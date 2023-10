Mercado europeo de reparación del cartílago de la rodilla por tendencias emergentes, estrategias comerciales, tecnologías en desarrollo, ingresos y panorama competitivo

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

La rodilla es la articulación más grande del cuerpo. Los huesos superior e inferior de la rodilla están separados por dos discos (meniscos). El hueso de la parte superior de la pierna (fémur) y los huesos de la parte inferior de la pierna (tibia y peroné) están conectados por ligamentos y tendones. El cartílago es el tipo más común de tejido conectivo. Se encuentra en diversas formas en nuestras articulaciones, columna vertebral, huesos, oídos, pulmones y nariz. El cartílago es un tejido conectivo flexible que recubre las superficies de los huesos de nuestras articulaciones y los protege contra impactos para mantener la movilidad articular fluida.

La reparación del cartílago de la rodilla es un procedimiento que consiste en reparar el cartílago dañado y al mismo tiempo alisar la superficie restante del tejido. La cirugía de reparación del cartílago, que intenta restaurar el tejido y la función del cartílago para evitar la osteoartritis (OA) a largo plazo, es una opción de tratamiento adecuada para las anomalías focales del cartílago de espesor total en la rodilla. La osteotomía, la prótesis de rodilla y la microfractura son algunas de las técnicas de reparación del cartílago de la rodilla más habituales. Las técnicas quirúrgicas o procedimientos quirúrgicos menos frecuentes, como el trasplante osteocondral de aloinjerto, la implantación de condrocitos autólogos y armazones artificiales, a veces se utilizan para reparar lesiones del cartílago.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado europeo de reparación del cartílago de la rodilla crecerá a una tasa compuesta anual del 9,7% durante el período previsto de 2022 a 2029.

Conductores

Alta prevalencia de trastornos de rodilla.

La enfermedad de rodilla más común en Europa es la osteoartritis de rodilla. La osteoartritis de rodilla representa casi cuatro quintas partes de la carga de OA en todo el mundo y aumenta con la obesidad y la edad. Las enfermedades de la rodilla, especialmente la osteoartritis de rodilla, son comunes y una de las principales causas de discapacidad entre la población de edad avanzada.

Por ejemplo,

Según Global Burden of Disease Data, en 2019, más de 57 millones de personas en Europa occidental padecían osteoartritis (OA). La enfermedad provocó la pérdida de más de 2 millones de años de vida sana.

Se espera que el aumento de la incidencia de trastornos crónicos de la rodilla impulse las ventas y el suministro de implantes para el tratamiento de la reparación del cartílago en Europa. Cumpliría con los requisitos de los pacientes y, por lo tanto, se espera que impulse el crecimiento del mercado.

Creciente población geriátrica

Los trastornos de la rodilla, concretamente la osteoartritis de la rodilla y la rotura de ligamentos, son habituales entre la población de edad avanzada en Europa. Los adultos, de 60 años o más y que viven especialmente en centros de atención a largo plazo, probablemente padezcan trastornos óseos. A medida que aumenta el envejecimiento, puede aumentar la carga de los trastornos de rodilla en la población geriátrica, lo que allana el camino para el desarrollo de medicamentos e implantes en estrategias de diagnóstico y prevención fundamentales para mejorar los trastornos de rodilla de los adultos mayores.

Por ejemplo,

Según Eurostat, en 2021, más de una quinta parte de la población de la UE (20,8 %) tenía 65 años o más.

A medida que aumenta la población geriátrica que sufre de rodilla crónica, se produciría una mayor demanda de tratamiento. Por tanto, se espera que el aumento de la población geriátrica impulse el crecimiento del mercado.

Análisis epidemiológico del paciente

Las enfermedades ortopédicas siguen aumentando en todo el mundo. La osteoartritis es causada por inflamación, degradación y pérdida gradual y eventual del cartílago en las articulaciones. Con el tiempo, el cartílago se desgasta y los huesos se rozan.

Según Arthritis Research UK, aproximadamente 1 de cada 5 adultos (18,2%), mayores de 45 años tiene osteoporosis de rodilla en Inglaterra. Según un informe del Oxford Academic, se informó que la incidencia de osteoartritis de rodilla muestra el mayor número de casos en el Reino Unido, seguido de Francia, Alemania, España e Italia, mostrando el menor número de casos récord de osteoartritis de rodilla.

Este mercado de reparación del cartílago de la rodilla también le proporciona un análisis de mercado detallado para el análisis, el pronóstico y las curas de los pacientes. Prevalencia, incidencia, mortalidad, adherencia son algunas de las variables de datos que están disponibles en el informe. Se analizan los análisis del impacto directo o indirecto de la epidemiología en el crecimiento del mercado para crear un modelo estadístico multivariado más robusto y cocaliente para pronosticar el mercado en el período de crecimiento.

Desarrollo reciente

En marzo de 2022, Johnson & Johnson Services, Inc. anunció el lanzamiento de nuevos productos para su cartera de rodillas: la rodilla con soporte fijo no cementado ATTUNE con tecnología AFFIXIUM 3DP y el sistema de rodilla estabilizada medial ATTUNE. Estas innovaciones se basan en las características cinemáticas que están diseñadas para revolucionar la atención del paciente de rodilla. Esto ha ayudado a la empresa a aumentar su cartera de productos para rodillas.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado europeo de reparación del cartílago de la rodilla son Stryker, Zimmer Biomet, B. Braun Melsungen AG, Smith & Nephew, BioTissue, JRI Orthopaedics, CONMED, Mathys Ltd Bettlach, Johnson & Johnson Services, Inc., Medacta International. , Meril Life Sciences Pvt Ltd., Hy2Care, Regentis Biomaterials Ltd. y Waldemar Link GmbH & Co. KG, entre otros.

Alcance del mercado europeo de reparación del cartílago de la rodilla

El mercado de reparación del cartílago de la rodilla se clasifica en seis segmentos notables según el tratamiento, la cirugía, los dispositivos, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tratamiento

Basado en células

No basado en células

Según el tratamiento, el mercado europeo de reparación del cartílago de la rodilla se segmenta en células y no células.

Cirugía

Implante de condrocitos autólogos

Microfractura

Perforación

Artroplastia por abrasión

Trasplante de aloinjerto osteocondral

Trasplante de autoinjerto osteocondral

Otros

Basado en la cirugía, el mercado europeo de reparación del cartílago de la rodilla se segmenta en implantación de condrocitos autólogos, microfractura, perforación, artroplastia por abrasión, trasplante de aloinjerto osteocondral, trasplante de autoinjerto osteocondral y otros.

Dispositivos

Implantes

Artroscopia

Injerto óseo

osteotomía

Renovación de la superficie

artrodesis

Otros

Según los dispositivos, el mercado europeo de reparación del cartílago de la rodilla se segmenta en implantes, artroscopia, injerto óseo, osteotomía, rejuvenecimiento, artrodesis y otros.

Solicitud

Osteoartritis

Artritis reumatoide

Tumor óseo

Fractura

osteonecrosis

Según la aplicación, el mercado europeo de reparación del cartílago de la rodilla se segmenta en osteoartritis, artritis reumatoide, tumores óseos, fracturas y osteonecrosis.

Usuario final

hospitales

Centros de cirugía ambulatoria

Centros Independientes

Según el usuario final, el mercado europeo de reparación del cartílago de la rodilla está segmentado en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y centros independientes.

Canal de distribución

Ventas Directas

Distribuidores de terceros

Ventas en línea

Otros

Invertir en este estudio le otorgará acceso a información valiosa, que incluye:

Cobertura integral de la Industria, tanto a nivel global como desglosada por regiones.

Desgloses del mercado a nivel regional, incluidos América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

El tamaño del mercado específico de cada país se divide para los países más importantes con mayores cuotas de mercado.

Datos de participación de mercado e ingresos/ventas de los principales actores de la industria.

Análisis de tendencias del mercado, como tecnologías emergentes, productos y empresas emergentes, así como análisis PESTEL, análisis FODA, las cinco fuerzas de Porter y más.

Datos detallados sobre el tamaño del mercado, incluidos desgloses por aplicaciones/verticales industriales.

Proyecciones y previsiones de crecimiento y desarrollo futuro del mercado.

