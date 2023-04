El informe de mercado de la floricultura brinda la oportunidad de obtener más información sobre los clientes objetivo. Brinda información valiosa sobre cómo administrar el negocio. Con este informe, las empresas terminan conociendo las necesidades, comportamientos y preferencias de su mercado objetivo. Con la información de investigación de mercado, queda claro a quién contactar (clientes objetivo), dónde llegar a ellos (canales de marketing) y qué les interesa. Definir estos parámetros ayuda a detectar fácilmente oportunidades comerciales. El informe de la encuesta de mercado global Floricultura es la forma de comunicarse con los clientes actuales y potenciales para asegurarse de que el negocio siga satisfaciendo sus necesidades.

El informe de análisis de mercado de la floricultura puede ayudar a garantizar que la empresa llegue a la audiencia prevista en los canales donde es más probable que vean el mensaje. El informe puede ayudar a vencer a los competidores al descubrir las necesidades de los clientes y, al satisfacer esas necesidades, las empresas tienen una mejor oportunidad de destacarse de la competencia. El informe de marketing ayuda a dirigirse a los clientes insatisfechos, encontrar un segmento de clientes desatendido e identificar las necesidades de los clientes no atendidas con las que vender más que los competidores puede ser fácil. La necesidad y la importancia del informe de investigación de mercados surge con frecuencia cuando se toman decisiones comerciales difíciles.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de la floricultura proyectará una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 8,60 % durante el período de pronóstico de 2021-2028. El crecimiento y la expansión de la industria del comercio electrónico , especialmente en las economías en desarrollo, la creciente inclinación de la población hacia la jardinería, los crecientes avances en la industria de la biotecnología son los principales factores atribuibles al crecimiento del mercado de la floricultura. Esto significa que el valor de mercado de la floricultura, que fue de USD 3650 millones en 2020, subirá a USD 7062 millones para el año 2028.

La floricultura, también conocida como cultivo de flores, es una disciplina de la horticultura que se ocupa del cultivo de flores. En otras palabras, la floricultura se ocupa del cultivo y comercialización de flores ornamentales.

Alcance del mercado global de floricultura y tamaño del mercado

El mercado mundial de la floricultura está segmentado según el tipo de producto, la aplicación, el rango de precios, el tipo de flor y el canal de ventas. El crecimiento entre segmentos lo ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Según el tipo de producto, el mercado de la floricultura se segmenta en flores cortadas, plantas de jardín, plantas en maceta y otros.

Según la aplicación, el mercado de la floricultura se segmenta en uso personal, regalos, conferencias y actividades y otros.

Sobre la base del rango de precios, el mercado de la floricultura se segmenta en precio premium, precio medio y precio bajo.

Sobre la base del tipo de flor, el mercado de la floricultura se segmenta en rosa, crisantemo, tulipán, lirio, gerbera, claveles, campanilla de Texas, fresia, hortensia y otros.

Sobre la base del canal de ventas, el mercado de la floricultura se segmenta en ventas directas, tiendas especializadas, franquicias, floristerías y quioscos, supermercados/hipermercados, pequeñas tiendas independientes, minoristas en línea y otros canales de ventas.

Análisis a nivel de país del mercado de la floricultura

El mercado global de la floricultura se analiza y el tamaño del mercado, la información de volumen se proporciona por país por tipo de producto, aplicación, rango de precios, tipo de flor y canal de ventas como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe del mercado de la floricultura son EE. UU., Canadá, México en América del Norte, Alemania, Polonia, Irlanda, Italia, Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Turquía, Rusia, Resto de Europa en Europa, Japón, China, India, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Vietnam, Australia, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Brasil, Argentina, Chile, Resto de Sudamérica como parte de América del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Sudáfrica, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA).

La región de Asia-Pacífico domina el mercado de la floricultura y continuará floreciendo durante el período de pronóstico debido al aumento del cultivo de flores y plantas, especialmente en las economías en desarrollo como India y China. La región de Europa está experimentando ganancias sustanciales y proyectará la CAGR más alta para este período debido a la tendencia creciente de la horticultura.

La sección de países del informe de mercado de la floricultura también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos tales como volúmenes de consumo, sitios y volúmenes de producción, análisis de importación y exportación, análisis de tendencias de precios, costo de las materias primas, análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

Análisis competitivo de la cuota de mercado del paisaje y la floricultura

El panorama competitivo del mercado mundial de floricultura proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento del producto, ancho y amplitud del producto, aplicación dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas relacionado con el mercado de la floricultura.

Los principales actores cubiertos en el informe de mercado de la floricultura son Multiflora, Karen Roses., Harvest Flowers UK ltd, Queens Group, Ball Horticultural Company., Afriflora, Oserian., Selecta Klemm., Tulips.com, Soc. Agr. Arcangeli Giovanni e Figlio SAS di Giovanni Arcangeli e C., Floralife, ERNST BENARY SAMENZUCHT GMBH, DANZIGER, Sakata Seed America., Beekenkamp Group, Dümmen Orange, Flamingo, Kurt Weiss Greenhouses, Inc., The Marginpar BV y Selecta Klemm, entre otros actores nacionales y globales. Los datos de cuota de mercado están disponibles para Global, Norteamérica, Europa, Asia Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y Sudamérica por separado. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor por separado.

Nuestros informes ayudarán a los clientes a resolver los siguientes problemas:

Incertidumbre sobre el futuro: nuestra investigación y conocimientos ayudan a nuestros clientes a pronosticar los compartimentos de ingresos y los rangos de crecimiento en el futuro. Esto ayudará a nuestros clientes a invertir o vender sus activos.

Captar las opiniones del mercado:

Para una estrategia, es fundamental tener una comprensión objetiva de las opiniones del mercado. Nuestra investigación proporciona una imagen clara del estado de ánimo del mercado. Mantenemos esta vigilancia comprometiéndonos con los líderes de opinión clave de la cadena de valor de cada industria.

Reconocimiento de los centros de inversión más confiables:

Nuestro análisis evalúa los centros de inversión del mercado en función de la demanda, los rendimientos y los márgenes de beneficio proyectados. Mediante el uso de nuestra investigación de mercado, nuestros clientes pueden concentrarse en los centros de inversión más importantes.

Identificación y evaluación de posibles socios comerciales:

Nuestra investigación y conocimientos ayudan a nuestros clientes a identificar socios comerciales.

