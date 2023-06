Mercado de servicios de seguridad gestionados

El Mercado de Servicios de Seguridad Gestionada se valoró en US$ 25.400,3 Millones en 2022, y se prevé que haya crecido a US$ 83.977,7 Millones a finales de 2033. Se estima que el mercado de servicios de seguridad gestionada se evalúe en US$ 27.940,3 Millones en 2023 y se estima que crecerá a una CAGR del 11,6% de 2023 a 2033.