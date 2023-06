By

Se prevé que el mercado de suplementos nutricionales múltiples registre una CAGR del 6,8% durante el período de pronóstico (2022-2032) y se proyecta que alcance los US $ 1,9 mil millones para 2032

Con el creciente crecimiento de la tendencia de salud y bienestar y la conciencia de los consumidores sobre la necesidad de agregar diversos nutrientes a las dietas, la demanda de suplementos multinutricionales, así como suplementos dietéticos, ha aumentado significativamente en los últimos años. Los suplementos dietéticos de venta libre y los suplementos multinutricionales se están convirtiendo en un gran negocio con un número creciente de consumidores que confían en estos nutracéuticos para satisfacer sus necesidades dietéticas diarias.

Obtenga una copia de muestra exclusiva en PDF @ https://www.futuremarketinsights.com/reports/sample/rep-gb-969

Los consumidores se están dando cuenta de la importancia de los antioxidantes, las vitaminas y otros nutrientes, y esto está influyendo directamente en las ventas de suplementos multinutricionales. Además, con la creciente prevalencia global de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, es probable que los consumidores dependan del suministro externo de nutrientes para satisfacer sus necesidades dietéticas. La creciente dependencia de los consumidores de los suplementos multinutricionales para la pérdida de peso y el control de la obesidad impulsará aún más su demanda en los próximos años.

Los consumidores prefieren consumir suplementos multinutricionales en lugar de recurrir a dos o más suplementos dietéticos para obtener los nutrientes esenciales. Se espera que esto respalde el crecimiento del mercado de suplementos multinutricionales en los próximos años. Los principales actores en suplementos multinutricionales están introduciendo productos con ingredientes beneficiosos para la salud, como ingredientes de vitamina D, ingredientes de vitamina C y antioxidantes naturales.

Mercado de suplementos multinutricionales: panorama competitivo

Partes interesadas clave en el mercado de suplementos multinutricionales Amway, Nature’s Bounty, Inc., Rexall Sundown, Inc., Puritan’s Pride, Inc., Osteo Bi-Flex, entre muchos otros. Algunos de los desarrollos notables en el panorama competitivo del mercado de suplementos multinutricionales incluyen:

Demanda cada vez mayor de suplementos nutricionales entre los consumidores de edad avanzada

Se espera que el consumo de suplementos multinutricionales siga siendo significativamente alto en la población geriátrica. Una encuesta de 2017 que incluyó a 3500 adultos estadounidenses de 60 años o más se publicó en The Journal of Nutrition y encontró que casi tres cuartas partes de los participantes consumían un suplemento multinutricional diario (ya sea una vitamina o un mineral individual o un suplemento multivitamínico), más más de la mitad de los participantes dijeron que toman uno o dos suplementos, y más de una cuarta parte de los participantes toman cuatro o más suplementos.

Haga una consulta antes de comprar @ https://www.futuremarketinsights.com/ask-question/rep-gb-969

El auge de los servicios de suscripción de suplementos multinutricionales trae nuevas tendencias

Si bien el mercado de suplementos multinutricionales está experimentando un crecimiento incremental en todo el mundo, la necesidad de los consumidores de mantener la adherencia a su programa nutricional está provocando el surgimiento de nuevas tendencias de mercado. Un número creciente de jugadores líderes, así como nuevos participantes en el mercado de suplementos multinutricionales, están introduciendo servicios de suscripción de suplementos integrados con tecnologías avanzadas para ofrecer a los consumidores más comodidad para mantener su ingesta nutricional diaria.

Se espera que la introducción de servicios de suscripción que puedan ofrecer recomendaciones más personalizadas sobre suplementos multinutricionales sostenibles y de alta calidad surja como una estrategia ganadora para las partes interesadas en el futuro próximo.

El informe de investigación presenta una evaluación integral del mercado de suplementos multinutricionales y contiene información detallada, hechos, datos históricos y datos de mercado validados por la industria y respaldados estadísticamente. También contiene proyecciones utilizando un conjunto adecuado de supuestos y metodologías. El mercado de suplementos multinutricionales está ampliamente segmentado según el tipo de ingrediente, la aplicación y la región.

Tabla de contenidos

Resumen ejecutivo

1.1. Perspectivas del mercado mundial

1.2. Tendencias del lado de la demanda

1.3. Tendencias del lado de la oferta

1.4. Análisis de hoja de ruta tecnológica

1.5. Análisis y Recomendaciones

Visión general del mercado

2.1. Cobertura de Mercado / Taxonomía

2.2. Definición de Mercado / Alcance / Limitaciones

Para ver TOC completo, visite @ https://www.futuremarketinsights.com/toc/rep-gb-969

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la perspectiva de crecimiento del mercado Suplemento nutricional múltiple?

Se proyecta que el mercado de suplementos nutricionales múltiples registre una CAGR de 5.9% durante el período de pronóstico.

¿Qué jugadores clave se espera que tengan una importante cuota de mercado de suplementos nutricionales múltiples?

Se proyecta que Amway mantenga una participación significativa en el mercado de suplementos multinutricionales durante el período de pronóstico.

¿Cuál fue el tamaño histórico del mercado de suplementos nutricionales múltiples?

El tamaño del mercado de suplementos nutricionales múltiples valió US $ 310 mil millones en 2020.

Acerca de Future Market Insights (FMI):

Future Market Insights, Inc. (certificado por ESOMAR, premio Stevie, organización de investigación de mercado receptora y miembro de la Cámara de Comercio del Gran Nueva York) brinda información detallada sobre los factores que rigen y elevan la demanda en el mercado. Revela oportunidades que favorecerán el crecimiento del mercado en varios segmentos sobre la base de la fuente, la aplicación, el canal de ventas y el uso final durante los próximos 10 años.

Contáctenos:

Future Market Insights Inc.

Christiana Corporate, 200 Continental Drive,

Suite 401, Newark, Delaware – 19713, EE. UU.

T: +1-845-579-5705

Para consultas de ventas: [email protected]

Busque otros informes: https://www .futuremarketinsights.com/reports

LinkedIn | Gorjeo | blogs