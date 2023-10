Mercado de tumores neuroendocrinos de Oriente Medio y África por tendencias emergentes, estrategias comerciales, tecnologías en desarrollo, ingresos y panorama competitivo

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Se espera que el mercado de tumores neuroendocrinos gane crecimiento en el período de pronóstico de 2021 a 2028. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 9,3% en el período de pronóstico de 2021 a 2028 y se espera que alcance los 174,12 millones de dólares. para 2028. Es probable que las iniciativas estratégicas de los actores del mercado y la llegada de programas de vacunación masiva para tumores neuroendocrinos sean los principales impulsores que impulsaron la demanda del mercado en el período previsto.

El inicio del tumor tiene lugar cuando el ADN de las células sanas se daña, lo que hace que las células cambien y crezcan de manera descontrolada, formando así una masa agregada de células. Un tumor puede ser canceroso y benigno. Un tumor canceroso maligno crece y se disemina a otras partes del cuerpo si no se detecta y trata a tiempo. Un tumor benigno puede crecer pero no diseminarse. Un tumor benigno generalmente se puede extirpar mediante una cirugía mínimamente invasiva sin que cause mucho daño. Un tumor neuroendocrino (NET) comienza en las células especializadas del sistema neuroendocrino del cuerpo. Estas células tienen rasgos comunes tanto de las células endocrinas productoras de hormonas como de las células nerviosas. Se encuentran en todos los órganos del cuerpo y son responsables de controlar muchas de las funciones del cuerpo. Todos los NET se consideran tumores malignos. La mayoría de los NET tardan muchos años en desarrollarse y crecer lentamente.

Sin embargo, factores como los efectos secundarios asociados con los tratamientos, las necesidades insatisfechas y el acceso a recursos médicos en varias regiones, el alto costo del diagnóstico están obstaculizando el crecimiento del mercado de tumores neuroendocrinos. Por otro lado, los próximos tratamientos dirigidos y las crecientes asociaciones y colaboraciones entre los actores del mercado actúan como una oportunidad para el crecimiento del mercado de tumores neuroendocrinos. La falta de políticas de reembolso y las estrictas regulaciones gubernamentales para el desarrollo de fármacos para tumores neuroendocrinos son los desafíos que enfrenta el mercado de tumores neuroendocrinos.

El informe de mercado de tumores neuroendocrinos proporciona detalles de la participación de mercado, los nuevos desarrollos y el análisis de la cartera de productos, el impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza las oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos. expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario del mercado, contáctenos para recibir un resumen del analista; nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr el objetivo deseado.

Ámbito Tumores neuroendocrinos MEA Mercado y el Tamaño de mercado

El mercado de tumores neuroendocrinos está segmentado según la clasificación, el sitio, el grado, el tipo, la vía de administración, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Según la clasificación , el mercado de tumores neuroendocrinos se segmenta en red funcional y red no funcional. En 2021, el segmento de redes no funcionales dominará el mercado de tumores neuroendocrinos debido a la facilidad de identificación y diagnóstico y al uso de métodos de diagnóstico novedosos para eliminar la red no funcional.

Según el sitio, el mercado de tumores neuroendocrinos se segmenta en pulmón , páncreas y tracto gastrointestinal (GI). En 2021, el segmento del tracto gastrointestinal (GI) domina el mercado de tumores neuroendocrinos debido a la mayor prevalencia de cáncer gástrico y se prevé que la presencia de una sólida cartera de productos domine el mercado.

Según el grado, el mercado de tumores neuroendocrinos se segmenta en grado 1 (tumor de bajo grado), grado 2 (tumor de grado intermedio) y grado 3 (tumor de alto grado). En 2021, el segmento de grado 2 (tumor de grado intermedio) domina el mercado de tumores neuroendocrinos, ya que puede curarse fácilmente con tratamientos terapéuticos y se prevé que el aumento de los casos de grado 2 (tumor de grado intermedio) domine el mercado.

Según el tipo, el mercado de tumores neuroendocrinos se segmenta en diagnóstico y tratamiento. En 2021, se espera que el segmento de diagnóstico domine el mercado de tumores neuroendocrinos debido a la mayor incidencia de tumores de cáncer de páncreas y la mayor adopción de diagnósticos automatizados en el punto de atención en el mercado.

Según la vía de administración, el mercado de tumores neuroendocrinos se segmenta en oral y parenteral. En 2021, se espera que el segmento oral domine el mercado de tumores neuroendocrinos debido a la disponibilidad de medicamentos en forma oral, mayor cumplimiento por parte del paciente y facilidad de absorción.

Según el usuario final, el mercado de tumores neuroendocrinos se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de radiación, atención médica domiciliaria y otros. En 2021, se espera que el segmento de hospitales domine el mercado de tumores neuroendocrinos debido a la disponibilidad de máquinas de diagnóstico para detectar tumores neuroendocrinos con la disponibilidad de políticas de atención médica.

Según el canal de distribución, el mercado de tumores neuroendocrinos se segmenta en licitación directa, farmacia hospitalaria, farmacia minorista, farmacia en línea y otros. En 2021, se espera que el segmento de licitación directa domine el mercado de tumores neuroendocrinos debido al aumento de proveedores en el mercado.

Las principales empresas en el mercado de tumores neuroendocrinos son Novartis AG, Bristol-Myers Squibb Company, Pfizer Inc., GlaxoSmithKline plc, Thermo Fisher Scientific Inc., Hutchison China MediTech Limited, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Bionano Genomics, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ., Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Illumina, Inc. y LUPINE, entre otros actores globales o nacionales. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan análisis competitivos para cada competidor por separado.

Invertir en este estudio le otorgará acceso a información valiosa, que incluye:

Cobertura integral de la Industria, tanto a nivel global como desglosada por regiones.

Desgloses del mercado a nivel regional, incluidos América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

El tamaño del mercado específico de cada país se divide para los países más importantes con mayores cuotas de mercado.

Datos de participación de mercado e ingresos/ventas de los principales actores de la industria.

Análisis de tendencias del mercado, como tecnologías emergentes, productos y empresas emergentes, así como análisis PESTEL, análisis FODA, las cinco fuerzas de Porter y más.

Datos detallados sobre el tamaño del mercado, incluidos desgloses por aplicaciones/verticales industriales.

Proyecciones y previsiones de crecimiento y desarrollo futuro del mercado.

