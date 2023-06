Comenzando con la descripción general del mercado Oxalato de dimetilo , presenta un análisis general de las últimas tendencias que prevalecen en la industria. El informe comienza con la descripción del entorno del mercado y el análisis del tamaño y pronóstico del producto o servicio basado en regiones y aplicaciones. Además, el informe también presenta el panorama competitivo del mercado entre los proveedores y fabricantes que contribuyen al crecimiento del producto o servicio. El perfil de la empresa y el análisis de precios de mercado en relación con las características de la cadena de valor también se tratan en el informe. Los expertos en datos han examinado y analizado las tendencias de la industria en las regiones clave. Se ha considerado 2022 como año base, extendiéndose el período de pronóstico hasta 2033.

Se prevé que el mercado mundial de oxalato de dimetilo alcance un valor de US$ 946,6 Mn a finales de 2032. La demanda significativa de los sectores farmacéutico y agroquímico son los principales impulsores del crecimiento del mercado. Se espera que el este de Asia siga siendo prominente debido a la alta presencia de clientes finales. Se prevé que las ventas mundiales de oxalato de dimetilo aumenten a una tasa compuesta anual del 5,2 % entre 2022 y 2032.

Se espera que el crecimiento del mercado sea impulsado principalmente por la gran demanda de pesticidas y fertilizantes en el sector agrícola y la creciente producción de API en la industria farmacéutica. Además, el oxalato de dimetilo se puede utilizar como combustible alternativo en el combustible de oxidación directa, lo que generará más oportunidades para los actores del mercado en los próximos años.

El oxalato de dimetilo es un aditivo económico que puede mejorar el rendimiento de las pilas de combustible de oxidación directa. Puede agregarse directamente al compartimiento del ánodo sin necesidad de un tanque de combustible separado y equipo de monitoreo o sistema de alimentación.

Además, los investigadores han descubierto que la producción máxima esperada de las pilas de combustible de oxalato de dimetilo es de 600 Wh/Kg, que es de 5 a 10 veces más energía específica que las baterías de iones de litio. Las celdas de combustible de oxidación directa tienen una alta densidad de energía y eficiencia en las baterías de los vehículos eléctricos en comparación con otras tecnologías de baterías.

Conclusiones clave del estudio de mercado

Se espera que Asia oriental siga siendo uno de los mercados regionales de más rápido crecimiento con una CAGR del 5,2 % durante el período proyectado (2022-2032).

Por uso final, se anticipa que el segmento de agroquímicos creará una oportunidad incremental en dólares de más de US$ 27 mil millones para 2032.

Se espera que la producción de API consuma 55.184,9 millones de toneladas de oxalato de dimetilo en el este de Asia.

Se espera que las ventas de plastificantes y solventes experimenten una tasa de crecimiento de 4.3% en volumen.

Se estima que el este de Asia representa el 33,4% del volumen de consumo mundial de oxalato de dimetilo.

“ El excelente potencial del oxalato de dimetilo para las pilas de combustible de oxidación directa creará más oportunidades de mercado en los próximos años ” , dice un analista de Persistence Market Research.

Panorama competitivo

El mercado global de oxalato de dimetilo se ha identificado como un espacio consolidado en el que los principales actores representan una parte clave de las ventas totales.

Algunos de los actores clave del mercado incluidos en el informe son UBE Corporation, Merck KGaA, Connect Chemical GmbH, Nanjing Chegyi Chemical Co. Ltd., HefeiTNJ Chemical Industry Co. Ltd., Mudanjiang Fengda Chemicals Corporation, Zhonglan Industry Co. Ltd, Ningbo Jiasi Chemical Co. Ltd. y Changzhou Yetai Fine Chemicals Research Institute Co. Ltd.

Muchos actores del mercado están trabajando en diversas técnicas para producir oxalato de dimetilo.

Por ejemplo, UBE Corporation utiliza una tecnología de nitrilo patentada para producir oxalato de dimetilo que se utilizará como materia prima para productos farmacéuticos y agroquímicos.

Conclusión

El consumo de oxalato de dimetilo se ha visto influido predominantemente por el aumento de la población en los países en desarrollo, el crecimiento del sector agrícola en todo el mundo y otros factores. El crecimiento del sector agrícola está impulsando la demanda de fertilizantes, impulsando indirectamente la demanda de oxalato de dimetilo.

Además, el mercado se está moviendo hacia el desarrollo sostenible con el aumento de la producción y la demanda de oxalato de dimetilo por parte de los principales participantes del mercado. Varios jugadores están trabajando en la optimización del proceso de producción de oxalato de dimetilo.

Información más valiosa disponible

Persistence Market Research, una firma de investigación y consultoría, ha publicado un nuevo informe de investigación de mercado sobre el mercado global de oxalato de dimetilo que contiene un análisis de la industria de 2017-2021 y una evaluación de oportunidades para 2022-2032.

El informe proporciona un análisis en profundidad del mercado a través de diferentes segmentos, a saber, grado, aplicación y región. El informe también proporciona tendencias de oferta y demanda junto con una descripción general del mercado principal.

Preguntas clave respondidas en este informe.

¿Cuál será la tasa de crecimiento del mercado en el futuro?

¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado global?

¿Quiénes son los principales fabricantes en el espacio de mercado?

¿Cuáles son las oportunidades y amenazas que enfrentan los proveedores en la industria global?

¿Qué son las ventas, los ingresos y el análisis de precios por regiones de la industria?

