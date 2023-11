Participación del tamaño del mercado de películas adhesivas en USD con CAGR: tendencias de la industria, informe, análisis, actores, perspectivas, pronóstico, crecimiento, valor, segmentación

Actores del mercado cubiertos

3M (EE.UU.), Anchor Packaging LLC, (EE.UU.), Berry Global Inc., (EE.UU.), CeDo Ltd., (Reino Unido), Dow., (EE.UU.), Harwal Group of Companies, (EAU), Intertape Polymer Group, (Canadá), Jindal Poly (India), Klöckner Pentaplast (Alemania), Mitsubishi Chemical Corporation (Japón), MOLCO GmbH (Alemania), Multi Wrap (Pty) Ltd. (Sudáfrica) y Nan Ya Plastics Corporation (China)