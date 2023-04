Se espera que el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos de América del Norte gane crecimiento durante el período de pronóstico de 2022 a 2029. Según Data Bridge Market Research, el mercado está creciendo a una CAGR del 21,2 % durante el período de pronóstico de 2022 a 2029 y se prevé que alcance los 262 675 400 000 USD para 2029.

Las baterías de iones de litio (Li-ion) son baterías recargables que se utilizan en los vehículos eléctricos. Los métodos utilizados para reciclar las baterías de iones de litio incluyen la pirometalurgia y la hidrometalurgia.

Debido a los avances en la tecnología de baterías y los bajos requisitos de mantenimiento de estas baterías de iones de litio, la cantidad de vehículos eléctricos está aumentando. Además, se espera que las mejoras en la tecnología de reciclaje de baterías y las medidas gubernamentales de estímulo sobre los métodos de reciclaje de baterías impulsen el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. Por otro lado, es probable que la falta de conocimiento sobre el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos restrinja el crecimiento del mercado norteamericano de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos.

El aumento de la conciencia ambiental y la conservación de los recursos naturales brindan oportunidades para el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. Sin embargo, la instalación conveniente de la batería utilizando un espacio mínimo puede representar un desafío para el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio EV de América del Norte.

Crecimiento del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos en América del Norte

El mercado norteamericano de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos también proporciona un análisis de mercado detallado, que incluye el crecimiento de la base instalada de diferentes tipos de productos en el mercado de cada país, el impacto de la tecnología que utiliza curvas de línea de vida y los cambios en la leche en polvo. Escenarios regulatorios y su impacto en el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. Los datos corresponden al período histórico de 2010 a 2020.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos de América del Norte

Panorama competitivo del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos de América del Norte con detalles por competidor. Los detalles incluyen el perfil de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, las inversiones en I+D, los nuevos planes de mercado, el alcance global, los sitios e instalaciones de fabricación, las fortalezas y debilidades de la empresa, los lanzamientos de productos, la canalización de ensayos clínicos, el análisis de marca y las aprobaciones de productos. , patentes y productos . Amplitud y amplitud, beneficios de aplicación, curvas de línea de vida de tecnología. Los puntos de datos proporcionados anteriormente se relacionan solo con el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos de América del Norte en el que se enfoca la compañía.

Los principales actores cubiertos en el informe incluyen Umicore, Retrieve Technology, American Manganese Inc., Li-Cycle Corps, Neometals Ltd., Glencore y Brunp Recycle Technology Co.Ltd. (una subsidiaria de CATL), Tata Chemicals Ltd., Lithion Recycling Inc., ECOBAT, GanfengLithium, etc.

Este informe de mercado Reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos de América del Norte proporciona detalles sobre la participación de mercado, nuevos desarrollos y análisis de cartera de productos, impacto de los actores del mercado nacionales y locales, oportunidades en términos de flujos de ingresos emergentes, cambios regulatorios de mercado, productos y más. Se analizaron aprobaciones de mercado, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos, expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas. Contacte con nuestro perfil de analista para análisis y escenarios de mercado. Nuestro equipo lo ayudará a crear soluciones que impacten en sus resultados finales para lograr sus objetivos deseados.

Alcance del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio EV de América del Norte y tamaño del mercado

El mercado norteamericano de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos está segmentado según el proceso y la aplicación. El crecimiento entre los segmentos del mercado puede ayudar a analizar los puntos de crecimiento del nicho y las estrategias de comercialización e identificar las diferencias entre las aplicaciones clave y los mercados objetivo.

Según el proceso, el mercado norteamericano de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos está segmentado en pirometalurgia, hidrometalurgia y otros. Se proyecta que el segmento pirometalúrgico domine el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos de América del Norte para 2022, debido a su proceso pirometalúrgico corto y su bajo impacto ambiental, lo que impulsa la demanda. En América del Norte, la demanda del sector pirometalúrgico está aumentando debido al bajo costo de capital del proceso.

Según la aplicación, el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio EV de América del Norte está segmentado en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. Para 2022, se espera que el segmento de vehículos de pasajeros domine el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio EV debido a su tecnología EV superior que ayuda a reducir la contaminación del aire. Análisis a nivel de país del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos de América del Norte Analiza el mercado de América del Norte y proporciona información sobre el tamaño del mercado por proceso y aplicación. Los países incluidos en el informe de mercado Reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos de América del Norte son Estados Unidos, Canadá y México. Se espera que Estados Unidos domine el mercado norteamericano de reciclaje de baterías de iones de litio EV debido a la creciente adopción de vehículos eléctricos de cero emisiones. Se espera que México domine el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos de América del Norte debido a la creciente demanda de desplazamientos de bajas emisiones y políticas gubernamentales de apoyo. Se espera que Canadá domine el mercado norteamericano de reciclaje de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos debido a los avances tecnológicos y la producción en masa de baterías para vehículos eléctricos.

Algunos directorios:

Capítulo 1 Introducción

Capítulo 2: Resumen

Capítulo 3: Oportunidades de crecimiento por segmento

Capítulo 4: Estructura del mercado

Capítulo 5: Descripción general de la empresa

…

