Mercado del indio por tamaño, participación, pronóstico y tendencias

Actores del mercado cubiertos

Nippon Rare Metal Inc, Umicore, Teck Resources Limited, Nyrstar, Avalon Advanced Materials Inc., Ahpmat.com., Indium Corporation, Lipmann Walton & Co. Ltd, Zhuzhou Keneng New Material Co., Ltd. Inc., ESPI Metals, AIM Metals & Alloys LP, DOWA Electronics Materials Co. Ltd. y Xinlian Environmental Protection Technology Co., Ltd., entre otros.