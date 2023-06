Según el nuevo informe de investigación de Premium Market Insights titulado Air Purification Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis publicado por The Insight Partners, se espera que el mercado de purificación de aire alcance los $73.437,36 millones para 2028, lo que corresponde a una CAGR del 17,7 %. de 2022 a 2028.

Los purificadores de aire son dispositivos diseñados para mejorar la calidad del aire en un espacio mediante la eliminación de contaminantes nocivos del aire. La demanda de purificadores de aire está aumentando debido a la creciente preocupación por el aumento de la contaminación del aire interior y exterior. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), el aire interior puede estar hasta cinco veces más contaminado que el aire exterior debido a una ventilación insuficiente. Esto subraya la importancia de los purificadores de aire para eliminar los contaminantes que continúan circulando en el interior y está impulsando el crecimiento del mercado de purificación de aire.

Se espera que el mercado de la purificación del aire sea testigo de un crecimiento sostenido, impulsado en gran medida por los avances tecnológicos significativos de los actores clave de la industria. Por ejemplo, en noviembre de 2020, Molekule, un líder de la industria en purificación de aire con sede en EE. UU., presentó su sistema patentado de purificación de aire por oxidación fotoelectroquímica (PECO). Además, Molekule lanzó dos productos en India en febrero de 2021, Molikule Air Mini y Air Mini+, que son adecuados tanto para uso residencial como comercial. Por lo tanto, se espera que estas innovaciones impulsen el crecimiento del mercado de purificación de aire durante el período proyectado.

El mercado de purificación de aire se divide en tres segmentos principales que cubren el tipo de producto, la aplicación y la geografía. El segmento de tipo de producto incluye varios subsegmentos, tales como: B. Filtración de carbón activado, aire particulado de alta eficiencia (HEPA), purificadores ionizadores, irradiación germicida ultravioleta (UVGI) y otros. El segmento de aplicación incluye áreas comerciales, residenciales e industriales. Además, el mercado está segmentado regionalmente en cinco regiones, a saber, América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

Las principales empresas que operan en el mercado de purificación de aire y que aparecen en el informe incluyen Activepure Technologies LLC; Corporación de hidromasaje; Camfil; Industrias Daikin, LTD.; Honeywell Internacional, INC.; IQAir América del Norte, INC.; Royal Philips NV; LG Electronics, Inc.; Corporación Panasonic; y Unilever PLC.

Efectos de la pandemia de COVID-19 en el mercado de purificación de aire

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la economía mundial, particularmente en sus primeras etapas y en su punto máximo en 2020. Las industrias manufactureras se han visto afectadas negativamente, lo que ha provocado una desaceleración de la actividad empresarial. Antes de la pandemia, el mercado de la purificación del aire mostraba un sólido crecimiento impulsado por factores como el aumento de la población, el aumento de los ingresos disponibles y el fácil acceso al crédito y la financiación en el sector de equipos industriales. Además, se han realizado importantes inversiones en el desarrollo de tecnología de purificación de aire, lo que debería impulsar el crecimiento del mercado. Sin embargo, el inicio de la pandemia provocó una interrupción en el mercado ya que las inversiones cayeron y las unidades de producción tuvieron que cerrar.

La pandemia de COVID-19 ha afectado rápida y significativamente a las industrias manufactureras de todo el mundo. El brote interrumpió las exportaciones de piezas de China, detuvo las actividades de fabricación a gran escala en Europa y obligó a cerrar las plantas de ensamblaje en los EE. UU. Como resultado, la demanda de soluciones de purificación de aire ha disminuido en todo el mundo. Sin embargo, a medida que se relajan las restricciones y se reabren las empresas, la demanda de procesamiento de madera y carne aumenta y vuelve lentamente a la normalidad.

Desde 2021, los participantes del mercado han realizado importantes inversiones en la introducción de tecnologías avanzadas en la industria de maquinaria y equipos industriales. La pandemia ha llevado a las empresas a reestructurar sus modelos y enfocarse en fortalecer sus estrategias para lograr economías de escala. Además, la pandemia de COVID-19 ha generado una creciente necesidad de soluciones avanzadas de purificación de aire con alta precisión y rendimiento, que están ganando popularidad entre los consumidores. Aunque el mercado global de purificación de aire inicialmente experimentó una caída debido al impacto negativo de la pandemia y las regulaciones relacionadas,

El tamaño del mercado de purificación de aire ha sido determinado por fuentes primarias y secundarias. El proceso de investigación comenzó con una minuciosa investigación secundaria utilizando fuentes internas y externas para recopilar información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado. El objetivo de este proceso también era crear una visión general y una previsión de todos los segmentos del mercado. Además, se realizaron entrevistas principales con expertos de la industria, como vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado, gerentes de ventas nacionales y consultores externos, como expertos en valuación, analistas de investigación y líderes de opinión clave especializados en el mercado de purificación de aire. Estas entrevistas se realizaron para validar los datos y obtener más información analítica sobre el tema.

