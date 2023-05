definición de mercado

El rodenticida es un insecticida que ayuda a matar roedores, incluidos ratones, ardillas, nutrias, castores, marmotas, puercoespines y ardillas. Estos pesticidas se usan como cebo con sustancias como la mantequilla de maní o la melaza para atraer y matar roedores en campos y cobertizos. La creciente preocupación por las pérdidas económicas debido al daño causado por la presencia de roedores está impulsando el crecimiento del mercado de rodenticidas.

Según el análisis de Data Bridge Market Research, se espera que el mercado de rodenticidas alcance los 5690 millones de dólares para 2029, con un crecimiento compuesto anual del 5,70 % durante el período de pronóstico 2022-2029. La “agricultura” representó el segmento de usuarios finales más destacado en cada mercado, debido al aumento de los ataques de roedores en las tierras de cultivo y los almacenes.

Análisis de mercado y dimensionamiento

A medida que las personas se trasladan de las zonas rurales a las urbanas, los ratones y los roedores encuentran lugares cercanos a los humanos. Esta condición requiere el uso de rodenticidas para matar ratas y veneno para ratas. Estos pesticidas son muy útiles para controlar ataques de roedores en campos y galpones.

Solicite la descarga de muestra de este informe de estrategia: – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-rodenticides-market&Rohit

El estudio de mercado, con la ayuda de un análisis FODA, detalla los impulsores y restricciones del mercado del rodenticida y su impacto en la demanda durante el período de pronóstico. Al obtener impulso de la estrategia de marketing de un competidor, una empresa puede formular ideas creativas y lograr objetivos de ventas que le darán una ventaja competitiva sobre sus rivales. Este informe de análisis de mercado es un estudio profesional en profundidad del estado actual del mercado. Tal vez la información granular pueda ayudar a los clientes a tomar decisiones comerciales efectivas, y los informes de veneno para ratas brindan la misma información.

Análisis competitivo de cuota de mercado de paisajismo y plaguicidas

El panorama competitivo del mercado de rodenticidas proporciona información detallada sobre los competidores. Los detalles incluyen el perfil de la empresa, la posición financiera de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en I+D, los nuevos planes de mercado, la influencia global, las bases e instalaciones de producción, la capacidad de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, los lanzamientos de productos, la amplitud y amplitud de los productos. incluido. Los puntos de datos proporcionados anteriormente se relacionan únicamente con el enfoque de la empresa en el mercado de rodenticidas.

Los principales actores que operan en el mercado de rodenticidas incluyen BASF SE, Bayer, Syngenta, UPL, Liphatech Inc., JT Eaton, Neogen Corporation, Pelgar International, Senestech Inc., Bell Laboratories e Impex Europa, Rentokil Initial Plc, Terminix, Ecolab y otros. hay. , Anticimex, Rollins, Truly Nolen y Abell Pest Control, etc.

Solicite el informe completo : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-rodenticides-market?Rohit

Alcance del mercado global de rodenticidas

El mercado de rodenticidas está segmentado según el tipo, primera generación, segunda generación, modo de aplicación y usuario final. El crecimiento de estos segmentos ayuda a analizar los segmentos de crecimiento débil de la industria y brinda a los usuarios valiosas descripciones generales del mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

tipo

no anticoagulante

anticoagulante

Según el tipo, el mercado de rodenticidas se segmenta en no anticoagulantes y anticoagulantes . El rodenticida anticoagulante tiene el mercado más grande y se espera que experimente un alto crecimiento debido a su capacidad para matar en una o pocas dosis.

primera generación

anticoagulante

cloranfenicol

carprexona

cumarato

warfarina

El mercado de rodenticidas está segmentado en anticoagulantes, cloranfenicol, camolina, cumadato y warfarina según la primera generación.

2da generación

Brodifacoum anticoagulante

bromadiolona

difenamia

benzotilon

flumazona

Basado en la segunda generación, el mercado de rodenticidas está segmentado en brodefenona, bromadiolona, ​​difenacona, deflutalidona y flucumasona, que son anticoagulantes.

Cómo aplicar

partícula

rociar

polvo

Según la aplicación, el mercado de rodenticidas se segmenta en pastillas , aerosoles y polvos.

usuario final

Agricultura

almacenamiento

centro

vivienda

anuncio

Según el usuario final, el mercado de rodenticidas se segmenta en agrícola, de almacén, urbano, residencial y comercial. Se espera que el segmento residencial experimente un alto crecimiento debido a la creciente conciencia de la epidemia causada por los ataques de roedores y al aumento de los ingresos disponibles.

También realizamos un análisis FODA del desempeño general para determinar las competencias de los participantes. La capacidad de fabricación, el volumen de ventas, la eficiencia, la disponibilidad de personal calificado, la presencia geográfica, las capacidades de investigación y desarrollo y otros factores afectan el éxito interno general de una organización. La evaluación se basa en datos cualitativos sólidos, en particular factores sociofinancieros, para detectar cambios en el mercado y cuantificar las oportunidades de mejora del mercado.

A nivel regional, este informe se enfoca en diferentes áreas tales como:

Norteamérica (Estados Unidos, Canadá, México)

Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia y Resto de Europa)

Asia Pacífico (China, Japón, Corea, India, Sudeste Asiático y Australia)

América del Sur (Brasil, Argentina, Colombia y Resto de América del Sur)

Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudáfrica y Resto de Medio Oriente y África)

Los mercados objetivo se investigan a nivel de sector y país para ayudar a predecir las industrias de más rápido crecimiento. Esto ayuda a los proveedores a capturar el potencial de capacidad en el mercado que pueden aprovechar para penetrar en el mercado. El estudio incluye un examen exhaustivo de las tendencias actuales de la industria, los potenciales de desarrollo, los problemas y los desafíos.

Entrega instantánea de informes preparados y reserva previa de próximos estudios con opciones de pago flexibles y sencillas: https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-rodenticides-market?Rohit

Contáctenos

Investigación de mercado de puente de datos

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: EE. UU.: +1 888 387 2818

Reino Unido: +44 208 089 1725

Hong Kong: +852 8192 7475