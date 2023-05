El documento de investigación de primer nivel ” Mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos ” proporciona estimaciones de la tasa de crecimiento y el valor de mercado en función de la dinámica del mercado y los factores que inducen el crecimiento. Los atributos que rara vez se adoptan en la preparación de este informe de análisis de mercado incluyen el más alto nivel de ethos, soluciones prácticas, dedicación a la investigación y el análisis, innovación, enfoque integral y las últimas tecnologías. El informe proporciona un extenso análisis estadístico del desarrollo continuo, la capacidad, la producción, el valor de producción, el costo/beneficio, la oferta/demanda y la importación y exportación del mercado.

El mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos está preparado para ganar crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico hasta 2028. Según Data Bridge Market Research, se espera que el mercado crezca a una CAGR del 12,8 % durante el período de pronóstico hasta 2028 y se espera que alcance los USD 11 935,77 millones para 2028. Se espera que las iniciativas estratégicas para la expansión geográfica impulsen el crecimiento de la industria médica. Aumento del mercado de externalización de asuntos regulatorios de dispositivos.

En el proceso de investigación y desarrollo (I+D), la subcontratación es una parte importante de la cadena de valor de todas las empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Los servicios de subcontratación de asuntos regulatorios requieren la redacción y publicación de documentos regulatorios por parte de autores médicos profesionales, revisores de control de calidad (QC) y editores que contribuyen a proyectos de investigación clínica de alta calidad. El aumento sustancial de la investigación clínica realizada en las economías emergentes está impulsando la necesidad de subcontratar los servicios regulatorios, proporcionando una plataforma saludable para el crecimiento de la industria.

El creciente número de vencimientos de patentes está impulsando su crecimiento en el mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos. La fluctuación de precios de varios servicios de asuntos regulatorios de dispositivos médicos ha restringido su crecimiento en el mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos. Estos premios y reconocimientos brindan excelentes oportunidades para el crecimiento del mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos. El brote pandémico de COVID-19 plantea un desafío para el crecimiento del mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos.

Dividir:

El mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos está segmentado según el servicio, el producto, el tipo de dispositivo, la aplicación y el usuario final. El crecimiento entre segmentos de mercado puede ayudarlo a analizar los puntos de crecimiento de nichos de mercado y las estrategias de comercialización, e identificar las diferencias en sus áreas de aplicación principales y mercados objetivo.

Sobre la base del servicio, el mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos se segmenta en servicios de asuntos regulatorios, consultoría de calidad y redacción médica. Para 2021, se espera que el segmento de servicios de asuntos regulatorios domine el mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos debido a la creciente adopción de la subcontratación de asuntos regulatorios por parte de las principales compañías de dispositivos médicos.

Sobre la base del producto, el mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos se segmenta en productos terminados, productos electrónicos y materias primas. Se espera que el segmento de productos terminados domine el mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos para 2021 debido a la creciente adopción de la subcontratación de asuntos regulatorios de productos terminados por parte de las principales empresas de dispositivos médicos.

Según el tipo de dispositivo, el mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos se divide en Clase I, Clase II y Clase III. Se espera que el segmento Clase I domine el mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos para 2021 debido a la creciente demanda mundial de dispositivos médicos para el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas.

Según la aplicación, el mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos está segmentado en cardiología, imágenes de diagnóstico, ortopedia, IVD, oftalmología, cirugía plástica y general, administración de medicamentos, odontología, endoscopia, atención de la diabetes y otros. Se espera que el segmento de cardiología domine el mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos para 2021 debido a la creciente adopción de la subcontratación de asuntos regulatorios para dispositivos médicos de Clase III por parte de las principales compañías de dispositivos médicos.

El mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos está segmentado en pequeñas empresas de dispositivos médicos, medianas empresas de dispositivos médicos y grandes empresas de dispositivos médicos según los usuarios finales. Se espera que el segmento de empresas medianas de dispositivos médicos domine el mercado de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos para 2021 debido a la creciente demanda de dispositivos médicos a nivel mundial.

Participantes clave del mercado:

Las principales empresas cubiertas en el informe del mercado global de subcontratación de asuntos regulatorios de dispositivos médicos son Parexel International Corporation, North American Science Associates, Inc., SGS SA, Pace Analytical Services, LLC, Trilogy Writing & Consulting GmbH, Creganna (una subsidiaria de TE Connectivity) , American Preclinical Services, LLC, Intertek Group plc, WuXi AppTec, Charles River Laboratories, Celestica Inc., Freyr, Cactus Communications, Cekindo Business International, Eurofins Scientific, TÜV SUD, Sterigenics US, LLC – A Sotera Health company, TE Con ​​nective , FLEX LTD., Heraeus Holding, Integer Holdings Corporation, Nortech Systems, Inc., IQVIA, Covance, Plexus Corp., Sanmina Corporation, OMICS International, Tecomet, Inc., East West Manufacturing, Jabil Inc., Omron Corporation y otros y jugadores nacionales. Los analistas de DBMR comprenden las ventajas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor por separado.

¿Cuál es el impacto de COVID-19 en el crecimiento y el ajuste del mercado global Outsourcing de asuntos regulatorios de dispositivos médicos?

¿Quiénes son los principales actores clave en el mercado global Outsourcing de asuntos regulatorios de dispositivos médicos y cuáles son sus planes comerciales?

¿Cuáles son las preocupaciones clave del análisis de las cinco fuerzas del mercado global Outsourcing de asuntos regulatorios de dispositivos médicos?

¿Cuáles son las diferentes perspectivas y amenazas que enfrentan los distribuidores en el mercado global de Externalización de asuntos regulatorios de dispositivos médicos?

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los proveedores clave?

