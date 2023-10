Mercado de pruebas médicas: tendencias globales, participación, tamaño de la industria, crecimiento, demanda y oportunidades

La investigación de mercado ayuda a lograr un objetivo importante para cualquier negocio: la satisfacción del cliente, que es el foco de los informes de atención médica. A medida que las empresas crecen en tamaño y la gestión de marketing se vuelve más diversa, dependen en gran medida de la investigación de mercado para resolver problemas en el campo del marketing, lo que hace que estos informes sean esenciales. El objetivo de este informe es recopilar, registrar y analizar sistemáticamente datos sobre cuestiones relacionadas con la comercialización de productos y servicios. El informe de mercado Universal Health Screening proporciona un estudio cuidadoso y objetivo de otras actividades como el diseño de productos, el marketing, la publicidad y la gestión de distribución.

Data Bridge Market Research predice que el mercado de diagnóstico médico crecerá de 211.2252 millones de dólares en 2021 a 6.091,34 millones de dólares en 2029, a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,4% durante el período previsto 2022-2029. El informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge cubre un análisis de expertos en profundidad, la dinámica de los pacientes, el análisis de canales, el análisis de precios y el marco regulatorio.

Plan de mercado: –

Los exámenes físicos preventivos son un medio importante para la detección temprana de enfermedades. Las pruebas de detección se utilizan ampliamente en medicina preventiva para identificar indicadores tempranos de factores de riesgo de enfermedades. El cáncer, la diabetes, el colesterol alto, la presión arterial alta y la osteoporosis son enfermedades que se pueden descubrir mediante pruebas de detección.

Se espera que el mercado de diagnóstico de salud experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. En un estudio realizado en el GSLC de la Universidad de Utah, los investigadores pudieron inducir la muerte de las células tumorales inhibiendo la actividad de la telomerasa en células de cáncer de mama y próstata cultivadas en el laboratorio. Estos estudios están aumentando el uso de kits de análisis de telómeros para la detección de la salud celular y otras aplicaciones, lo que se espera que impulse el mercado de la detección de la salud en el futuro. Por lo tanto, la demanda del mercado de chequeos médicos está aumentando debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y al aumento de la población de edad avanzada.

Los principales actores que figuran en el mercado de exámenes de salud son:

Quest Diagnostics Incorporated (EE.UU.), GRAIL (EE.UU.), Eurofins Scientific (Luxemburgo), Exact Sciences Corporation (EE.UU.), SYNLAB International GmbH (Alemania), UNILABS (Suiza), LabPLUS (EE.UU.), BioReference Laboratories (EE.UU.), Sonic Healthcare Limited (Australia), ACM Global Laboratories (Nueva York), Cerba Healthcare (Francia), Quidel Corporation (EE.UU.), Innova Medical Group (EE.UU.), Amedes Holding GmbH (Alemania), RadNet, Inc. (EE.UU.), Natera, Inc. (EE.UU.), Trinity Biotech (Irlanda), Nuffield Health (Reino Unido), RepeatDx (Canadá), NeoGenomics Laboratories (EE.UU.), HU Group Holdings, Inc. (Japón), ARUP Laboratories (EE.UU.), Q2 Solutions (EE.UU.) , Genua Diagnostics (EE.UU.)

Los objetivos clave del mercado de exámenes de salud son:

Cada empresa en el mercado de Pruebas de detección de salud tiene sus objetivos, pero este informe de investigación de mercado se centra en los objetivos clave y proporciona un análisis de la competencia, el mercado futuro, nuevos productos y datos de información que pueden aumentar los ingresos.

Tamaño del mercado de detección de atención médica y factores de crecimiento.

Habrá grandes cambios en el mercado del diagnóstico de salud en el futuro.

Principales competidores globales en el mercado.

Tamaño del mercado y perspectivas de los productos de detección de salud.

Desarrollar áreas con potencial de crecimiento futuro.

El mercado enfrenta grandes desafíos y riesgos.

Perfiles y estadísticas de ventas de los principales fabricantes de pruebas de detección de salud del mundo.

Destaca los siguientes factores clave en el mercado global de detección de enfermedades:

información de negocios

Una descripción detallada de las actividades y alcance comercial de la empresa.

estrategia corporativa

Un analista resume la estrategia comercial de la empresa.

Historia de la Compañía

gran evento corporativo

Productos y servicios cuidadosamente seleccionados

Lista de los principales productos, servicios y marcas de la empresa.

competidores principales

Lista de los principales competidores de la empresa.

Lugares y puntos importantes

Lista de ubicaciones y oficinas clave de la empresa con información de contacto

Datos financieros detallados de los últimos 5 años.

Las cifras financieras más recientes proceden de las cuentas anuales de la empresa que se remontan a cinco años atrás.

Países para estudiar en el extranjero:

América del Norte (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México, Perú, Estados Unidos, otras regiones) Europa (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rusia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Resto de Europa) Medio Oriente y África (Egipto, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Resto de Medio Oriente y África) Asia Pacífico (Australia, Bangladesh, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán y otras regiones de Asia Pacífico)

