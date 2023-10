Pantalla 2D para el mercado aeroespacial y de defensa exhibirá un crecimiento sorprendente de 4.976.532,11 mil dólares con una tasa compuesta anual del 5,7% para 2030

En marzo de 2022, Nighthawk Flight Systems, Inc. anunció que la empresa había obtenido el certificado AS9100/ISO9001.

En marzo de 2022, Nighthawk Flight Systems, Inc. anunció que la empresa había obtenido el certificado AS9100/ISO9001. Esta certificación ha permitido a la empresa diseñar y fabricar sistemas de visualización integrados compactos. Que se utiliza para aviación general, aviación comercial, militar, transporte aéreo y aviones regionales en la pantalla 2D global para el mercado aeroespacial y de defensa.