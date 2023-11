Participación, Tamaño, Crecimiento, Demandas, Ingresos De La Industria Del Mercado De Oftalmología, Análisis Y Pronóstico De Las Principales Empresas Líderes

En 2022, Santen Pharmaceutical Co., Ltd. y UBE Industries, Ltd. anunciaron que la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA) aprobó las gotas para los ojos Omlonti (omidenepag isopropil oftálmico) al 0,002 %. Omlonti es un nuevo medicamento recetado que se usa para reducir la presión intraocular (PIO) elevada en adultos con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular. La PIO es la presión dentro del ojo y puede dañar el nervio óptico si es demasiado alta. Omlonti actúa disminuyendo la cantidad de líquido que se produce en el ojo. Es un colirio de una vez al día que se administra por la mañana. Omlonti es el primer miembro de una nueva clase de medicamentos para el glaucoma llamados inhibidores de la PDE4. Se trata de un avance significativo en el tratamiento del glaucoma, ya que ofrece una nueva opción para pacientes que no han respondido a otros medicamentos.

En 2022, Novartis Pharmaceuticals Corporation anunció la adquisición de Kedalion Therapeutics, Inc. por 1.100 millones de dólares. Kedalion es una empresa farmacéutica privada que desarrolla y comercializa productos oftálmicos innovadores. El producto más destacado de la empresa es Xelpros (solución oftálmica de clorhidrato de apraclonidina), que se utiliza para tratar el glaucoma. La adquisición de Kedalion ayudará a Novartis a fortalecer su cartera de productos oftálmicos y ampliar su alcance en el mercado del glaucoma.

Principales actores:

Data Bridge Market Research reconoce a las siguientes empresas como los principales actores del mercado: Regeneron Pharmaceuticals Inc. (EE.UU.), Johnson & Johnson, Inc. (EE.UU.), Novartis AG (Suiza), Bausch & Lomb Incorporated (Canadá), HOYA Corporation. (Japón), The Cooper Companies Inc. (EE.UU.), Santen Pharmaceutical Co.Ltd. (Japón), F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza), Carl Zeiss Meditec AG (Alemania), AbbVie Inc. (EE.UU.), EssilorLuxottica (Francia), NIDEK CO., LTD. (EE.UU.), TOPCON CORPORATION (Japón), Glaukos Corporation. (EE.UU.), STAAR SURGICAL (EE.UU.), Metall Zug AG (Suiza), Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (India), Lumenis Be Ltd. (Israel), Pfizer Inc. (EE.UU.), Ziemer Ophthalmic Systems AG (Suiza).