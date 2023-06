Sobre la base de los conocimientos y hallazgos del informe, se espera que la postura a largo plazo para el mercado mundial de neumáticos para equipos forestales sea positiva con un valor estimado CAGR de 5,7% durante el período de pronóstico. La creciente demanda de madera y productos de madera, junto con el cambio hacia la mecanización y la automatización en la operación forestal para aumentar la eficiencia y la producción, es uno de los factores clave que se espera que establezcan una base sólida para el crecimiento del mercado de neumáticos para equipos forestales durante el período de pronóstico. . Se estima que el mercado mundial de neumáticos para equipos forestales creará una oportunidad de $ 920,8 Mn incrementales durante el período de pronóstico.

Dinámica del mercado mundial de neumáticos para equipos forestales

Se espera que el mercado de neumáticos para equipos forestales experimente un crecimiento saludable durante todo el período de pronóstico. Se espera que el crecimiento a largo plazo de la demanda de neumáticos para equipos forestales sea impulsado por las perspectivas socioeconómicas, que a su vez se basan en el cambio demográfico, el crecimiento económico continuo, la urbanización y el aumento de la población acomodada. La creciente urbanización ha llevado a un aumento en la demanda de madera y productos de madera. Los fabricantes de toda la región están adoptando cada vez más equipos forestales estables, confiables y cómodos para aumentar la eficiencia y la producción. Es probable que este escenario resulte en una producción creciente de equipos forestales, impulsando la demanda de neumáticos para equipos forestales del segmento OEM. Además, Se espera que la recuperación de la industria de la construcción en geografías desarrolladas, como América del Norte y Europa, impulse la demanda de madera, respaldando el crecimiento del mercado de neumáticos para equipos forestales. Los equipos forestales generalmente son costosos y requieren controles de mantenimiento periódicos para que funcionen sin problemas. El alto precio de los equipos forestales, así como el alto costo de mantenimiento, que restringe su adopción en los países en desarrollo y dificulta aún más el crecimiento de los neumáticos para equipos forestales en estas regiones.

Mercado mundial de neumáticos para equipos forestales: descripción general de la segmentación

Según el tipo, se espera que el segmento neumático sea un segmento de alto valor, que represente una parte significativa del mercado mundial de neumáticos para equipos forestales. Si bien se espera que el segmento sea testigo de un fuerte crecimiento durante el período de pronóstico, se espera que enfrente una dura competencia de los neumáticos sólidos y los neumáticos basados ​​en polímeros, debido a su rendimiento mejorado y su vida útil más larga.

Entre los segmentos de tipo de equipo, el segmento de neumáticos para tractores forestales está considerado como un segmento destacado en el mercado mundial de neumáticos para equipos forestales. Se espera que el segmento mantenga su prominencia durante el período de pronóstico. Se espera que el segmento de tractores forestales y autocargadores se expanda a un ritmo significativo durante el período de pronóstico

Por tipo de canal de ventas, el segmento del canal posventa domina el mercado global de neumáticos para equipos forestales con una participación significativa y se espera que experimente un crecimiento sólido durante el período de pronóstico

Mercado mundial de neumáticos para equipos forestales: descripción regional

Se espera que el mercado europeo domine el mercado mundial de neumáticos para equipos forestales en términos de ingresos en 2018, y se prevé que la región experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico a un ritmo relativamente constante en comparación con otras regiones. Se espera que el mercado de neumáticos para equipos forestales de América del Norte se quede atrás del mercado europeo, capturando aproximadamente una cuarta parte del valor compartido durante 2018. Se espera que el mercado de neumáticos para equipos forestales en la región experimente un crecimiento constante en el futuro cercano, principalmente impulsado por la recuperación del crecimiento. de la industria de la construcción y la creciente demanda de madera. Se espera que América Latina, con una importante superficie forestal y una economía en recuperación, ofrezca una importante oportunidad de crecimiento para los participantes del mercado de neumáticos para equipos forestales durante el período de pronóstico.

Mercado mundial de neumáticos para equipos forestales: perspectivas de proveedores

El mercado mundial de neumáticos para equipos forestales se consolida con jugadores de nivel I que representan una participación significativa durante 2018. Algunos de los principales participantes del mercado que operan en el mercado mundial de neumáticos para equipos forestales, incluidos MICHELIN, Nokian Tires plc, Bridgestone Corporation, Titan International, Inc. ., Balkrishna Industries Limited, The Yokohama Rubber Co. Ltd., Trelleborg AB, Qingdao Qizhou Rubber Co. Ltd., Maxam Tire International LTD y Tianjin United Tire & Rubber International Company Limited.

