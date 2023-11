Omega 3 para ingredientes alimentarios El tamaño del mercado alcanzará CAGR: tamaño del mercado, participación, tendencias, demanda, crecimiento y análisis competitivo

Actores del mercado cubiertos

Cargill Incorporated (Estados Unidos), BASF SE (Alemania), DSM (Países Bajos), Orkla (Noruega), Croda International Plc (Reino Unido), Lonza. (Suiza), KD Pharma Group (Alemania), Corbion (Países Bajos), GC Rieber (India), Epax (Noruega), Runke Bioengineering (China), Nordic Naturals, Inc. (Estados Unidos), Golden Omega (Chile), Kinomega Biopharm Inc. (China), Sinomega Biotech Engineering Co. Ltd. (China), Polaris (Estados Unidos), Pharma Marine AS (Noruega), Huatai Biopharm (China), ALGISYS LLC (Estados Unidos) y Biosearch Life (España), entre otras