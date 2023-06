Introducción:

El sustituto de leche para terneros es un sustituto de la leche nutricionalmente equilibrado que se alimenta a los terneros jóvenes en lugar de la leche materna. El mercado europeo de sustitutos de leche para terneros está creciendo a un ritmo constante, impulsado por factores como la creciente demanda de productos lácteos, el aumento de los precios de la leche y la creciente conciencia sobre los beneficios del sustituto de leche para terneros.

Tamaño del mercado y tendencias de crecimiento:

Se anticipa que el mercado europeo de sustitutos de leche para terneros se expandirá a un valor CAGR del 4,1 % y aumentará de su tamaño actual de US$ 1540 millones a US$ 2300 millones a fines de 2032. En la región europea, Francia tiene una participación líder en el mercado, seguido de cerca por Rusia y Alemania. El mercado está segmentado por tipo, incluidos los sustitutos de leche para terneros medicados y no medicados. Los sustitutos de leche para terneros no medicados son el segmento de productos más grande y representan alrededor del 70 % de la cuota de mercado.

Segmentación de mercado:

El mercado europeo de sustitutos de leche para terneros se puede segmentar según el tipo, la fuente, la forma y el uso final.

Por tipo , el mercado se puede segmentar en medicamentos y no medicamentos.

Por fuente, el mercado se puede segmentar en lácteos y no lácteos.

Por forma , el mercado se puede segmentar en polvo, líquido y otros.

Por uso final , el mercado se puede segmentar en terneros lecheros, terneros de carne y otros.

Impulsores y desafíos:

La creciente demanda de productos lácteos y el aumento de los precios de la leche son los principales impulsores del mercado europeo de sustitutos de leche para terneros. Además, la creciente conciencia sobre los beneficios del sustituto de leche para terneros, como la mejora de la salud de los terneros, la tasa de crecimiento y la reducción de las tasas de mortalidad, también está impulsando el mercado.

Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos como el alto costo de los sustitutos de leche para terneros en comparación con los métodos tradicionales de alimentación con leche. Además, la disponibilidad de sustitutos como los sustitutos de la leche para terneros a base de soya también puede ser un desafío para el mercado.

Oportunidades:

La creciente demanda de sustitutos de leche para terneros orgánicos y naturales es una gran oportunidad para el mercado europeo de sustitutos de leche para terneros. Los sustitutos de la leche de ternera orgánicos y naturales están ganando popularidad entre los consumidores debido a sus beneficios para la salud percibidos y la sostenibilidad ambiental.

Además, la creciente demanda de leche y productos lácteos de alta calidad también es una oportunidad para el mercado. El sustituto de leche para terneros juega un papel crucial para garantizar la salud y el crecimiento de los terneros jóvenes, lo que a su vez contribuye a la producción de leche y productos lácteos de alta calidad.

Análisis Regional:

Se espera que el mercado europeo de sustitutos de leche para terneros experimente un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de sustitutos de leche para terneros de alta calidad y al crecimiento de la industria láctea en la región. También se espera que el mercado crezca debido a la creciente adopción de prácticas de agricultura de precisión y el creciente enfoque en el bienestar animal. Además, se espera que la creciente demanda de sustitutos de leche de ternera orgánicos y naturales impulse aún más el crecimiento del mercado.

Jugadores claves. Jugadores principales:

Los jugadores clave en el mercado de sustitutos de leche de ternera de Europa incluyen

Compañía Archer Daniels Midland

BEWITAL agri GmbH & Co.

Cargill, Incorporado

Fabricantes de productos lácteos, Inc.

Denkavit Países Bajos BV

FrieslandCampina NV

Koninklijke DSM NV

GRUPO LACTALIS

nutreco

ProCalf

El mercado europeo de sustitutos de leche para terneros es una industria en crecimiento, impulsada por factores como la creciente demanda de productos lácteos, el aumento de los precios de la leche y la creciente conciencia sobre los beneficios del sustituto de leche para terneros. Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos como el alto costo de los sustitutos de leche para terneros en comparación con los métodos tradicionales de alimentación con leche. A pesar de estos desafíos, la creciente demanda de sustitutos de leche orgánicos y naturales para terneros y la creciente demanda de leche y productos lácteos de alta calidad presentan importantes oportunidades para el mercado.

