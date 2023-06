Mercado de equipos de construcciónse proyecta que crezca a una CAGR modesta de 4.0% durante el período de pronóstico. El aspecto clave que ha hecho florecer la demanda de equipos de construcción en todo el mundo es el desplazamiento gradual de la población hacia las zonas urbanas. La urbanización es el cambio de población de las zonas rurales a las urbanas. Según la ONU, alrededor del 54% de la población vive en el área urbana en 2014, que se estimó en alrededor de 3.860 millones. Se espera que alcance el 66% para 2050, lo que supondrá más de 6.000 millones de personas. Según las Perspectivas de urbanización mundial de la ONU, el mayor crecimiento urbano tendrá lugar en India, China y Nigeria. La urbanización en las economías emergentes ha estado creciendo significativamente desde 2014. Hubo solo 28 proyectos de megaciudades en 2014 y se espera que lleguen a 41 para 2030. Por lo tanto,

Además, el aumento del ingreso per cápita junto con los crecientes proyectos de construcción en economías emergentes como China, India, Indonesia y otras también ha tenido un impacto positivo en el crecimiento del mercado. También se prevé que el creciente número de proyectos de infraestructura y megaproyectos de construcción aumente la demanda de equipos de construcción, lo que, a su vez, mejora el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Sin embargo, los precios más altos de los equipos y el impacto negativo del COVID-19 en la industria de la construcción. Sin embargo, se espera que el aumento de las inversiones en infraestructura después de COVID-19 para estimular el crecimiento económico en todo el mundo impulse aún más la demanda de equipos de construcción durante el período de pronóstico.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto: por tipo de maquinaria e industria

Regiones cubiertas: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Resto del mundo

Panorama competitivo: Caterpillar Inc., Deere & Co., Komatsu Ltd., Liebherr Group, CNH Industrial NV, Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Kobelco Construction Machinery Co. Ltd. y Volvo Group entre otros

Mercado de equipos de construcción: segmentación

Por tipo de maquinaria

Equipo para movimiento de tierra

Grúas

Cargadora y retroexcavadora

Manipuladores telescópicos

Excavadoras

Motoniveladoras

Otros (Zanjadora)

Equipo de manejo de materiales

Polipastos

transportadores

carretillas elevadoras

Others (Industrial Trucks)

Other Construction Equipment

Concrete Mixers

Road Rollers

Stone Crushers

Dumpers

Tippers & Trailers

Others (Slurry Seal Machines)

By Industry

Construction & Infrastructure

Manufacturing

Mining

Others (Oil & Gas)

Construction Equipment Market – Segmentation by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

ASTEC Industries Inc.

Atlas Copco AB

Caterpillar Inc.

CNH Industrial NV

Deere & Co.

Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.

Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.

Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.

Hyundai Heavy IndustriesCo. Ltd.

JC Bamford Excavators Ltd.

Kobelco Construction Machinery Co. Ltd.

Komatsu Ltd.

LIEBHERR Group

Metso Corp.

Sandvik Group

Sany Heavy Industry Co., Ltd

Sumitomo Heavy Industries Ltd.

Terex Corp.

The Manitowoc Co., Inc.

Volvo Group

Wirtgen Group

XCMG Group

