, Siemens Healthcare GmbH adquirió Varian Medical Systems, Inc., una empresa centrada en el desarrollo y comercialización de productos para el tratamiento del cáncer, incluida la radioterapia. Esta adquisición mejoró la cartera de productos existente de la empresa y aceleró el crecimiento de la empresa en el mercado.

En junio de 2020, Accuray Incorporated anunció que lanzó el sistema CyberKnife S7, que es un dispositivo innovador avanzado para la administración de tratamientos de sincronización y seguimiento de movimiento impulsado por inteligencia artificial (IA) en tiempo real para toda la radiocirugía estereotáxica (SRS) y la radioterapia corporal estereotáxica ( SBRT) tratamientos. Después del lanzamiento de un nuevo producto, la empresa mejoró su cartera de productos y genera ingresos adecuados.

En mayo de 2020, Elekta AB (PUB) anunció el lanzamiento de su nuevo producto Leksell Gamma Knife, que es un optimizador de tratamiento de próxima generación para radiocirugía estereotáxica intracraneal. Después del lanzamiento de un nuevo producto, la empresa mejoró su cartera de productos y genera ingresos adecuados.

Análisis de segmentos:

El mercado mundial de radioterapia se divide en cinco segmentos notables, como productos y servicios, tipo, aplicación, usuario final y canal de distribución.

Según los productos y servicios, el mercado se segmenta en servicios, productos y software.

En 2023, se espera que el segmento de servicios domine el mercado mundial de radioterapia

En 2023, se espera que el segmento de servicios domine el mercado con una cuota de mercado del 55,19% debido a su creciente demanda entre la población.

Según el tipo, el mercado se segmenta en radioterapia de haz externo, radioterapia interna, radioterapia/radiofármacos sistémicos y otros.

En 2023, se espera que el segmento de radioterapia de haz externo domine el mercado

En 2023, se espera que el segmento de radioterapia de haz externo domine el mercado con una cuota de mercado del 64,42% debido a los crecientes avances tecnológicos.

Según la aplicación, el mercado se segmenta en cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer colorrectal, linfoma, cáncer de hígado, cáncer de tiroides, cáncer de cerebro, cáncer de cuello uterino, cáncer de columna y otros. En 2023, se espera que el segmento del cáncer de mama domine el mercado con una cuota de mercado del 20,65%.

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, centros de radioterapia, clínicas especializadas y otros. En 2023, se espera que el segmento de hospitales domine el mercado con una cuota de mercado del 62,74%.

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en licitaciones directas, distribuidores externos y otros. En 2023, se espera que el segmento de licitaciones directas domine el mercado con una cuota de mercado del 81,23%.

Principales actores

Data Bridge Market Research reconoce que las siguientes empresas como actores del mercado mundial de radioterapia son Siemens Healthcare GmbH Alemania), Elekta (Suecia), General Electric Company (EE. UU.), Hitachi, Ltd. (Japón), Koninklijke Philips NV (Países Bajos), Zeiss International (Alemania), IBA Worldwide (Bélgica), CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japón), Accuray Incorporated (EE.UU.), Mevion medical Systems (EE.UU.), Brainlab AG, Eckert & Ziegler BEBIG (Alemania), VIEWRAY TECHNOLOGIES, INC. ( “VIEWRAY” (EE. UU.), Nordion (Canadá) Inc. (una subsidiaria de Sotera Health) y P-Cure (Israel), entre otros.

