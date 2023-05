Firma digital nórdica El informe de investigación de mercado está diseñado con el escrupuloso análisis de mercado realizado por un equipo de expertos de la industria, analistas dinámicos, pronosticadores hábiles e investigadores bien informados. Y sin mencionar que el informe se caracteriza sorprendentemente por el uso de varios cuadros, gráficos y tablas, según la cantidad de datos e información involucrados. Además, los factores que influyen, como los impulsores del mercado, las restricciones del mercado y el análisis competitivo, se estudian con el análisis FODA, que es la herramienta más establecida cuando se trata de generar un informe de investigación de mercado. Las empresas pueden lograr un conocimiento completo de las condiciones y tendencias generales del mercado con la información y los datos cubiertos en el informe comercial ganador de Firma digital nórdica.

Se espera que el mercado nórdico de firmas digitales gane crecimiento en el mercado en el período de pronóstico de 2023 a 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 18,9 % en el período de pronóstico de 2023 a 2029 y se espera que alcance los USD 235,98 millones para 2028. La creciente adopción de firmas digitales basadas en la nube es un factor que impulsa el crecimiento del mercado.

Cobertura clave de la empresa (perfil de la empresa, ingresos por ventas, precio, margen bruto, productos principales, etc.):

Adobe, DocuSign Inc., Signicat AS, Digicert Inc., GlobalSign, Assently AB, Scrive AB, identidad electrónica sueca, GetAccept Inc., Oneflow, Comfact AB, Criipto AB, CGI Inc., TietoEvry, TellusTalk AB, Verisec International AB , Nexus Group, Visma Group Holding AS, Egreement AB y ZignSec AB

Segmentación del mercado nórdico de firma digital :

Sobre la base de los componentes, el mercado nórdico de firmas digitales está segmentado en software, hardware y servicios. En 2021, la categoría de software ocupó la mayor parte del mercado. Esto se debe principalmente a factores como el aumento de la demanda de soluciones de seguridad basadas en la nube, la creciente necesidad de autenticación de los usuarios durante las transacciones digitales, la tendencia creciente de transacciones sin papel y un enfoque mejorado en el cumplimiento y la seguridad relacionados con las actividades comerciales.

Según el modo de implementación, el mercado nórdico de firmas digitales se segmenta en la nube y en las instalaciones. En 2021, la categoría de la nube ocupó la mayor parte, ya que tienen una gran capacidad de almacenamiento, lo que permite aún más la interpretación de datos en tiempo real. Además, el software de firma digital basado en la nube permite editar y verificar los acuerdos desde cualquier lugar y, a su vez, compartirlos con los contactos necesarios, lo que probablemente impulsará el crecimiento del mercado.

Según el tamaño de la organización, el mercado nórdico de firmas digitales está segmentado en grandes empresas y pymes. En 2021, la categoría de grandes empresas en el mercado, atribuida a la gran necesidad de software de firma digital por parte de las grandes organizaciones para firmar documentos importantes, así como para transacciones financieras, entre otros.

Sobre la base del usuario final, el mercado nórdico de firmas digitales está segmentado en empresas y consumidores. En 2021, la categoría de empresas tuvo una mayor participación en el mercado nórdico de firmas digitales. Esto se atribuye principalmente al aumento de las interacciones digitales con los clientes, el crecimiento en la utilización de dispositivos móviles, la reducción del cronograma del proyecto, los bajos costos, el flujo de trabajo automatizado y la garantía de la integridad de los documentos.

Sobre la base de la vertical, el mercado nórdico de firmas digitales está segmentado en BFSI, salud y ciencias de la vida, servicios legales, bienes raíces, manufactura, comercio minorista, educación, recursos humanos, TI y telecomunicaciones, gobierno y otros. En 2021, la categoría BFSI tuvo la mayor participación en el mercado nórdico de firmas digitales, debido al alto enfoque hacia la banca digital, la centralización eficiente y organizada de documentos, costos reducidos ya que no se gastará dinero en la compra de materiales, capacidad para atender a más clientes, y mayor transparencia.

Mercado de análisis avanzado: análisis de segmento regional (volumen de producción regional, volumen de consumo, ingresos y tasa de crecimiento 2023-2029): América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia y España, etc.) Asia-Pacífico (China, Japón, Corea, India, Australia y el Sudeste Asiático, etc.) América del Sur (Brasil, Argentina y Colombia, etc.) Oriente Medio y África (Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, etc.)



Desarrollos recientes

Como resultado de la adquisición de Frame.io por parte de Adobe en octubre de 2021, el proceso creativo será más eficiente, productivo y propicio para dejar fluir la creatividad.

DocuSign y Salesforce se unieron en octubre de 2021 para simplificar la facilitación de acuerdos para clientes de todo el mundo.

Thales y QEP se unieron en septiembre de 2021 para desarrollar y probar en colaboración tecnologías cuánticas para aplicaciones industriales.

OneSpan anunció su fusión con Belfius Bank en mayo de 2021 en un esfuerzo por proteger a sus consumidores de los efectos del ciberdelito.

En abril de 2021, IDEMIA unió fuerzas con Microsoft para respaldar su nueva solución de identidad con credenciales verificables para Azure Active Directory (Azure AD).

Beneficios clave del mercado nórdico Firma digital sobre los competidores globales:

El informe proporciona un análisis cualitativo y cuantitativo de las tendencias, pronósticos y tamaño del mercado de Firma digital nórdica para determinar nuevas oportunidades.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter destaca la potencia de los compradores y proveedores para permitir que las partes interesadas tomen decisiones comerciales estratégicas y determinen el nivel de competencia en la industria.

Los principales factores de impacto y los principales bolsillos de inversión se destacan en la investigación.

Se analizan los principales países de cada región y se menciona su contribución a los ingresos.

El segmento de posicionamiento de los jugadores del mercado proporciona una comprensión de la posición actual de los jugadores del mercado activos en la industria de firma digital nórdica.

Algunas de las preguntas clave respondidas en estos informes de mercado Nordic Digital Signature:

¿Cuál será la tasa de crecimiento del mercado, el impulso de crecimiento o la aceleración del mercado durante el período de pronóstico?

¿Cuáles son los factores clave que impulsan la silla para juegos Asia-Pacífico?

¿Qué región se espera que tenga la mayor participación de mercado en la silla de juegos de Asia-Pacífico?

¿Qué tendencias, desafíos y barreras afectarán el desarrollo y el tamaño de la silla de juego global de Asia y el Pacífico?

¿Cuál es el volumen de ventas, los ingresos y el análisis de precios de los principales fabricantes de Silla para juegos de Asia-Pacífico?

¿Cuáles son las oportunidades y amenazas de Firma digital nórdica que enfrentan los proveedores en la industria global de Firma digital nórdica?

El informe de mercado de firma digital nórdica tiene como objetivo proporcionar:

Un análisis cualitativo y cuantitativo de las tendencias, dinámicas y estimaciones actuales de 2023 a 2029.

Se utilizan las herramientas de análisis como el análisis FODA y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, que explican la potencia de los compradores y proveedores para tomar decisiones orientadas a la rentabilidad y fortalecer su negocio.

El análisis en profundidad de la segmentación del mercado ayuda a identificar las oportunidades de mercado predominantes.

Al final, este informe Nordic Digital Signature lo ayuda a ahorrar tiempo y dinero al brindar información imparcial bajo un mismo techo.

Tabla de contenidos

Capítulo 1. Metodología y alcance

Capítulo 2. Resumen ejecutivo

2.1. Perspectiva del mercado

2.2. Perspectiva segmentaria

2.3. Información competitiva

Capítulo 3. Variables, tendencias y alcance del mercado nórdico de firma digital

3.1. Segmentación y alcance del mercado

3.2. Mapeo de perspectivas de penetración y crecimiento

3.3. Análisis de la cadena de valor de la industria

3.4. Marco normativo

3.5. Mercado nórdico de firmas digitales – Dinámica del mercado

3.5.1. Análisis de impulsores del mercado

3.5.2. Análisis de restricción del mercado

3.5.3. Desafíos de la industria

3.6. Análisis del entorno empresarial: mercado nórdico de firmas digitales

3.6.1. Análisis de la industria – Porter’s

3.6.1.1. Poder del proveedor

3.6.1.2. Poder del comprador

3.6.1.3. Amenaza de sustitución

3.6.1.4. Amenaza de nuevos participantes

3.6.1.5. Rivalidad competitiva

3.6.2. Análisis PESTEL

3.6.2.1. Panorama político

3.6.2.2. Paisaje Ambiental

3.6.2.3. Paisaje Social

3.6.2.4. Panorama tecnológico

3.6.2.5. Panorama económico

3.6.2.6. Panorama Jurídico

Capítulo 4. Análisis de impacto de COVID-19

Capítulo 5. Mercado nórdico de firma digital: estimaciones de productos y análisis de tendencias

5.1. Mercado nórdico de firmas digitales: análisis de movimiento de productos, 2020 y 2028

5.2. Fibra hueca

5.2.1. Estimaciones y pronósticos del mercado, 2017 – 2028 (millones de USD)

5.3. Hoja plana

5.3.1. Estimaciones y pronósticos del mercado, 2017 – 2028 (millones de USD)

5.4. multitubular

5.4.1. Estimaciones y pronósticos del mercado, 2017 – 2028 (millones de USD)

Continuar …

