Los jugadores destacados cubiertos en el informe de mercado Sistema de estanterías industriales incluyen

Kardex AG, Daifuku Co., Ltd.

SSI Schaefer

Sistemas de estribaciones

Industrias Hannibal

Cornix SA

Manejo de materiales Gonvarri

ARPAC

Sistemas de manejo de materiales AK

North American Steel Equipment Inc.

EMRACK Internacional, PROMAN, sro

Nedcon BV

Averys SA

Jungheinrich AG

Mecalux, S.A.

estantería AR,

Ridg-U-Rak Inc., entre otros.

Conclusiones clave del estudio de mercado Sistema de estanterías industriales

La adopción ágil de productos tecnológicamente avanzados entre dinámicas de mercado altamente volátiles, incluido el precio, la robustez y el rendimiento óptimo de cualquier producto, tiene un impacto significativo en el mercado de sistemas de estanterías industriales.

Las exportaciones de volumen comercial cada vez mayores, el enfoque en el comercio electrónico y el apoyo político de los gobiernos son razones clave para el crecimiento del mercado mundial de sistemas de estanterías industriales.

Se espera que el desarrollo de centros de fabricación de bajo costo en partes del sudeste asiático y África y nuevos corredores de transporte brinden oportunidades significativas en el sector logístico, lo que impulsa directamente el crecimiento del mercado.

La tecnología, el entorno macroeconómico y el comportamiento cambiante del consumidor están teniendo un gran impacto en las operaciones de los almacenes y centros de distribución, lo que allana el camino para la expansión del mercado mundial de sistemas de estanterías industriales.

América del Norte y Europa representan la mitad de la cuota de mercado de los sistemas de estanterías industriales, debido a la demanda excesiva de estanterías selectivas en la logística de terceros (3PL), seguidas por las industrias de uso final minorista y de comercio electrónico.

Desde las últimas dos décadas, la población urbana ha ido en aumento. Esto ha estado impulsando la demanda de bienes de consumo terminados, el crecimiento del comercio electrónico, la energía y la construcción de nuevos proyectos, lo que, a su vez, crearía una demanda sustancial de sistemas de estanterías industriales.

El brote de COVID-19 ha provocado un auge en la industria del comercio electrónico, que está teniendo un impacto positivo en el crecimiento del espacio de mercado de los sistemas de estanterías industriales.

El panorama del mercado sigue estando moderadamente fragmentado

El mercado mundial de sistemas de estanterías industriales se ha identificado como un mercado significativamente desorganizado/fragmentado, y el sector no organizado ocupa hasta las tres cuartas partes del mercado. Los fabricantes de nivel 1 representan solo una cuarta parte de la cuota de mercado. Algunos de los principales actores incluidos en el informe de mercado de sistemas de estanterías industriales son Stow International, Jungheinrich AG, Mecalux SA, Kardex AG, Daifuku Co. Ltd. y otros.

India dirigirá el crecimiento del mercado mundial de sistemas de estanterías industriales en un futuro próximo

India, al estar a la vanguardia en términos de tasa de crecimiento, está lista para observar inversiones sustanciales en comercio electrónico y sectores manufactureros. Es importante destacar que es probable que las iniciativas que están tomando los gobiernos regionales alienten el movimiento de fabricación de bajo costo hacia partes del sudeste asiático y África, mientras que los nuevos corredores de transporte brindarán oportunidades significativas en el sector logístico a medida que se mejoren las cadenas de suministro.

Racionalización de la cartera y enfoque en nuevas geografías

El mercado mundial de sistemas de estanterías industriales está muy fragmentado, donde los jugadores de nivel 3 representan una participación dominante. La presencia de un gran número de jugadores está intensificando la competencia a nivel de país. En el pasado reciente, el mercado de sistemas de estanterías industriales ha sido testigo de desarrollos significativos desde una perspectiva competitiva. Las innovaciones de productos, como la inclusión de IoT y los productos listos para construir, así como las fusiones y adquisiciones, son algunas de las estrategias preferidas por los jugadores clave para sostener e ingresar al mercado global de sistemas de estanterías industriales. Un gran número de partes interesadas del mercado se centran en la expansión de las carteras de productos y la racionalización de la cartera.

