Participación del tamaño del mercado de equipos de Aqua Gym por valor de USD: tendencias industriales, informe, análisis, jugadores, perspectivas, pronóstico, crecimiento, valor, segmentación

“Un convincente informe de mercado de equipos de Aqua Gym ofrece información sobre la fluctuación de la CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) durante el período de pronóstico que abarca. Este informe integral de mercado abarca una multitud de factores que ejercen influencia en el mercado. Incluye conocimientos de la industria, información crítica factores de éxito (CSF), segmentación del mercado y análisis de la cadena de valor, junto con la dinámica de la industria, impulsores, restricciones, oportunidades clave, perspectivas de tecnología y aplicaciones, análisis regional y a nivel de país, panorama competitivo, análisis de participación de mercado de la empresa y perfiles clave de la empresa. Utilizando un año base específico y datos históricos, el informe realiza estimaciones y cálculos de suma importancia.El informe de mercado Aqua Gym Equipment sirve como un recurso valioso, que ofrece detalles técnicos y financieros actuales y futuros relacionados con la industria hasta el año.

Al formular este exitoso informe de mercado de equipos Aqua Gym, se realizó un análisis FODA, complementado con una serie de pasos estándar de investigación, análisis y recopilación de datos. El informe se desarrolla a través de un proceso estructurado que se resume a continuación:

Creación de una página de título. Inclusión de una tabla de contenidos. Condensación del informe en el resumen ejecutivo Sección de introducción Segmento de investigación cualitativa dentro del cuerpo del informe. Sección de investigación de encuestas dentro del cuerpo del informe. Resumen de los tipos de datos utilizados para sacar conclusiones. Presentación de hallazgos basados ​​en la investigación. Articulación de conclusiones y llamado a la acción para el lector.

Análisis y tamaño del mercado de equipos de gimnasio acuático

La creciente concienciación de los consumidores sobre estilos de vida saludables ha afectado positivamente al mercado de equipos de gimnasia acuática en los últimos años. Ahora, los consumidores están aumentando su gasto en bienestar y salud. Se ha observado que las ventas comerciales y de equipos de gimnasio para uso personal están aumentando rápidamente. Actualmente, los gimnasios acuáticos son más populares entre la población urbana. Los ejercicios de gimnasia acuática pueden ayudar a quemar entre 400 y 500 calorías por hora y se consideran una de las formas más rápidas de ponerse en forma.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de equipos para gimnasios acuáticos alcance los 846,35 millones de dólares en 2030, que fue de 590,60 millones de dólares en 2022, registrando una tasa compuesta anual del 4,60% durante el período previsto de 2023 a 2030. Además de los conocimientos del mercado Como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos de mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado curado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye análisis de expertos en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios y análisis de consumo de producción. y el comportamiento del consumidor.

Alcance y segmentación del mercado Equipo de Aqua Gym

Período de pronóstico 2023 a 2030 Año base 2022 Años históricos 2021 (Personalizable para 2015 – 2020) Unidades Cuantitativas Ingresos en miles de millones de dólares, volúmenes en unidades, precios en dólares Segmentos cubiertos Tipo de producto (cardiovascular, entrenamiento de fuerza, otros), tipo (pesas de agua, mancuernas de agua, pesas de agua, pesas para tobillos y muñecas, otros), máquinas y equipos (Aqua Stepper, Aqua Cycle, Aqua Treadmill, Aqua Elliptical, Aquatic Walker, otros ), grupo de consumidores (hombres, mujeres), precio (bajo (menos de 150 dólares estadounidenses), medio (entre 150 dólares estadounidenses y 1000 dólares estadounidenses), alto (superior a 1000 dólares estadounidenses), uso final (individual, comercial), canal de distribución ( Conectado desconectado) Países cubiertos Estados Unidos, Canadá y México en Norteamérica, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica Actores del mercado cubiertos Acquapole Sas (Italia), N-Fox Sport (EE.UU.), Beco Beermann GmbH & Co. KG (Alemania). HydroWorx (EE. UU.), AquaPower (India), Syndicate Gym Equipment (India), Cosco (India) Limited.

Incrementar las iniciativas de organizaciones corporativas y gubernamentales para alentar a las personas a invertir en equipos de fitness.

Definición de mercado

El equipamiento de aquagym se compone de engranajes y aparatos de gimnasia para hacer ejercicio en aguas poco profundas, por ejemplo en una piscina. El equipo de gimnasia acuática incluye mancuernas acuáticas, pelotas de ejercicios, barras, cinturones de flotabilidad, pesas acuáticas para muñecas y tobillos, paletas de abanico acuático, una bicicleta acuática y una cinta de correr.

Dinámica del mercado global de equipos de gimnasio acuático

Conductores

Aumentan las ventas de equipos de aquagym

Hoy en día, se ha producido un crecimiento sustancial del gasto de los consumidores en bienestar personal. Como resultado, está creciendo la venta de equipos de gimnasio, como equipos de aquagym, para uso personal y comercial. Los gimnasios acuáticos están ganando más popularidad entre la población urbana que los rurales, lo que aumenta la venta de equipos de gimnasios acuáticos. Estos ejercicios permiten quemar más de 400 calorías en una hora. Como resultado de todos estos factores, el aumento de las ventas de equipos de gimnasios acuáticos probablemente impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Creciente demanda de equipos cardiovasculares de aquagym

El equipo cardiovascular de gimnasia acuática representó la mayor participación en el mercado global, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado. Este equipo de aquagym cardiovascular reduce calorías y grasas, lo que ayuda a reducir el peso. Además, este equipo ayuda a disminuir la presión cardíaca bombeando sangre a las venas. El experto en cardio afirma que el uso de equipos de aquagym cardiovascular aumenta la capacidad pulmonar de un individuo. Por ello, las personas que padecen enfermedades cardiovasculares optan altamente por los equipos de aquagym, generalmente por recomendación de los médicos .

Oportunidades

Un número creciente de población obesa en todo el mundo

Se espera que la creciente obesidad en todo el mundo influya positivamente en el crecimiento del mercado de equipos de gimnasia acuática y cree amplias oportunidades para el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Según la encuesta actual, sólo en Estados Unidos, aproximadamente el 70% de los adultos son obesos. Por lo tanto, el creciente número de población obesa y la mayor conciencia sobre los efectos nocivos de la obesidad impulsarán el crecimiento del mercado. Los equipos de Aqua Gym son equipos eficaces para perder peso.

Incrementar las iniciativas de organizaciones corporativas y gubernamentales para alentar a las personas a invertir en equipos de fitness.

Las organizaciones gubernamentales y las empresas corporativas están lanzando numerosas iniciativas para alentar a las personas a invertir más en equipos de fitness, como los gimnasios acuáticos. Por ello, las personas se apuntan a centros de actividad física como aquagims, gimnasios regulares y clases regulares y de aeróbic acuático para aumentar la fuerza. Empresas como Rodale Inc.; Genetech, Inc.; SAS; Unilever; Nike Inc.; Google; Microsoft; Zappos; y Twitter alientan a los empleados a llevar un estilo de vida saludable. Por lo tanto, el aumento de las iniciativas de las organizaciones corporativas y gubernamentales para alentar a las personas a invertir en equipos de fitness probablemente creará lucrativas oportunidades de crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

El mercado de equipos para gimnasios acuáticos está segmentado según el tipo de producto, el tipo, las máquinas y equipos, el grupo de consumidores, el precio, el uso final y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

tipo de producto

Cardiovascular

Entrenamiento de fuerza

Otros

Tipo

Pesos de agua

mancuernas de agua

Barras de agua

Pesas para tobillos y muñecas

Otros

Maquinas y Equipos

Paso a paso acuático

Ciclo acuático

Cinta de correr acuática

Aqua elíptica

Caminante acuático

Otros

Grupo de consumidores

Hombres

Mujer

Precios

Bajo (Por debajo de US$ 150)

Mediano (US$ 150 a US$ 1000)

Alto (Más de US$ 1000)

Uso final

Individual

Comercial

Canal de distribución

En línea

Desconectado

Beneficios clave del informe:

Este estudio presenta la descripción analítica de la industria global del mercado Equipo de gimnasio acuático junto con las tendencias actuales y estimaciones futuras para determinar los bolsillos de inversión inminentes.

El informe presenta información relacionada con factores clave, restricciones y oportunidades junto con un análisis detallado de la participación de mercado global de Equipos de gimnasio acuático.

El mercado actual se analiza cuantitativamente desde 2022 hasta 2029 para resaltar el escenario de crecimiento del mercado Equipo de gimnasio acuático.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter ilustra la potencia de los compradores y proveedores en el mercado.

El informe proporciona un análisis detallado del mercado global Equipo de gimnasio acuático basado en la intensidad competitiva y cómo se configurará la competencia en los próximos años.

¿ Qué información pueden obtener los lectores del informe de mercado Equipo de Aqua Gym ?

Conozca el patrón de comportamiento de cada mercado de Equipos de Aqua Gym: lanzamientos de productos, expansiones, colaboraciones y adquisiciones en el mercado actualmente.

Examinar y estudiar las perspectivas de progreso del panorama del mercado global Equipos de gimnasio acuático, que incluyen ingresos, producción y consumo, e históricos y pronósticos.

Comprender los impulsores, restricciones, oportunidades y tendencias importantes (análisis DROT).

Tendencias importantes, como la huella de carbono, los desarrollos de I+D, las tecnologías de prototipos y la globalización.

“