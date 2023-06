Se espera que el “ Mercado de neuropatía periférica inducida por quimioterapia ” crezca de US$ 813,48 millones en 2021 a US$ 1.174,26 millones en 2028; se estima que crecerá a una CAGR del 5,4 % entre 2021 y 2028.

El informe destaca las tendencias que prevalecen en el mercado y los factores que impulsan el crecimiento del mercado de neuropatía periférica inducida por quimioterapia. El crecimiento del mercado se atribuye a un aumento en la demanda de medicamentos contra el cáncer y al uso de quimioterapia en etapas más tempranas. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre los síntomas de la neuropatía periférica inducida por quimioterapia limita el crecimiento del mercado. La neuropatía periférica está indicada por síntomas que resultan del daño a los nervios periféricos. Estos nervios transmiten sensaciones y controlan los movimientos de los brazos y las piernas, así como las funciones de la vejiga y los intestinos. La quimioterapia y otros medicamentos utilizados para tratar el cáncer pueden causar neuropatía periférica, que se denomina neuropatía periférica inducida por quimioterapia.

El gasto en medicamentos contra el cáncer es uno de los factores más importantes que generan un exceso de costos en el cuidado de la salud. Tanto la quimioterapia como la terapia dirigida mejoran significativamente las posibilidades de supervivencia entre los pacientes con cáncer, además de mejorar su calidad de vida. Estas terapias pueden resultar en la remisión completa de un tumor. Debido a estos beneficios, la demanda de quimioterapia se ha disparado a nivel mundial con la creciente carga del cáncer. Un estudio publicado recientemente en Lancet Oncology afirma que la cantidad de pacientes que requieren quimioterapia aumentará en un 53 %, de 980 000 a 15 millones en todo el mundo entre 2018 y 2040. Los tratamientos avanzados contra el cáncer mejoran aún más la supervivencia de los pacientes y aumentan la cantidad de pacientes que requieren quimioterapia ambulatoria a largo plazo. . Una mayor exposición a la quimioterapia puede resultar en un mayor número de casos de CIPN,

Segmentación del mercado Neuropatía periférica inducida por quimioterapia:

Por clase de droga:

esteroides

antidepresivos

estupefacientes

Por Canal de Distribución:

Farmacia Hospitalaria

farmacia minorista

Farmacia en línea

Las empresas del mercado de la neuropatía periférica inducida por quimioterapia adoptan diversas estrategias orgánicas e inorgánicas. Las estrategias orgánicas incluyen principalmente lanzamientos de productos y aprobaciones de productos. Además, las estrategias de crecimiento inorgánico observadas en el mercado son adquisiciones, colaboración y asociaciones. Estas estrategias de crecimiento permiten a los actores del mercado de neuropatía periférica inducida por quimioterapia expandir sus negocios y mejorar su presencia geográfica, contribuyendo así al crecimiento general del mercado. Además, las estrategias de adquisición y asociación ayudan a los actores del mercado a fortalecer su base de clientes y expandir sus carteras de productos. A continuación se enumeran algunos de los desarrollos significativos realizados por actores clave en el mercado de la neuropatía periférica inducida por quimioterapia.

La pandemia de COVID-19 tuvo un gran impacto en los servicios de oncología a nivel mundial durante 2020-2021. Interrumpió los planes de tratamiento del cáncer, ya que muchos proveedores de atención médica tuvieron que posponer el diagnóstico y el tratamiento de los casos de cáncer. Además, las restricciones sociales y las medidas de confinamiento provocaron la interrupción de los ensayos clínicos. Además, con el aumento de la carga de COVID-19, las autoridades sanitarias tuvieron que volver a perfilar muchos hospitales y departamentos, incluidas las clínicas de oncología, para tratar a un gran volumen de pacientes. . Por ejemplo, en los Países Bajos, los datos del registro de cáncer muestran una reducción significativa en el diagnóstico de cáncer en comparación con antes del brote de COVID-19. En el Reino Unido, las referencias de emergencia desde la atención primaria para personas con sospecha de cáncer se redujeron en un 76%, y las citas de quimioterapia para pacientes con cáncer disminuyeron en un 60 % en comparación con los niveles anteriores a la COVID-19. En Francia, la cantidad de diagnósticos de cáncer disminuyó entre un 35 % y un 50 % en abril de 2020 en comparación con abril de 2019. Como resultado, las interrupciones en las operaciones de atención médica obstaculizaron el crecimiento del progreso del mercado de la neuropatía periférica inducida por quimioterapia en 2020, debido a la baja cantidad de sesiones de quimioterapia realizadas durante este período.

