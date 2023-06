Según un nuevo informe publicado por Persistence Market Research, el mercado mundial de la sal micronizada está preparado para registrar una CAGR prometedora del 3,6 % para fines de 2028. Se espera que una gran cantidad de factores contribuyan al tamaño creciente del mercado de la sal micronizada, que se estima supere los US$ 3.305,8 Mn hasta 2028. Una gran parte de los ingresos del mercado de la sal micronizada se atribuye a los productos de panadería y confitería, debido a la amplia utilización de la sal micronizada para la preparación de productos horneados, bocadillos, pan, y otros productos similares.

Otra parte importante de los ingresos del mercado mundial de la sal micronizada puede atribuirse a la creciente demanda de productos cárnicos en conserva y procesados. La sal micronizada con su propiedad de prolongar la vida útil de los productos alimenticios encuentra su aplicación en la industria de bebidas y alimentos procesados. Además de esto, la demanda de sal micronizada también ha ido en aumento para innumerables aplicaciones domésticas, lo que constituye otro fuerte impulsor del crecimiento del mercado de la sal micronizada.

Los sustitutos de la sal plantearán un desafío para el crecimiento del mercado global de la sal micronizada

Según el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades de EE. UU., la ingesta diaria promedio de sal entre los estadounidenses es de 3400 mg, mientras que el límite diario permisible de consumo de sal es de 2300 mg. El aumento de la conciencia sobre la salud entre los consumidores los ha animado a controlar su consumo de sal para prevenir enfermedades sedentarias, lo que está aumentando la demanda de sustitutos de la sal.

Los fabricantes se han estado moviendo rápidamente hacia la implementación de tecnología novedosa para eliminar el sabor amargo de la sal de potasio al aprovechar la L-lisina y los bloqueadores del amargor, lo que se espera que aumente la tasa de adopción de estas alternativas de sal y, por lo tanto, represente un desafío para el crecimiento de la producción mundial. mercado de la sal micronizada. Además, un amplio espectro de alternativas micronizadas y su alto costo también es un factor potente para impactar negativamente en el mercado de la sal micronizada.

El segmento de panadería y confitería generará ingresos significativos para el mercado general de la sal micronizada

Según el grado, el mercado de la sal micronizada se ha bifurcado en una pureza superior al 99,5 % y una pureza entre el 98 % y el 99,5 %. En general, se espera que el segmento de alta pureza (por encima del 99,5 %) atraiga una cantidad considerable de ingresos al mercado global de la sal micronizada. Según las aplicaciones de uso final, el mercado de la sal micronizada se segmenta en frutas y verduras enlatadas o en conserva, bebidas, leche y productos lácteos, carne, mariscos y aves, y productos de panadería y confitería. La creciente demanda de sal micronizada se puede atribuir a la demanda en constante crecimiento de productos de panadería como pan, productos horneados y refrigerios.

América del Norte sigue siendo una región dominante para el crecimiento del mercado de la sal micronizada

Entre las otras regiones del mundo, América del Norte sigue siendo una región dominante para el crecimiento del mercado de la sal micronizada. Ha habido una fuerte demanda de productos cárnicos procesados ​​y conservados, que además requieren una vida útil más larga. Como resultado, la sal micronizada sigue siendo una solución ideal para la conservación de una amplia categoría de alimentos y bebidas. A nivel mundial, América del Norte y Europa Occidental representaron más del 40,3 % de la cuota de mercado en 2017.

Una mirada al panorama competitivo del mercado global Sal micronizada

El estudio de mercado sobre sal micronizada perfiló algunos actores líderes que incluyen K+S Aktiengesellschaft, Tata Chemicals Ltd., Ciech SA, AkzoNobel NV, Dominion Salt Limited, INEOS Group Limited, AB Hanson and Mohring, Cheetham Salt Limited, Kensalt Ltd., Cerebos Ltd., ACI Limited, Infosa, WA Salt Group, Zoutman NV, Nirma Limited, BGR International Ltd., Australian Saltworks, Suedwestdeutsche Salzwerke AG, China Salt Jintan Co., Ltd., GHCL Ltd., Cargill Inc., Marico Limited, Keya Foods y Kutch Brine Chem Industries, entre otros. En este informe se ha incorporado un análisis detallado de cada uno de estos jugadores, junto con su estrategia comercial, tamaño de ingresos, tendencias clave y desarrollos recientes en el mercado sal micronizada.

