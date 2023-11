Mercado de pruebas de sangre oculta en heces de Oriente Medio y África por tendencias emergentes, estrategias comerciales y panorama competitivo

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Uno de los principales factores que impulsa el crecimiento del mercado de pruebas de sangre oculta en heces es el aumento de casos de cáncer colorrectal en Medio Oriente y África. La investigación continua de ensayos clínicos que llevan a cabo varias empresas para mejorar el diagnóstico conduce a la expansión del mercado. El mercado también se ve influenciado por el desarrollo de pruebas de laboratorio directas al consumidor y la fácil disponibilidad de dispositivos de prueba inmunológica oculta en heces en las tiendas en línea.

Se espera que el mercado de pruebas de sangre oculta en heces de Oriente Medio y África gane crecimiento en el período previsto de 2023 a 2030. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 4,4% en el período previsto de 2023 a 2030 y es Se espera que alcance los 90,88 millones de dólares en 2030.

Una prueba de sangre oculta en heces (FOBT) es una prueba de diagnóstico que se realiza para analizar sangre oculta (oculta) en muestras de heces. La prueba de sangre oculta en heces también se conoce comúnmente como prueba de sangre oculta en heces, inmunoensayo FOBT, hemoculta e IFOBT y prueba de frotis de guayaco. La prueba se utiliza principalmente para detectar el cáncer de colon y analizar posibles causas de anemia inexplicable.

Conductores

Casos crecientes de cáncer colorrectal en Medio Oriente y África

El cáncer colorrectal es una enfermedad del colon o del recto, que son partes del sistema digestivo. A diferencia de la mayoría de los cánceres, el cáncer colorrectal a menudo se puede prevenir mediante pruebas de detección y se puede tratar cuando se detecta a tiempo. La mayoría de los casos de cáncer colorrectal ocurren en personas de 45 años o más. La enfermedad afecta cada vez más a personas más jóvenes debido a estilos de vida antihigiénicos y hábitos de tabaquismo. Los cánceres colorrectales pueden desarrollarse sin síntomas. Los síntomas comunes pueden incluir sangre en las heces o sobre ellas, deposiciones inusuales y persistentes como estreñimiento o diarrea, dolor de estómago, dolores o calambres que duran más y pérdida de peso sin motivo alguno.

La mayoría de los cánceres colorrectales comienzan como un crecimiento anormal de tejido, llamado pólipo, dentro del colon o el recto. Los médicos pueden detectar pólipos con la ayuda de pruebas de detección y pueden evitar que se conviertan en cáncer colorrectal. Incluso si se propaga a los ganglios linfáticos cercanos, la quimioterapia y los tratamientos quirúrgicos son formas efectivas de tratar el cáncer colorrectal. Se están realizando investigaciones para aprender más sobre esta enfermedad y brindar más esperanza a las personas con todas las etapas del cáncer colorrectal.

Pruebas de laboratorio directas al consumidor

Las pruebas de laboratorio directas al consumidor son una forma eficaz para que los usuarios puedan solicitar sus pruebas de laboratorio correspondientes directamente desde un laboratorio sin ningún proveedor de atención médica. Hoy en día, la industria de la salud está cambiando hacia las pruebas de laboratorio directas al consumidor en lugar de las pruebas de laboratorio realizadas por médicos y, por lo tanto, la demanda ha aumentado drásticamente. La mayoría de los pacientes se centran en pruebas de laboratorio directas al consumidor sin pasar por un largo proceso en la clínica, lo que está impulsando el crecimiento del mercado de pruebas de sangre oculta en heces.

Para la identificación de enfermedades hasta ahora desconocidas se utilizan los resultados de las pruebas. Los avances en el campo de las pruebas de laboratorio directas al consumidor se han vuelto cruciales para aumentar la participación de los pacientes en un mejor seguimiento y detección de las condiciones de salud existentes. Por lo tanto, es muy importante que los profesionales de laboratorio actualicen los dispositivos e instrumentos utilizados en los laboratorios de pruebas.

Desarrollos recientes

En noviembre de 2022, Eiken Chemical Co, Ltd. lanzó la prueba inmunoquímica fecal/analizador de calprotectina fecal totalmente automatizado “OC-SENSOR Ceres”. Esto ha ayudado a la empresa a establecer su producto en Oriente Medio y África.

En enero de 2022, Boditech Med Inc. anunció que había firmado un acuerdo de suministro por valor de 19,2 millones de dólares con A. Menarini Diagnostics para acelerar su cartera de productos. Esto ayuda a la organización a generar ingresos.

Jugadores claves. Jugadores principales:

Algunos de los principales actores que operan en este mercado son Biohit Oyj, Wondfo., Epitope Diagnostics, Inc., Accuquik Test Kits, Apacor Limited, Quidel Corporation., Siemens Healthcare GmbH y Eiken Chemical Co., Ltd., entre otros.

Alcance del mercado de pruebas de sangre oculta en heces en Oriente Medio y África

El mercado de pruebas de sangre oculta en heces de Oriente Medio y África se divide en cuatro segmentos notables según el tipo de prueba, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tipo de prueba

Kits de prueba Inmuno-FOB de flujo lateral

Kits de prueba de aglutinación inmuno-FOB

Kits de prueba ELISA inmuno-FOB

Pruebas de heces FOB de guayaco

Almohadilla o pañuelo reactivo desechable

Otros

Según el tipo de prueba, el mercado de pruebas de sangre oculta en heces de Oriente Medio y África se segmenta en kits de prueba de inmuno-FOB de flujo lateral, kits de prueba de inmuno-FOB de aglutinación, kits de prueba de inmuno-FOB ELISA, pruebas de heces de guayac FOB y almohadillas de reactivos desechables. o tejido, y otros.

Solicitud

Detección de cáncer colorrectal

Preocupación por el sangrado gastrointestinal

Pólipos

diverticulosis

Úlceras

Hemorroides

Colitis

Anemia

Otros

Según la aplicación, el mercado de pruebas de sangre oculta en heces de Oriente Medio y África se segmenta en detección de cáncer colorrectal, preocupación por hemorragia gastrointestinal, pólipos, diverticulosis, úlceras, hemorroides, colitis, anemia y otros.

Usuario final

Laboratorios de Diagnóstico

hospitales

Clínicas especializadas

Otros

Según el usuario final, el mercado de pruebas de sangre oculta en heces de Oriente Medio y África se segmenta en laboratorios de diagnóstico, hospitales, clínicas especializadas y otros.

Canal de distribución

Licitación directa

Ventas al por menor

Comercio electrónico

Otros

Invertir en este estudio le brindará acceso a información valiosa, que incluye:

Cobertura completa de la industria a escala global, con desgloses detallados por región. Análisis en profundidad de los mercados regionales, que abarca América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África. Desgloses del tamaño de mercado específicos de cada país para países clave con cuotas de mercado significativas. Datos completos sobre participación de mercado e ingresos/ventas de los principales actores de la industria. Examen de las tendencias del mercado, como tecnologías, productos y nuevas empresas emergentes, junto con el análisis PESTEL, el análisis FODA, las cinco fuerzas de Porter y más. Datos detallados sobre el tamaño del mercado, incluidas segmentaciones por aplicación y verticales de la industria. Proyecciones y previsiones para el crecimiento y desarrollo futuro del mercado.

Este informe de inteligencia de mercado analiza algunas de las preocupaciones más cruciales:

Desarrollos previstos en los principales segmentos del mercado internacional en los próximos años. Identificación de actores clave preparados para dominar el mercado en el futuro. Evaluación de los principales proveedores y productores de esta industria. Examen de las estrategias de crecimiento y expansión implementadas por actores exitosos de la industria. Información sobre los sectores que se espera que experimenten el crecimiento de demanda más significativo en el futuro cercano. Análisis de los distintos segmentos de compradores dentro de este mercado. Predicción de que la potencia regional probablemente surgirá como el actor dominante en el mercado internacional. Exploración del impacto potencial de una nueva pandemia de coronavirus. Evaluación de los desafíos que enfrentan los actores establecidos del mercado debido a la entrada de recién llegados y estrategias para superarlos.

